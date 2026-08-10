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Офисы в районе Никосия, Кипр

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Никосия
28
муниципалитет Никосия
19
Строволос
5
29 объектов найдено
Офис 1 162 м² в Никосия, Кипр
Офис 1 162 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 162 м²
Магазин на первом этаже здания в комплексе в Каймакли, Никосия. Он состоит из первого этажа …
$1,07 млн
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Офис 103 м² в Лация, Кипр
Офис 103 м²
Лация, Кипр
Площадь 103 м²
Современный проект расположен в одном из самых привилегированных районов Лации недалеко от т…
$284,576
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Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Этаж 10
Расположенная в квартале Трипиотис, в самом сердце делового центра Никосии, эта недвижимость…
$621,386
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Офис 128 м² в Никосия, Кипр
Офис 128 м²
Никосия, Кипр
Площадь 128 м²
Офис на первом этаже в Строволосе. Он имеет площадь 118 кв.м., состоящую из открытой планиро…
$295,116
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Офис 200 м² в Никосия, Кипр
Офис 200 м²
Никосия, Кипр
Площадь 200 м²
Офис расположен в районе Никосия-Агланция, напротив проспекта Ларнакас. Он находится недалек…
$460,381
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Офис 249 м² в Никосия, Кипр
Офис 249 м²
Никосия, Кипр
Площадь 249 м²
Офис на самой популярной улице в Никосии теперь доступен для продажи в центре города. Он нах…
$590,232
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Офис 223 м² в Никосия, Кипр
Офис 223 м²
Никосия, Кипр
Площадь 223 м²
7-этажное здание расположено в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов плюс подв…
$815,069
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Офис 249 м² в Никосия, Кипр
Офис 249 м²
Никосия, Кипр
Площадь 249 м²
Офис на восьми этажах коммерческого здания в Трипиотисе, Никосия. Он имеет площадь 249 кв.м.…
$1,36 млн
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Офис 2 210 м² в Строволос, Кипр
Офис 2 210 м²
Строволос, Кипр
Площадь 2 210 м²
Двенадцать офисных единиц общей площадью 2,210 кв.м., 27-летнее коммерческое здание, располо…
$4,04 млн
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Офис 336 м² в Никосия, Кипр
Офис 336 м²
Никосия, Кипр
Площадь 336 м²
Полный двухуровневый офис, состоящий из розничного подразделения на первом этаже и мезонина …
$347,198
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Офис 152 м² в Никосия, Кипр
Офис 152 м²
Никосия, Кипр
Площадь 152 м²
7-этажное здание расположено в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов плюс подв…
$500,081
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Офис 87 м² в Строволос, Кипр
Офис 87 м²
Строволос, Кипр
Площадь 87 м²
Офисы для продажи в коммерческом здании, в очень желательном месте в коммерческую жару Стров…
$359,452
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Офис 244 м² в Никосия, Кипр
Офис 244 м²
Никосия, Кипр
Площадь 244 м²
Офис на седьмом этаже торгового здания в Трипиотисе, Никосия. Он имеет площадь 244 кв.м., ко…
$1,10 млн
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Офис 358 м² в Никосия, Кипр
Офис 358 м²
Никосия, Кипр
Площадь 358 м²
Офис для продажи в Agioi Omologites, Никосия. Офис состоит из открытой офисной зоны со стола…
$469,235
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Офис 650 м² в Строволос, Кипр
Офис 650 м²
Строволос, Кипр
Площадь 650 м²
Современные и просторные офисные помещения площадью 200 кв.м., в фантастическом месте на про…
$2,72 млн
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Офис 254 м² в Никосия, Кипр
Офис 254 м²
Никосия, Кипр
Площадь 254 м²
Недвижимость касается целого этажа, расположенного на 9-м этаже здания смешанного использова…
$666,963
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Офис 239 м² в Никосия, Кипр
Офис 239 м²
Никосия, Кипр
Площадь 239 м²
Офис на шестом этаже торгового здания в Трипиотисе, Никосия. Он имеет площадь 239 кв.м., кот…
$1,07 млн
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Офис 156 м² в Никосия, Кипр
Офис 156 м²
Никосия, Кипр
Площадь 156 м²
7-этажное здание расположено в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов плюс подв…
$585,816
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Офис 211 м² в Spilia, Кипр
Офис 211 м²
Spilia, Кипр
Площадь 211 м²
Два офиса на 3-м этаже 6-этажного здания в Агиос-Антониос. Здание состоит из 17 единиц в общ…
$371,846
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Офис 103 м² в Лация, Кипр
Офис 103 м²
Лация, Кипр
Площадь 103 м²
Современный проект расположен в одном из самых привилегированных районов Лации недалеко от т…
$273,101
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Офис 116 м² в Строволос, Кипр
Офис 116 м²
Строволос, Кипр
Площадь 116 м²
Офисы для продажи в коммерческом здании, в очень желательном месте в коммерческую жару Стров…
$479,269
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Офис 1 200 м² в Никосия, Кипр
Офис 1 200 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 200 м²
Превосходное расположение Посмотреть лучшее качество Место проведения Форума Никосии находит…
$2,60 млн
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Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Этаж 1
Расположенный в квартале Трипиотис, в самом сердце делового центра Никосии, этот офис на пер…
$406,514
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Офис 209 м² в Никосия, Кипр
Офис 209 м²
Никосия, Кипр
Площадь 209 м²
7-этажное здание расположено в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов плюс подв…
$703,261
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Офис 303 м² в Строволос, Кипр
Офис 303 м²
Строволос, Кипр
Площадь 303 м²
Офис в Агиос Деметриос. Офис расположен на первом этаже и занимает весь этаж. Он состоит из …
$702,377
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Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Этаж 11
Расположенный в квартале Трипиотис, в самом сердце делового центра Никосии, этот офис занима…
$667,844
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Офис 1 722 м² в Никосия, Кипр
Офис 1 722 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 722 м²
Количество этажей 4
Исключительная инвестиционная возможность — целое коммерческое здание, расположенное в район…
$6,36 млн
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Офис 235 м² в Никосия, Кипр
Офис 235 м²
Никосия, Кипр
Площадь 235 м²
Офис на пятом этаже коммерческого здания в Трипиотисе, Никосия. Он имеет площадь 235 кв.м., …
$1,06 млн
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Офис 401 м² в Никосия, Кипр
Офис 401 м²
Никосия, Кипр
Площадь 401 м²
Двухэтажные офисные помещения, расположенные на первом и втором этажах здания смешанного исп…
$464,230
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Типы недвижимости в районе Никосия

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
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