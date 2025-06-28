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Склады в Nisou, Кипр

коммерческая недвижимость
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5 объектов найдено
Склад 2 130 м² в Nisou, Кипр
Склад 2 130 м²
Nisou, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 130 м²
Завод, расположенный в промышленном районе Pera Chorio/Nisou, Никосия. Построенный в 2006 го…
$1,60 млн
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Склад 900 м² в Нису, Кипр
Склад 900 м²
Нису, Кипр
Площадь 900 м²
Industrial warehouse within the industrial area of Dali-Nisou. It is situated close to all n…
$1,77 млн
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Склад 1 500 м² в Нису, Кипр
Склад 1 500 м²
Нису, Кипр
Площадь 1 500 м²
Промышленный склад в промышленной зоне Дали-Нисоу. Он расположен недалеко от всех необходимы…
$1,64 млн
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Склад 2 390 м² в Nisou, Кипр
Склад 2 390 м²
Nisou, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 390 м²
Склад в промышленной зоне Нисоу, Никосия. Он состоит из следующих областей: - Здание управле…
$6,51 млн
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Склад 2 390 м² в Нису, Кипр
Склад 2 390 м²
Нису, Кипр
Площадь 2 390 м²
Perfect Cold Storage Warehouse located in Latsia area, Nicosia and enjoys easy access to the…
$6,21 млн
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