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Магазины в районе Никосия, Кипр

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Никосия
32
муниципалитет Никосия
16
Строволос
8
Spilia
7
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40 объектов найдено
Магазин 264 м² в Никосия, Кипр
Магазин 264 м²
Никосия, Кипр
Площадь 264 м²
Угловой магазин с подвалом общей площадью 264 кв.м. расположен с левой стороны здания в Агио…
$543,014
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Магазин 513 м² в Никосия, Кипр
Магазин 513 м²
Никосия, Кипр
Площадь 513 м²
Магазин для продажи расположен на 2-м этаже двухэтажного здания в районе Энгоми Никосийского…
$689,391
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Магазин 128 м² в Строволос, Кипр
Магазин 128 м²
Строволос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Магазин с мезонином, расположенный на проспекте Лемесу в районе Строволос. Магазин состоит и…
$282,519
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EMERALD в Строволос, Кипр
EMERALD
Строволос, Кипр
Площадь 179 м²
МАГАЗИН EMERALD — Коммерческое помещение в престижном районе Строволос, Никосия Магазин E…
$380,000
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Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
470 кв.м. Универсальный выставочный зал для продажи в Паллуриотисса, Никосия Откройте для с…
$595,823
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Магазин 2 115 м² в Никосия, Кипр
Магазин 2 115 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 115 м²
Трехэтажное здание ранее занимал супермаркет, который был возведен на трех смежных участках.…
$3,95 млн
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Магазин 381 м² в Никосия, Кипр
Магазин 381 м²
Никосия, Кипр
Площадь 381 м²
Магазин на первом этаже смешанного использования в Каймакли, Никосия. Он состоит из первого …
$621,300
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Магазин 168 м² в Никосия, Кипр
Магазин 168 м²
Никосия, Кипр
Площадь 168 м²
Коммерческое здание, которое использовалось как ресторан в стенах Никосии. Здание состоит из…
$354,139
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Магазин 140 м² в Никосия, Кипр
Магазин 140 м²
Никосия, Кипр
Площадь 140 м²
Коммерческий магазин теперь доступен для продажи в центральном районе Никосии, в районе Агио…
$236,093
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Магазин 385 м² в Никосия, Кипр
Магазин 385 м²
Никосия, Кипр
Площадь 385 м²
Магазин на первом этаже и офис на первом этаже коммерческого здания в Дасуполи. Он расположе…
$992,688
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Магазин 81 м² в Spilia, Кипр
Магазин 81 м²
Spilia, Кипр
Площадь 81 м²
Магазин на первом этаже коммерческого здания в Агиос Антониос, Никосия. Магазин состоит из 8…
$306,921
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Магазин 191 м² в Строволос, Кипр
Магазин 191 м²
Строволос, Кипр
Площадь 191 м²
Магазин на первом этаже с мезонином в Строволосе, идеально расположенный рядом со школами, б…
$255,047
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Магазин 552 м² в Spilia, Кипр
Магазин 552 м²
Spilia, Кипр
Площадь 552 м²
Два магазина на первом этаже с унифицированным мезонином и подвалом, расположенные на семиэт…
$1,42 млн
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Магазин 41 м² в Spilia, Кипр
Магазин 41 м²
Spilia, Кипр
Площадь 41 м²
Магазин на первом этаже коммерческого здания в Агиос Антониос, Никосия. Он состоит из 35 кв.…
$348,237
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Магазин 365 м² в Никосия, Кипр
Магазин 365 м²
Никосия, Кипр
Площадь 365 м²
Идеальный небольшой коммерческий блок с большим фасадом дисплея хорошо расположен на первом …
$973,883
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Магазин 199 м² в Spilia, Кипр
Магазин 199 м²
Spilia, Кипр
Площадь 199 м²
Магазин на первом этаже в Агиос Антониос, Никосия. Он имеет площадь 126 кв.м. и мезонин 73 к…
$377,749
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Магазин 464 м² в Митсеро, Кипр
Магазин 464 м²
Митсеро, Кипр
Площадь 464 м²
Коммерческое пространство, ранее использовавшееся в качестве ресторана в Мицеро, Никосия. Гл…
$336,432
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Магазин 323 м² в Строволос, Кипр
Магазин 323 м²
Строволос, Кипр
Площадь 323 м²
Магазин на первом этаже здания, Строволос. Он состоит из первого этажа площадью 208 кв.м и м…
$826,325
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Магазин 328 м² в Spilia, Кипр
Магазин 328 м²
Spilia, Кипр
Площадь 328 м²
Это незавершенный магазин на первом этаже девятиэтажного здания в Агиос-Антониос, Никосия. О…
$898,924
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Магазин 262 м² в Никосия, Кипр
Магазин 262 м²
Никосия, Кипр
Площадь 262 м²
Ресторан Vacant расположился на 2 единицах на первом этаже комплекса в Агланции. Он состоит …
$584,330
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Магазин 251 м² в Никосия, Кипр
Магазин 251 м²
Никосия, Кипр
Площадь 251 м²
Угловое торговое подразделение, расположенное в Agioi Omologites, в самом сердце торгового ц…
$919,153
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Магазин 180 м² в Spilia, Кипр
Магазин 180 м²
Spilia, Кипр
Площадь 180 м²
Два магазина площадью 180 кв.м. в просторном районе в центре Никосии. Эти магазины состоят и…
$207,418
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Магазин 80 м² в Никосия, Кипр
Магазин 80 м²
Никосия, Кипр
Площадь 80 м²
Для продажи: 2 идентичных коммерческих магазина - Энгоми, Никосия Каждый объект недвижимости…
$351,818
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Магазин 415 м² в Никосия, Кипр
Магазин 415 м²
Никосия, Кипр
Площадь 415 м²
Магазин в Агланции, Никосия. Она состоит из: Первый этаж площадью 279 кв.м. состоит из откры…
$847,574
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Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Коммерческий магазин на первом этаже - прайм-видимость и современный дизайн Общее описание Р…
$522,661
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Магазин 522 м² в Строволос, Кипр
Магазин 522 м²
Строволос, Кипр
Площадь 522 м²
Ресторан на первом этаже здания смешанного назначения в Агиос Антониос, Никосия. Он состоит …
$903,056
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Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Коммерческий магазин на первом этаже - прайм-видимость и современный дизайн Общее описание Р…
$406,514
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Магазин 105 м² в Никосия, Кипр
Магазин 105 м²
Никосия, Кипр
Площадь 105 м²
Этот магазин находится на первом этаже многофункционального здания в Каймакли, Никосия. Он в…
$286,853
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Магазин 310 м² в Никосия, Кипр
Магазин 310 м²
Никосия, Кипр
Площадь 310 м²
Просторные магазины на уровне земли со стеклянными окнами двойной высоты являются идеальными…
$2,36 млн
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Магазин 430 м² в Spilia, Кипр
Магазин 430 м²
Spilia, Кипр
Площадь 430 м²
Магазин на первом этаже семиэтажного здания в Агиос Антониос, Никосия. Он состоит из: Первы…
$991,590
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Типы недвижимости в районе Никосия

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
офисы
инвестиционная недвижимость
склады
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