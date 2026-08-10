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Коммерческая недвижимость в районе Никосия, Кипр

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Никосия
125
муниципалитет Никосия
67
Строволос
26
Spilia
11
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164 объекта найдено
Офис 1 162 м² в Никосия, Кипр
Офис 1 162 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 162 м²
Магазин на первом этаже здания в комплексе в Каймакли, Никосия. Он состоит из первого этажа …
$1,07 млн
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Магазин 264 м² в Никосия, Кипр
Магазин 264 м²
Никосия, Кипр
Площадь 264 м²
Угловой магазин с подвалом общей площадью 264 кв.м. расположен с левой стороны здания в Агио…
$543,014
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Инвестиционная 1 133 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 133 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 133 м²
Это роскошное коммерческое здание занимает видное и привлекательное положение и пользуется в…
$3,42 млн
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TekceTekce
Магазин 513 м² в Никосия, Кипр
Магазин 513 м²
Никосия, Кипр
Площадь 513 м²
Магазин для продажи расположен на 2-м этаже двухэтажного здания в районе Энгоми Никосийского…
$689,391
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Магазин 128 м² в Строволос, Кипр
Магазин 128 м²
Строволос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Магазин с мезонином, расположенный на проспекте Лемесу в районе Строволос. Магазин состоит и…
$282,519
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EMERALD в Строволос, Кипр
EMERALD
Строволос, Кипр
Площадь 179 м²
МАГАЗИН EMERALD — Коммерческое помещение в престижном районе Строволос, Никосия Магазин E…
$380,000
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Инвестиционная 2 550 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 550 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 550 м²
Привлекательная инвестиционная возможность! Проект студенческой резиденции представляет собо…
$5,61 млн
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Коммерческое помещение 1 965 м² в Никосия, Кипр
Коммерческое помещение 1 965 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 965 м²
Редкая возможность приобрести выдающееся коммерческое здание в самом сердце Никосии, одном и…
$2,73 млн
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Коммерческое помещение 2 694 м² в Никосия, Кипр
Коммерческое помещение 2 694 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 694 м²
Торговое здание, расположенное в Никосии. Здание состоит из пяти магазинов на первом этаже и…
$6,33 млн
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Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
470 кв.м. Универсальный выставочный зал для продажи в Паллуриотисса, Никосия Откройте для с…
$595,823
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Инвестиционная 600 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 600 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 600 м²
Инвестиционное предложение. Продается полное здание (с расчищенными титульными документами) …
$1,42 млн
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Инвестиционная 110 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 110 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Двухкомнатный пентхаус в Акрополи доступен для продажи. Квартира расположена в фантастическо…
$236,093
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Магазин 2 115 м² в Никосия, Кипр
Магазин 2 115 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 115 м²
Трехэтажное здание ранее занимал супермаркет, который был возведен на трех смежных участках.…
$3,95 млн
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Инвестиционная 1 537 м² в Малунта, Кипр
Инвестиционная 1 537 м²
Малунта, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 537 м²
Доля неполного здания смешанного использования в Малунте, Никосия. Он состоит из восьми неза…
$944,372
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Склад 3 270 м² в Строволос, Кипр
Склад 3 270 м²
Строволос, Кипр
Площадь 3 270 м²
Два этажа, высокая спецификация, промышленный склад, расположенный в Панагии, Никосия. Недви…
$4,88 млн
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Инвестиционная 358 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 358 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 358 м²
3-этажное здание доступно для продажи в Каймакли. Первый этаж состоит из 3 спален, 1 ванной …
$590,232
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Инвестиционная 690 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 690 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 26
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 690 м²
Целое здание с 26 студиями для продажи в Паллуриотисса - Агланция недалеко от Университета К…
$1,77 млн
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Офис 103 м² в Лация, Кипр
Офис 103 м²
Лация, Кипр
Площадь 103 м²
Современный проект расположен в одном из самых привилегированных районов Лации недалеко от т…
$284,576
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Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Этаж 10
Расположенная в квартале Трипиотис, в самом сердце делового центра Никосии, эта недвижимость…
$621,386
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Офис 128 м² в Никосия, Кипр
Офис 128 м²
Никосия, Кипр
Площадь 128 м²
Офис на первом этаже в Строволосе. Он имеет площадь 118 кв.м., состоящую из открытой планиро…
$295,116
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Склад в Никосия, Кипр
Склад
Никосия, Кипр
Недвижимость находится в легкой промышленной зоне Каймакли, Никосия. Он имеет площадь 7 479 …
$1,39 млн
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Коммерческое помещение 952 м² в Никосия, Кипр
Коммерческое помещение 952 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 952 м²
Смешанное здание с выставочным залом, офисом и 3-комнатной квартирой в Эгкоми, Никосия Это у…
$1,16 млн
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Магазин 381 м² в Никосия, Кипр
Магазин 381 м²
Никосия, Кипр
Площадь 381 м²
Магазин на первом этаже смешанного использования в Каймакли, Никосия. Он состоит из первого …
$621,300
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Коммерческое помещение 3 145 м² в Никосия, Кипр
Коммерческое помещение 3 145 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 3 145 м²
Семиэтажное коммерческое здание в Трипиотис, Никосия. Он состоит из: Подвал площадью 200 кв…
$8,62 млн
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Коммерческое помещение 238 м² в Никосия, Кипр
Коммерческое помещение 238 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Этот бар в старой Никосии. Он состоит из двух жилых зданий, которые были объединены и преобр…
$442,674
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Коммерческое помещение в Лация, Кипр
Коммерческое помещение
Лация, Кипр
Здание смешанного использования в Лации, Никосия, с сочетанием квартир и розничных магазинов…
$1,39 млн
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Магазин 168 м² в Никосия, Кипр
Магазин 168 м²
Никосия, Кипр
Площадь 168 м²
Коммерческое здание, которое использовалось как ресторан в стенах Никосии. Здание состоит из…
$354,139
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Инвестиционная 600 м² в Spilia, Кипр
Инвестиционная 600 м²
Spilia, Кипр
Площадь 600 м²
Современное здание доступно для продажи в Агиос Антониос. Расположенное недалеко от отеля La…
$2,11 млн
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Коммерческое помещение 330 м² в Никосия, Кипр
Коммерческое помещение 330 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Коммерческое здание в Агиос Дометиос, Никосия. Он включает в себя: - магазин 115 кв.м. с мез…
$657,519
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Коммерческое помещение 1 397 м² в Никосия, Кипр
Коммерческое помещение 1 397 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 397 м²
Расположен на одной из самых важных и престижных авеню в Никосии. В настоящее время ведется …
$2,36 млн
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Типы недвижимости в районе Никосия

рестораны
отели
офисы
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
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