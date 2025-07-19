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Склады в Ergates, Кипр

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Склад 4 800 м² в Эргатес, Кипр
Склад 4 800 м²
Эргатес, Кипр
Площадь 4 800 м²
This substantial property comprises a sizable leasehold industrial warehouse situated in the…
$1,53 млн
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Склад 4 800 м² в Эргатес, Кипр
Склад 4 800 м²
Эргатес, Кипр
Площадь 4 800 м²
This  is a sizable leasehold industrial warehouse in the Ergates industrial area, Nicosia. …
$1,87 млн
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Склад 626 м² в Эргатес, Кипр
Склад 626 м²
Эргатес, Кипр
Площадь 626 м²
Арендованная промышленная мастерская в промышленной зоне Эргейтс, Никосия. Он имеет площадь …
$456,844
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