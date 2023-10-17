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Продажа офисных помещений в Никосия, Кипр

Никосия
37
Строволос
11
Никосия
4
Лакатамия
3
Офис В архив
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37 объектов найдено
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
An office in Agios Demetrios. The office is located on the first floor and occupies the enti…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
An office in Agios Demetrios. The office is located on the second floor (no.3) and occupies …
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
An office in Agios Demetrios. The office is  located on the third floor, and it is part of a…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Это касается трех целых этажей с половиной этажей офисных помещений, расположенных в шестиэт…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Офисное помещение на целый этаж, расположенное на третьем этаже многофункционального здания …
Цена по запросу
Офис в Лакатамия, Кипр
Офис
Лакатамия, Кипр
Этот цельноэтажный офис расположен в центре города Агиос-Антониос, Никосия, на первом этаже …
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Офис в историческом месте с отличной видимостью на проспекте Ларнакос, расположенном на 1-м …
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Офис в Agioi Omologites. Он является частью семиэтажного многоквартирного дома, состоящего и…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Хорошее офисное помещение, расположенное на 3-м этаже 5-этажного здания в Agious Omologites.…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Офис в Agioi Omologites. Он является частью семиэтажного многоквартирного дома, состоящего и…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
  Отличное расположение Просмотров Лучшее качество Расположение Форум Никосии расположен в о…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Офис в отличном месте на AgioiOmologites. Имущество состоит из 65 кв.м и расположено на 4-м …
€130,000
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
The property is a ground floor office and a basement in a three-storey building in Agioi Omo…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Office in a central and lively location in Agioi Omologites, in Nicosia.The property is idea…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Spacious office in an excellent location in Panagia Quarter in Nicosia Municipality. It is i…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
A 7-story building situated in the city center.The building comprises of seven floors of off…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Офисы для продажи в коммерческом здании, в очень желательном месте в коммерческом теплоте Ст…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Офисы для продажи в коммерческом здании, в очень желательном месте в коммерческом теплоте Ст…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Отель расположен недалеко от центра Никосии, в северном углу проспекта Луки Акрита и улицы А…
€3,50 млн
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Офис на целый этаж в самом центре Никосии. Офис находится на 5-м этаже в одиннадцатиэтажном …
€1,18 млн
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
The office is situated at Nicosia- Aglantzia area, facing Larnakas Avenue. It’s near city ce…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Это офис на 4-м этаже 5-этажного здания в муниципалитете Строволос, Никосия. Он имеет площад…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Двенадцать офисных единиц общей площадью 2,210 кв.м., 27-летнее коммерческое здание, располо…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
This is an office space on the first floor of the building located on the main Avenue in Nic…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Современные и просторные офисные помещения площадью 200 кв.м., в фантастическом месте на про…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
A commercial space located on the first floor in Nicosia.It comprises of two unified units o…
Цена по запросу

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