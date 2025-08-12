Показать объекты на карте Показать объекты списком
121 объект найдено
Инвестиционная 2 754 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 754 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 754 м²
The commercial building  located into Nicosia City Center. The subject area is mainly chara…
$14,77 млн
Инвестиционная 314 м² в Лация, Кипр
Инвестиционная 314 м²
Лация, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Имущество касается двух незавершенных мезонетов и четырех свободных участков. Мезонеты двухэ…
$913,688
Инвестиционная 3 015 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 3 015 м²
Никосия, Кипр
Площадь 3 015 м²
The property is a commercial building with a total area of 3.015m² in Engomi, Nicosia. The …
$5,39 млн
Инвестиционная 1 072 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 072 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 072 м²
Это здание в Энгкоми, Никосия. Здание состоит из 4 квартир, 1 офиса и 2 магазинов с мезонинн…
$2,28 млн
Инвестиционная 2 130 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 130 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 130 м²
Здание смешанного назначения в квартале Agioi Omologites в муниципалитете Никосии. Здание со…
$4,71 млн
Инвестиционная 739 м² в район Никосия, Кипр
Инвестиционная 739 м²
район Никосия, Кипр
Площадь 739 м²
This incomplete building is in the final stage of construction and consists of seven beautif…
$1,53 млн
Инвестиционная 2 063 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 2 063 м²
Строволос, Кипр
Площадь 2 063 м²
Luxurious Building located in Strovolos Area close to all amenities and services. Type:    …
Цена по запросу
Инвестиционная 1 820 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 820 м²
Строволос, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 820 м²
Здание смешанного использования в Строволосе, Никосия. Он имеет площадь 1820 кв.м. и включае…
$1,64 млн
Инвестиционная 438 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 438 м²
Строволос, Кипр
Площадь 438 м²
Commercial building located in Akropoli area close to many  services and amenities such as s…
$1,20 млн
Инвестиционная 3 370 000 м² в район Никосия, Кипр
Инвестиционная 3 370 000 м²
район Никосия, Кипр
Площадь 3 370 000 м²
A large area of 337 hectare of agricultural land in the outskirts of Nicosia. Under the Gov…
$55,44 млн
Инвестиционная 5 200 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 5 200 м²
Строволос, Кипр
Площадь 5 200 м²
Большой имущественный комплекс! Продажа и аренда с известной компанией на Кипре Более 40 лет…
$14,33 млн
Инвестиционная 2 329 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 329 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 329 м²
Investment opportunity in the capital of Nicosia. A residential building  in the heart of N…
$3,27 млн
Инвестиционная 1 133 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 133 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 133 м²
Это роскошное коммерческое здание занимает видное и привлекательное положение и пользуется в…
$3,31 млн
Инвестиционная 715 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 715 м²
Строволос, Кипр
Площадь 715 м²
Commercial building in an excellent location in Strovolos, which is considered one of the bu…
$2,02 млн
Инвестиционная 739 м² в район Никосия, Кипр
Инвестиционная 739 м²
район Никосия, Кипр
Площадь 739 м²
Four-storey residential building  located in a central and popular location in Palouriotisa …
$1,53 млн
Инвестиционная 18 000 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 18 000 м²
Строволос, Кипр
Площадь 18 000 м²
This strategically located building is close proximity to the roundabout junction at the ent…
$38,14 млн
Инвестиционная 337 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 337 м²
Строволос, Кипр
Площадь 337 м²
In the tallest building of Nicosia a Whole floor is now available for Sale with 3A tenant. …
Цена по запросу
Инвестиционная 1 830 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 830 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 830 м²
A three-storey commercial building located in Strovolos. The building has a basement with a…
$1,50 млн
Инвестиционная 254 м² в Дали, Кипр
Инвестиционная 254 м²
Дали, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 254 м²
Три квартиры на первом этаже в Дали, Никосия. Он состоит из двух трехкомнатных квартир и одн…
$413,444
Инвестиционная 1 537 м² в Малунта, Кипр
Инвестиционная 1 537 м²
Малунта, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 537 м²
Доля неполного здания смешанного использования в Малунте, Никосия. Он состоит из восьми неза…
$913,688
Инвестиционная 900 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 900 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 18
Площадь 900 м²
Building near Univeristy The property is ideally situated close to a plethora of amenities …
$3,10 млн
Инвестиционная 3 400 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 3 400 м²
Никосия, Кипр
Площадь 3 400 м²
Commercial building and a vacant plot, located in a unique and central location  of Nicosia …
$9,26 млн
Инвестиционная 223 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 223 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Две 2-комнатные квартиры на втором этаже в старых городских стенах Никосии. Каждая квартира …
$312,080
Инвестиционная 879 м² в Лакатамия, Кипр
Инвестиционная 879 м²
Лакатамия, Кипр
Площадь 879 м²
7 квартир 2 спальни, 2 квартиры 1 спальни и 1 квартира 3 спальни, расположенные в лакатамско…
$1,19 млн
Инвестиционная 6 486 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 6 486 м²
Никосия, Кипр
Площадь 6 486 м²
A 15-storey building with 2 basements is now available for sale in City center. The design …
Цена по запросу
Инвестиционная 1 732 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 732 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 732 м²
The asset is a Commercial mixed-use building in Egkomi Municipality, Nicosia District. The a…
$1,94 млн
Инвестиционная 393 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 393 м²
Никосия, Кипр
Площадь 393 м²
This building is located in Onasagorou Streets in city center, this main commercial street h…
$523,115
Инвестиционная 5 871 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 5 871 м²
Никосия, Кипр
Площадь 5 871 м²
A shopping mall from the 1990s located in the heart of the capital's bustling commercial dis…
Цена по запросу
Инвестиционная 1 417 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 417 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 417 м²
Недвижимость находится в квартале Калимакли. Двухэтажное здание было возведено 52 года назад…
$2,17 млн
Инвестиционная 1 070 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 070 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 070 м²
Идеальная инвестиционная возможность на быстро растущем рынке недвижимости Кипра. Здание, по…
$1,63 млн
