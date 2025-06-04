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Склады в Никосии, Кипр

Строволос
8
Лация
5
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52 объекта найдено
Склад 2 850 м² в Строволос, Кипр
Склад 2 850 м²
Строволос, Кипр
Площадь 2 850 м²
Недвижимость представляет собой двухэтажный складской промышленный объект на правах аренды в…
$915,443
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Склад 2 675 м² в Коккинотримития, Кипр
Склад 2 675 м²
Коккинотримития, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 675 м²
Два арендованных промышленных склада в Коккинотримитии. Он включает в себя здание в западной…
$1,40 млн
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Склад 2 545 м² в Лация, Кипр
Склад 2 545 м²
Лация, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 545 м²
Свободная недвижимость на хорошо пропорциональном участке площадью около 10,638 кв. м. (шири…
$3,14 млн
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Склад 1 800 м² в Tseri, Кипр
Склад 1 800 м²
Tseri, Кипр
Площадь 1 800 м²
For Sale warehouse in Tseri with easy access to the motorway. 1800sqm cover area
$1,60 млн
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Склад 1 125 м² в Палайометохо, Кипр
Склад 1 125 м²
Палайометохо, Кипр
Площадь 1 125 м²
? Exciting Investment Opportunity! ? Unlock the potential of a prime freehold industrial wa…
$745,438
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Склад 4 800 м² в Эргатес, Кипр
Склад 4 800 м²
Эргатес, Кипр
Площадь 4 800 м²
This substantial property comprises a sizable leasehold industrial warehouse situated in the…
$1,53 млн
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Склад 2 390 м² в Нису, Кипр
Склад 2 390 м²
Нису, Кипр
Площадь 2 390 м²
Perfect Cold Storage Warehouse located in Latsia area, Nicosia and enjoys easy access to the…
$6,21 млн
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Склад 2 390 м² в Пера Хорио, Кипр
Склад 2 390 м²
Пера Хорио, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 390 м²
A warehouse in the Nisou industrial area, Nicosia. It comprises of the following areas:- Man…
$6,19 млн
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Склад 1 200 м² в Дали, Кипр
Склад 1 200 м²
Дали, Кипр
Площадь 1 200 м²
For Sale warehouse in Dali with easy access to the motorway. 1200sqm Covered Area the 200sq…
$1,53 млн
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Склад 3 600 м² в Лация, Кипр
Склад 3 600 м²
Лация, Кипр
Площадь 3 600 м²
This warehouse located in Latsia area with easy access to the motorway. Description: The gr…
$4,35 млн
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Склад 7 400 м² в Дали, Кипр
Склад 7 400 м²
Дали, Кипр
Площадь 7 400 м²
New in The market! Warehouse within the industrial area of Dali, Nicosia with easy access t…
$5,78 млн
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Склад 1 075 м² в Yeri, Кипр
Склад 1 075 м²
Yeri, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 075 м²
An industrial warehouse in Geri. It is located within Geri’s industrial area. The warehouse …
$781,740
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Склад 10 000 м² в Дали, Кипр
Склад 10 000 м²
Дали, Кипр
Площадь 10 000 м²
This new industrial warehouse is situated in a prime location within Dali area, boasting exc…
$14,17 млн
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Склад 1 500 м² в Нису, Кипр
Склад 1 500 м²
Нису, Кипр
Площадь 1 500 м²
Промышленный склад в промышленной зоне Дали-Нисоу. Он расположен недалеко от всех необходимы…
$1,64 млн
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Склад 4 770 м² в Лация, Кипр
Склад 4 770 м²
Лация, Кипр
Площадь 4 770 м²
Used Warehouse within the industrial area of Latsia-Dali. It is situated close to all neces…
$5,12 млн
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Склад 288 м² в Tseri, Кипр
Склад 288 м²
Tseri, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
An industrial warehouse in Tseri. The building has a covered area of 288 sq.m. It is built w…
$792,598
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Склад 531 м² в Никосия, Кипр
Склад 531 м²
Никосия, Кипр
Площадь 531 м²
Industrial warehouse in a lively and purely industrial location in Kaimakli, in Nicosia Dist…
$542,875
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Склад в Никосия, Кипр
Склад
Никосия, Кипр
The property is in Kaimakli light industrial area, Nicosia.It has a land area of 7,479sqm. F…
$1,28 млн
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Склад 4 800 м² в Эргатес, Кипр
Склад 4 800 м²
Эргатес, Кипр
Площадь 4 800 м²
This  is a sizable leasehold industrial warehouse in the Ergates industrial area, Nicosia. …
$1,87 млн
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Склад 2 000 м² в Никосия, Кипр
Склад 2 000 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 000 м²
A large industrial warehouse for sale in Palouriotissa. The property is located close to a p…
$1,52 млн
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Склад 2 850 м² в Строволос, Кипр
Склад 2 850 м²
Строволос, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 850 м²
A two-storey leasehold industrial warehouse in Strovolos. The warehouse consists of a ground…
$1,02 млн
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Склад 3 270 м² в Потамия, Кипр
Склад 3 270 м²
Потамия, Кипр
Площадь 3 270 м²
A two storeys, high spec, industrial warehouse, located in Panagia, Nicosia.The property con…
$4,49 млн
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Склад 308 м² в Никосия, Кипр
Склад 308 м²
Никосия, Кипр
Площадь 308 м²
Industrial warehouse in a lively and purely industrial location in Kaimakli, in Nicosia Dist…
$314,868
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Склад 1 600 м² в Дали, Кипр
Склад 1 600 м²
Дали, Кипр
Площадь 1 600 м²
This asset is a 1/2 share of an industrial plot. The share of the plot contains an industria…
$1,12 млн
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Склад 890 м² в Оронта, Кипр
Склад 890 м²
Оронта, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 890 м²
Складское помещение в Ороунте. Склад представляет собой двухэтажное здание, состоящее из дом…
$367,027
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Склад 3 167 м² в Коккинотримития, Кипр
Склад 3 167 м²
Коккинотримития, Кипр
Площадь 3 167 м²
Warehouse located in Kokkinotrimithia area close to many amenities and services. The wareho…
$2,51 млн
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Склад 510 м² в Лация, Кипр
Склад 510 м²
Лация, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 510 м²
An industrial warehouse in Latsia. It has an internal area of 400 sq.m. and a mezzanine of 1…
$387,613
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Склад 1 600 м² в Дали, Кипр
Склад 1 600 м²
Дали, Кипр
Площадь 1 600 м²
Used Warehouse within the industrial area of Dali in Nicosia. It is situated close to all n…
$1,12 млн
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Склад 1 863 м² в Дали, Кипр
Склад 1 863 м²
Дали, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 863 м²
An industrial warehouse with offices and a shop in Dali, Nicosia. It comprises of the follow…
$2,11 млн
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Склад 626 м² в Эргатес, Кипр
Склад 626 м²
Эргатес, Кипр
Площадь 626 м²
Арендованный промышленный цех в промышленной зоне Эргатес, Никосия. Площадь здания составляе…
$412,074
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