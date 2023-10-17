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Отели в Никосия, Кипр

Никосия
3
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3 объекта найдено
Отель в Никосия, Кипр
Отель
Никосия, Кипр
Площадь 1 500 м²
Отелькатегории B: гостиничныеапартаменты. Год: 1979 Центральное местоположение, 100-150 метр…
€3,50 млн
Отель 1 комната с furnishings в Никосия, Кипр
Отель 1 комната с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Отелькатегории B: гостиничныеапартаменты. Год: 1979 Центральное местоположение, 100-150 метр…
€3,50 млн
Отель с Spalni в Никосия, Кипр
Отель с Spalni
Никосия, Кипр
The hotel complex 5 * is located in the village of Chatalkay, 2 kilometers from the Medite…
€79,50 млн

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