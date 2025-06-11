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Склады в Tseri, Кипр

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Склад 4 427 м² в Tseri, Кипр
Склад 4 427 м²
Tseri, Кипр
Площадь 4 427 м²
Warehouse within the industrial area of Tseri, Nicosia with easy access to the motorway. It…
$5,01 млн
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Склад 1 800 м² в Tseri, Кипр
Склад 1 800 м²
Tseri, Кипр
Площадь 1 800 м²
For Sale warehouse in Tseri with easy access to the motorway. 1800sqm cover area
$1,60 млн
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Склад 288 м² в Tseri, Кипр
Склад 288 м²
Tseri, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
An industrial warehouse in Tseri. The building has a covered area of 288 sq.m. It is built w…
$833,741
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