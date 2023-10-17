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Продажа новостроек в Oroklini

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Жилой комплекс Современный курортный комплекс с бассейном, спа-центром, зонами отдыха, Пила, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Современный курортный комплекс с бассейном, спа-центром, зонами отдыха, Пила, Ларнака, Кипр
Пила, Кипр
от
€123,240
Агентство: TRANIO
Современный жилой курорт с удобствами для жителей. В проекте есть студии и апартаменты с 1-2 спальянми, а также удобства: ресторан, бар, лаунж-зоны, бар у бассейна, теннисный корт, баскетбольная площадка, зоны отдыха у здания и т.д. Расположение и объекты поблизости Недалеко от проекта есть набережная с разными интересными местами: отели, пляж, порт и пристань для яхт, парк Land of Tomorrow, технопарк Q Technology Park. Расстояние: Аэропорт - 15 км Университет - 2 км Магазины, школа - 1км Больница - 12 км
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в резиденции с бассейнами, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в резиденции с бассейнами, Ларнака, Кипр
Пила, Кипр
от
€500,092
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и видом на море. Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, тренажерным залом, садом на крыше, баром, прачечной, детской площадкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в главном туристическом районе Ларнаки. Пляж - 20 минут Гавань - 10 минут Аэропорт - 15 минут Больница - 15 минут
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пила, Кипр
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пила, Кипр
Пила, Кипр
от
€547,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с открытыми бассейнами и зонами барбекю. Возможно обустройство сада на крыше. Резиденция располагает ухоженными садами. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Камин Мраморная лестница Кухонная мебель Панорамные окна с двойным остеклением Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в жилом районе, рядом с автомагистралью, центром города, ресторанами, магазинами и развлечениями, в пешей доступности от пляжей с Голубым флагом. Новая пристань для яхт - 10 минут Центр города – 12 минут Пляж - 2 минуты Больница - 12 минут Аэропорт - 17 минут Торговый центр - 16 минут Никосия - 30 минут Лимассол - 45 минут Айя-Напа - 20 минут
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Жилой комплекс Закрытая резиденция рядом с британским Университетом UCLan, пляжами и центром Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция рядом с британским Университетом UCLan, пляжами и центром Ларнаки, Кипр
Пила, Кипр
от
€250,320
Агентство: TRANIO
Проект является частью кампуса британского Университета Центрального Ланкашира на Кипре (UCLan Cyprus). На территории вы найдете подземную парковку, бассейн, тренажерный зал, спортивные площадки и настольный теннис, велосипедные дорожки, зеленые зоны. Окончание строительства - март 2023 года. Особенности квартир На каждом этаже имеется кухня, гостиная, веранда. Все номера меблированы и имеют собственные ванные комнаты. Удобства и оснащение в доме Wi-Fi Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пляжами, удостоенными Голубого Флага, автомагистралями и центром Ларнаки. Ларнака - 20 км (16 минут) Айя-Напа - 35 км (20 минут) Международный аэропорт Ларнаки - 20 минут Вся необходимая инфраструктура - 2 минуты Автомагистраль - 2 минуты Пляжи - 5 минут
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