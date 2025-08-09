Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Строволос
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Строволосе, Кипр

8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Шаг в мир изысканной элегантности с этой исключительной 3-комнатной квартирой в Акрополи, Ни…
$4,669
в месяц
Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта очаровательная двухкомнатная квартира, расположенная на втором этаже небольшого частного…
$1,080
в месяц
Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Luxurious 2 bedroom apartment partly furnsihed in an exclusive, quiet neighborhood in Old St…
$1,199
в месяц
Квартира 3 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
An exceptional 3 bedroom penthouse in Strovolos area offering bespoke and stylish interiors …
$1,996
в месяц
Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
For Rent 2 Bedroom plus office space furnished Apartment in Eleonon area of strovolos close …
$1,417
в месяц
Квартира в Строволос, Кипр
Квартира
Строволос, Кипр
Площадь 456 м²
New upscale office spaces available for RENT 684sqm in  Strovolos Area, conveniently located…
$11,927
в месяц
Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Nestled within the prestigious locale of Strovolos, this exquisite, newly constructed apartm…
$1,689
в месяц
Квартира 3 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Welcome to this exceptional three-bedroom contemporary penthouse located in the tranquil sub…
$408,683
в месяц
