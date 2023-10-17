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Кипр
Коммерческая
Никосия
Коммерческая недвижимость в Никосия, Кипр
Никосия
147
Строволос
33
Никосия
20
Лакатамия
16
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150 объектов найдено
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Коммерческая
Дали, Кипр
A two storey commercial warehouse currently rented and operated as a recording studio, is lo…
Цена по запросу
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Офис
Строволос, Кипр
An office in Agios Demetrios. The office is located on the second floor (no.3) and occupies …
Цена по запросу
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Офис
Строволос, Кипр
An office in Agios Demetrios. The office is located on the first floor and occupies the enti…
Цена по запросу
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Офис
Строволос, Кипр
An office in Agios Demetrios. The office is located on the third floor, and it is part of a…
Цена по запросу
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Коммерческая
Никосия, Кипр
Commercial building with a basement, ground, 1st and 2nd floor located in walking distance t…
Цена по запросу
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Коммерческая
Geri, Кипр
Two-storey Industrial building. The ground floor consists of an office space, 2 W/Cs (one wi…
Цена по запросу
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Коммерческая
Пера Хорио, Кипр
Two-story building situated in Pera Chorio, Nicosia, formerly used as an educational facilit…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
An excellent investment opportunity in a rented retail shop with a 6% ROI in a prime locatio…
Цена по запросу
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Коммерческая
Никосия, Кипр
In the heart of Nicosias' center a unique commercial opportunity in the form a ground floor …
Цена по запросу
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Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Никосия, Кипр
218 м²
Профессиональный дизайн и ультрасовременное проектирование являются главными особенностями н…
€848,000
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Коммерческая
Никосия, Кипр
Шестиэтажное коммерческое здание в Agioi Omologites, Никосия. Первый этаж состоит из розничн…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Он состоит из двух магазинов, которые были объединены в приход Трипиотис, муниципалитет Нико…
Цена по запросу
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Коммерческая
Никосия, Кипр
Магазин розничной торговли и здание смешанного назначения в Фанеромени. Он состоит из магази…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Четыре унифицированных магазина первого этажа в Agioi Omologites.Недвижимость является часть…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Угловой магазин с подвалом общей площадью 264 кв.м. расположен на левой стороне здания в Agi…
Цена по запросу
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Коммерческая
Никосия, Кипр
203 м²
Продается бизнес площадью 203 кв.м В Никосии
€500,000
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Коммерческая 1 комната
Никосия, Кипр
1
203 м²
1
Продается бизнес площадью 203 кв.м В Никосии
€500,000
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Магазин
Лакатамия, Кипр
Магазин на первом этаже с мезонином в Агиос Антониос.Он имеет общую площадь 73 кв.м., площад…
Цена по запросу
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Офис
Никосия, Кипр
Офисное помещение на целый этаж, расположенное на третьем этаже многофункционального здания …
Цена по запросу
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Офис
Никосия, Кипр
Это касается трех целых этажей с половиной этажей офисных помещений, расположенных в шестиэт…
Цена по запросу
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Коммерческая
Лакатамия, Кипр
Четырехэтажное коммерческое здание и пустой участок в центре Агиос Антониос, Никосия.Первый …
Цена по запросу
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Офис
Никосия, Кипр
Офис в историческом месте с отличной видимостью на проспекте Ларнакос, расположенном на 1-м …
Цена по запросу
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Офис
Лакатамия, Кипр
Этот цельноэтажный офис расположен в центре города Агиос-Антониос, Никосия, на первом этаже …
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Угловая розничная единица, расположенная в Agioi Omologites, в самом сердце Никосийского ком…
Цена по запросу
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Магазин
Никосия, Кипр
Коммерческое подразделение в Agioi Omologites, в самом сердце Никосийского коммерческого цен…
Цена по запросу
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Магазин
Лакатамия, Кипр
Отличная возможность для инвестиций в трех унифицированных магазинах, расположенных на перво…
Цена по запросу
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Магазин
Строволос, Кипр
Ресторан на первом этаже многофункционального здания в Агиос Антониос, Никосия.Он состоит из…
Цена по запросу
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Коммерческая
Никосия, Кипр
Коммерческий участок со зданием в Эгкоми. Здание состоит из первого этажа площадью 215 кв.м,…
Цена по запросу
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Коммерческая
Строволос, Кипр
Пятиэтажное здание смешанного назначения в Строволосе. Здание состоит из магазина с мезонино…
Цена по запросу
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Офис
Никосия, Кипр
Офис в Agioi Omologites. Он является частью семиэтажного многоквартирного дома, состоящего и…
Цена по запросу
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