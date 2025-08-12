Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Никосия
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в районе Никосия, Кипр

Никосия
20
муниципалитет Никосия
8
Строволос
8
Dali
10
51 объект найдено
Склад 3 167 м² в Коккинотримития, Кипр
Склад 3 167 м²
Коккинотримития, Кипр
Площадь 3 167 м²
Warehouse located in Kokkinotrimithia area close to many amenities and services. The wareho…
$2,51 млн
Склад 1 075 м² в Yeri, Кипр
Склад 1 075 м²
Yeri, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 075 м²
Промышленный склад в Гери. Он расположен в промышленной зоне Гери. Склад имеет крытое простр…
$822,320
Склад 1 600 м² в Дали, Кипр
Склад 1 600 м²
Дали, Кипр
Площадь 1 600 м²
This asset is a 1/2 share of an industrial plot. The share of the plot contains an industria…
$1,12 млн
Склад 7 400 м² в Дали, Кипр
Склад 7 400 м²
Дали, Кипр
Площадь 7 400 м²
New in The market! Warehouse within the industrial area of Dali, Nicosia with easy access t…
$5,78 млн
Склад 4 250 м² в Agia Varvara, Кипр
Склад 4 250 м²
Agia Varvara, Кипр
Площадь 4 250 м²
Промышленные склады на крупном месторождении, расположенном в Агиа Варвара Никосийского райо…
$1,12 млн
Склад 1 600 м² в Дали, Кипр
Склад 1 600 м²
Дали, Кипр
Площадь 1 600 м²
Used Warehouse within the industrial area of Dali in Nicosia. It is situated close to all n…
$1,12 млн
Склад 2 000 м² в Строволос, Кипр
Склад 2 000 м²
Строволос, Кипр
Площадь 2 000 м²
A state-of-the-art and up-to-date storage facility, with a visually pleasing design, feature…
$1,89 млн
Склад 2 850 м² в Строволос, Кипр
Склад 2 850 м²
Строволос, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 850 м²
Двухэтажный промышленный склад в Строволосе. Склад состоит из первого этажа, первого этажа и…
$941,240
Склад 1 550 м² в Дали, Кипр
Склад 1 550 м²
Дали, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 550 м²
Доля 45,48% промышленного здания в Дали. Доля соответствует двум унифицированным складам. Вн…
$1,01 млн
Склад 2 850 м² в Строволос, Кипр
Склад 2 850 м²
Строволос, Кипр
Площадь 2 850 м²
Недвижимость представляет собой двухэтажный складской промышленный объект на правах аренды в…
$929,529
Склад 2 390 м² в Нису, Кипр
Склад 2 390 м²
Нису, Кипр
Площадь 2 390 м²
Perfect Cold Storage Warehouse located in Latsia area, Nicosia and enjoys easy access to the…
$6,21 млн
Склад 2 675 м² в Коккинотримития, Кипр
Склад 2 675 м²
Коккинотримития, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 675 м²
Два лизинговых промышленных склада в Коккинотримитии. Он включает в себя здание в западной ч…
$1,48 млн
Склад 4 800 м² в Эргатес, Кипр
Склад 4 800 м²
Эргатес, Кипр
Площадь 4 800 м²
This substantial property comprises a sizable leasehold industrial warehouse situated in the…
$1,53 млн
Склад 626 м² в Эргатес, Кипр
Склад 626 м²
Эргатес, Кипр
Площадь 626 м²
Арендованная промышленная мастерская в промышленной зоне Эргейтс, Никосия. Он имеет площадь …
$456,844
Склад 1 500 м² в Нису, Кипр
Склад 1 500 м²
Нису, Кипр
Площадь 1 500 м²
Промышленный склад в промышленной зоне Дали-Нисоу. Он расположен недалеко от всех необходимы…
$1,64 млн
Склад 4 770 м² в Лация, Кипр
Склад 4 770 м²
Лация, Кипр
Площадь 4 770 м²
Used Warehouse within the industrial area of Latsia-Dali. It is situated close to all neces…
$5,12 млн
Склад 308 м² в Никосия, Кипр
Склад 308 м²
Никосия, Кипр
Площадь 308 м²
Промышленный склад в оживленном и чисто промышленном месте в Каймакли, в Никосийском районе.…
$331,212
Склад 531 м² в Никосия, Кипр
Склад 531 м²
Никосия, Кипр
Площадь 531 м²
Промышленный склад в оживленном и чисто промышленном месте в Каймакли, в Никосийском районе.…
$571,055
Склад 3 660 м² в Строволос, Кипр
Склад 3 660 м²
Строволос, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 660 м²
Двухуровневый промышленный склад площадью около 3660 кв.м. в настоящее время сдается в аренд…
$2,04 млн
Склад в Никосия, Кипр
Склад
Никосия, Кипр
Недвижимость находится в легкой промышленной зоне Каймакли, Никосия. Он имеет площадь 7 479 …
$1,35 млн
Склад 3 023 м² в Лация, Кипр
Склад 3 023 м²
Лация, Кипр
Площадь 3 023 м²
A spacious warehouse in  Nicosia. It is located in the industrial area and offers very easy …
$2,00 млн
Склад 800 м² в Никосия, Кипр
Склад 800 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Промышленная земля площадью 3 206 кв.м. с наземным промышленным зданием площадью 800 кв.м. и…
$1,14 млн
Склад 2 283 м² в Никосия, Кипр
Склад 2 283 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 283 м²
Коммерческое здание, ранее использовавшееся в качестве супермаркета в Каймакли, Никосия. Он …
$1,46 млн
Склад 2 691 м² в Лакатамия, Кипр
Склад 2 691 м²
Лакатамия, Кипр
Площадь 2 691 м²
This is an incomplete industrial showroom with offices in the Tseri industrial area of Nicos…
$1,60 млн
Склад 6 425 м² в Строволос, Кипр
Склад 6 425 м²
Строволос, Кипр
Площадь 6 425 м²
This is a leasehold industrial warehouse located in  Strovolos area. It offers excellent acc…
$2,72 млн
Склад 3 750 м² в район Никосия, Кипр
Склад 3 750 м²
район Никосия, Кипр
Площадь 3 750 м²
Industrial building FOR SALE.   In Prime Location Palouriotisa Industrial Area of Nicosi…
$2,00 млн
Склад 1 200 м² в Дали, Кипр
Склад 1 200 м²
Дали, Кипр
Площадь 1 200 м²
For Sale warehouse in Dali with easy access to the motorway. 1200sqm Covered Area the 200sq…
$1,53 млн
Склад 4 800 м² в Эргатес, Кипр
Склад 4 800 м²
Эргатес, Кипр
Площадь 4 800 м²
This  is a sizable leasehold industrial warehouse in the Ergates industrial area, Nicosia. …
$1,87 млн
Склад 10 000 м² в Дали, Кипр
Склад 10 000 м²
Дали, Кипр
Площадь 10 000 м²
This new industrial warehouse is situated in a prime location within Dali area, boasting exc…
$14,17 млн
Склад 2 000 м² в Дали, Кипр
Склад 2 000 м²
Дали, Кипр
Площадь 2 000 м²
Under Construction new warehouse in dali area with easy access to the motorway
$2,22 млн
