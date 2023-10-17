Современный жилой курорт с удобствами для жителей. В проекте есть студии и апартаменты с 1-2 спальянми, а также удобства: ресторан, бар, лаунж-зоны, бар у бассейна, теннисный корт, баскетбольная площадка, зоны отдыха у здания и т.д.
Расположение и объекты поблизости
Недалеко от проекта есть набережная с разными интересными местами: отели, пляж, порт и пристань для яхт, парк Land of Tomorrow, технопарк Q Technology Park.
Расстояние:
Аэропорт - 15 км
Университет - 2 км
Магазины, школа - 1км
Больница - 12 км
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и видом на море.
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, тренажерным залом, садом на крыше, баром, прачечной, детской площадкой.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в главном туристическом районе Ларнаки.
Пляж - 20 минут
Гавань - 10 минут
Аэропорт - 15 минут
Больница - 15 минут
Предлагаются виллы с открытыми бассейнами и зонами барбекю.
Возможно обустройство сада на крыше.
Резиденция располагает ухоженными садами.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Камин
Мраморная лестница
Кухонная мебель
Панорамные окна с двойным остеклением
Камин
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в жилом районе, рядом с автомагистралью, центром города, ресторанами, магазинами и развлечениями, в пешей доступности от пляжей с Голубым флагом.
Новая пристань для яхт - 10 минут
Центр города – 12 минут
Пляж - 2 минуты
Больница - 12 минут
Аэропорт - 17 минут
Торговый центр - 16 минут
Никосия - 30 минут
Лимассол - 45 минут
Айя-Напа - 20 минут
Проект является частью кампуса британского Университета Центрального Ланкашира на Кипре (UCLan Cyprus).
На территории вы найдете подземную парковку, бассейн, тренажерный зал, спортивные площадки и настольный теннис, велосипедные дорожки, зеленые зоны.
Окончание строительства - март 2023 года.
Особенности квартир
На каждом этаже имеется кухня, гостиная, веранда.
Все номера меблированы и имеют собственные ванные комнаты.
Удобства и оснащение в доме
Wi-Fi
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с пляжами, удостоенными Голубого Флага, автомагистралями и центром Ларнаки.
Ларнака - 20 км (16 минут)
Айя-Напа - 35 км (20 минут)
Международный аэропорт Ларнаки - 20 минут
Вся необходимая инфраструктура - 2 минуты
Автомагистраль - 2 минуты
Пляжи - 5 минут