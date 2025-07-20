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Склады в муниципалитете Никосия, Кипр

коммерческая недвижимость
111
офисы
35
инвестиционная недвижимость
32
магазины
20
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8 объектов найдено
Склад 3 270 м² в Никосия, Кипр
Склад 3 270 м²
Никосия, Кипр
Площадь 3 270 м²
Два этажа, высокая спецификация, промышленный склад, расположенный в Панагии, Никосия. Недви…
$4,72 млн
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Склад 5 820 м² в Никосия, Кипр
Склад 5 820 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 5 820 м²
Три смежных промышленных участка с двумя зданиями расположены в промышленной зоне Каймаклы, …
$3,31 млн
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Склад 531 м² в Никосия, Кипр
Склад 531 м²
Никосия, Кипр
Площадь 531 м²
Промышленный склад в оживленном и чисто промышленном месте в Каймакли, в Никосийском районе.…
$571,055
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Склад 2 000 м² в Никосия, Кипр
Склад 2 000 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 000 м²
Большой промышленный склад для продажи в Палуриотисса. Недвижимость расположена недалеко от …
$1,60 млн
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Склад 2 283 м² в Никосия, Кипр
Склад 2 283 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 283 м²
Коммерческое здание, ранее использовавшееся в качестве супермаркета в Каймакли, Никосия. Он …
$1,46 млн
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Склад 308 м² в Никосия, Кипр
Склад 308 м²
Никосия, Кипр
Площадь 308 м²
Промышленный склад в оживленном и чисто промышленном месте в Каймакли, в Никосийском районе.…
$331,212
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Склад 800 м² в Никосия, Кипр
Склад 800 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Промышленная земля площадью 3 206 кв.м. с наземным промышленным зданием площадью 800 кв.м. и…
$1,14 млн
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Склад в Никосия, Кипр
Склад
Никосия, Кипр
Недвижимость находится в легкой промышленной зоне Каймакли, Никосия. Он имеет площадь 7 479 …
$1,35 млн
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