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Склады в Строволосе, Кипр

коммерческая недвижимость
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8 объектов найдено
Склад 6 425 м² в Строволос, Кипр
Склад 6 425 м²
Строволос, Кипр
Площадь 6 425 м²
This is a leasehold industrial warehouse located in  Strovolos area. It offers excellent acc…
$2,72 млн
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Склад 2 850 м² в Строволос, Кипр
Склад 2 850 м²
Строволос, Кипр
Площадь 2 850 м²
Недвижимость представляет собой двухэтажный складской промышленный объект на правах аренды в…
$924,038
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Склад 2 850 м² в Строволос, Кипр
Склад 2 850 м²
Строволос, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 850 м²
Двухэтажный промышленный склад в Строволосе. Склад состоит из первого этажа, первого этажа и…
$1,09 млн
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Склад 6 425 м² в Строволос, Кипр
Склад 6 425 м²
Строволос, Кипр
Площадь 6 425 м²
The asset is a leasehold industrial warehouse in the Government Industrial Zone of Strovolos…
$2,77 млн
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Склад 2 000 м² в Строволос, Кипр
Склад 2 000 м²
Строволос, Кипр
Площадь 2 000 м²
A state-of-the-art and up-to-date storage facility, with a visually pleasing design, feature…
$1,89 млн
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Склад 2 363 м² в Строволос, Кипр
Склад 2 363 м²
Строволос, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 363 м²
Угловой промышленный склад / выставочный зал, расположенный в Строволосе, Никосия. Недвижимо…
$799,477
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Склад 3 660 м² в Строволос, Кипр
Склад 3 660 м²
Строволос, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 660 м²
Двухуровневый промышленный склад площадью около 3660 кв.м. в настоящее время сдается в аренд…
$2,00 млн
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Склад 1 608 м² в Строволос, Кипр
Склад 1 608 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 608 м²
Он состоит из выставочного зала площадью 582 кв. м с мезонином 134 кв. м, используемым в кач…
$2,12 млн
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