Пила, Кипр

от €123,240

Современный жилой курорт с удобствами для жителей. В проекте есть студии и апартаменты с 1-2 спальянми, а также удобства: ресторан, бар, лаунж-зоны, бар у бассейна, теннисный корт, баскетбольная площадка, зоны отдыха у здания и т.д. Расположение и объекты поблизости Недалеко от проекта есть набережная с разными интересными местами: отели, пляж, порт и пристань для яхт, парк Land of Tomorrow, технопарк Q Technology Park. Расстояние: Аэропорт - 15 км Университет - 2 км Магазины, школа - 1км Больница - 12 км