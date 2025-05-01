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Квартиры в Лыщицком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Остромечево, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Остромечево, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, аг. Остромечево, ул. Брестская, 1974 г.п., 2 / 2 кирпич, 90,4 / 67,4 /…
$25,800
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