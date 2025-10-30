Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Никосия
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в районе Никосия, Кипр

коммерческая недвижимость
338
отели
3
офисы
71
инвестиционная недвижимость
121
Показать больше
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Ресторан, кафе в Палайометохо, Кипр
Ресторан, кафе
Палайометохо, Кипр
Продаются два просторных земельных участка в тихой деревне в округе Никосии, которая являетс…
$114,456
Оставить заявку
Ресторан, кафе в Никосия, Кипр
Ресторан, кафе
Никосия, Кипр
Продается земельный участок в престижном районе Никосии - Строволос, идеально подходящий для…
$578,060
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти