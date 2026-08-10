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Отели в районе Никосия, Кипр

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4 объекта найдено
Отель 841 м² в Педулас, Кипр
Отель 841 м²
Педулас, Кипр
Количество спален 16
Площадь 841 м²
Недвижимость 3-х этажей - 16 комнат для размещения Это просторное трехэтажное здание, ранее …
$522,539
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Отель 4 000 м² в Kakopetria, Кипр
Отель 4 000 м²
Kakopetria, Кипр
Количество спален 58
Площадь 4 000 м²
Отель гнездится среди сосен и плоских деревьев, с видом на живописную горную деревню Какопет…
$7,18 млн
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Отель 2 578 м² в Педулас, Кипр
Отель 2 578 м²
Педулас, Кипр
Количество спален 50
Площадь 2 578 м²
Отель расположен в уединенном, пышном и спокойном сосновом лесу в 3 км от Продромоса и Педул…
$5,90 млн
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TekceTekce
Отель в Никосия, Кипр
Отель
Никосия, Кипр
Гостиничный комплекс 5* расположен в поселке Чаталкай, в 2 километрах от Средиземного моря, …
$87,09 млн
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