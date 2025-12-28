  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Indonezja

Bali
250
Lesser Sunda Islands
253
Badung
154
North Kuta
78
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Canggu, Indonezja
od
$160,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 46 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Projekt XO I Wille Canggu & Mieszkania na sprzedaż w Canggu na Bali Luksusowe wille & mieszkania na sprzedaż w wyjątkowym kompleksie XO Project I Canggu, zlokalizowanym przy najbardziej turystycznej ulicy Canggu – Batu Bolong. Kompleks ten jest idealny dla tych, którzy lubią być w centrum…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Wellness z gwarantowanym dochodem 10% rocznie!
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Wellness z gwarantowanym dochodem 10% rocznie!
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Wellness z gwarantowanym dochodem 10% rocznie!
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Wellness z gwarantowanym dochodem 10% rocznie!
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Wellness z gwarantowanym dochodem 10% rocznie!
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Wellness z gwarantowanym dochodem 10% rocznie!
Pecatu, Indonezja
od
$99,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Kompleks wellness nowej generacji, łączący inwestycje w nieruchomości i styl życia. Projekt powstaje na działce o powierzchni 2,5 hektara z wykorzystaniem technologii druku 3D z betonu (3DCP), przyszłościowej technologii zapewniającej szybką budowę, odporność na wstrząsy sejsmiczne i unik…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Zespół mieszkaniowy Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Zespół mieszkaniowy Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Zespół mieszkaniowy Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Zespół mieszkaniowy Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Zespół mieszkaniowy Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Beraban, Indonezja
od
$157,000
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w centrum miasta twórczego Nuanu na Bali.Pierwszy hotel w Nuanu Creative City, otwarty na prywatne inwestycje.Hotel położony jest w centrum kreatywnego klastra Nuanu Creative City na południowo-zachodnim wybrzeżu Bali w Nuanu, na działce 8.400 m2.To nie jest tylko nowy obiekt. Jes…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$348,194
Oferujemy domy z basenem 5 x 2,5 m, tarasy na dachu i miejsca parkingowe.Zakończenie - październik 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w malowniczej okolicy turystycznej Uluwatu, 8 minut od oceanu i 30 minut od lotniska.Karma Beach - 10 minutPole golfowe Kuta - …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pecatu, Indonezja
od
$112,728
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy VODOPAD
Zespół mieszkaniowy VODOPAD
Zespół mieszkaniowy VODOPAD
Zespół mieszkaniowy VODOPAD
Zespół mieszkaniowy VODOPAD
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy VODOPAD
Zespół mieszkaniowy VODOPAD
Penestanan, Indonezja
od
$67,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 28–45 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Apartament z widokiem na dżunglę i wodospad. Mieszkania o atrakcyjności inwestycyjnej od 14,3% w skali roku (najem długoterminowy); od 17,07% rocznie (czynsz dzienny). Pełne wykończenie pod klucz. Wzrost kosztów po zakończeniu budowy 62%. dzierżawa 30 lat + 25 lat z przedłużeniem. T…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
28.0
79,000
Mieszkanie 2 pokoi
45.0
99,000
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$318,348
Oferujemy kamienicę z basenem i ogrodem.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa.Zakończenie - wrzesień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Można zainstalować system "Smart Home".Lokalizacja i pobliska infrastruktura Supermarket - 1 minutaOcean - 4 minutyKlub plażowy - 4 minutyKlub …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$348,194
Apartamenty i wille są oferowane w odnowionym kompleksie z zakończeniem w połowie 2025 roku. Obecnie 5 apartamentów i 3 wille z własnymi działkami są dostępne na zakup. Wszystkie apartamenty są jednoosobowe, a wille mają układy z trzema lub czterema sypialniami. Infrastruktura kompleksu obej…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Canggu, Indonezja
od
$290,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Kompleks ten nie jest tylko apartamenty, jest to idealne połączenie luksusu, komfortu i interakcji z naturą na brzegach Oceanu Indyjskiego, w obszarze Agricultural Canggu 124; Seseh.Każdy apartament posiada prywatne baseny, jacuzzi lub łazienki, centralne klimatyzacja, inteligentne technolog…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Ungasan, Indonezja
od
$132,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 33–55 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Projekt znajduje się na najbardziej "Instagrammable" nabrzeża oceanowego na 27 ha i składa się z willi, kamienic i apartamentów. Kompleks posiada kompleksową infrastrukturę o powierzchni 20 000 m ², przeznaczoną do wspierania komfortowej rekreacji i codziennego życia mieszkańców. Na terytori…
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Tibubeneng, Indonezja
od
$280,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 81–162 m²
4 obiekty nieruchomości 4
MAGNUM RESORT BERAWA is an exclusive premium-class complex located in the very heart of the tourist area of Berawa, just 500 meters from the famous Batu Bolong and Berawa beaches. The area is known as the epicenter of surf culture, trendy beach clubs (FINNS Beach Club, Atlas Beach Club, La B…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
81.0
280,000 – 430,000
Mieszkanie 2 pokoi
162.0
540,000 – 840,000
Agencja
ESTABRO
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Candidasa, Indonezja
od
$1,98M
Kompleks willi tuż nad oceanem z widokiem na świętą Górę Agung (około 3 km wysokości). Projekt obejmuje 250 willi, domy na pierwszej linii posiadają prywatne baseny z wodą morską. Na powierzchni 12,000 m2 znajduje się restauracja, kawiarnia, piekarnia, współpraca, spa, sala gimnastyczna, szk…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$348,194
Unikalny projekt położony na najbardziej turystycznej ulicy w Changgu, Batu Bolong.Jest to kompleks 6 podwójnych willi i 4 piętra apartamentów. Na dachu kompleksu powstanie 400 m2 powierzchni składającej się z:restauracja i barsala na spotkania biznesowekino open- airbasen nieskończoność z w…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonezja
od
$127,105
Pierwszy romantyczny hotel na Bali, stworzony specjalnie dla par, kochanków i nowożeńców. Projekt ten zostanie zawarty w ekskluzywnej linii hoteli butikowych z unikalnym stylu i spersonalizowane usługi.Goście będą mieli dostęp do kompleksu SPA, basen z salonem, obszar jogi, 230 m2 ogród róża…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$174,097
W zamkniętym obszarze kompleksu znajduje się parking, salon i wspólny basen. Otoczone pięknymi polami ryżowymi w cichej i spokojnej okolicy, te kamienice nadają się zarówno do wynajmu mieszkalnego, jak i długoterminowego i krótkoterminowego. Forma własności: Leasehold 25 lat (odnawialny).Cec…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$109,900
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Jedyny kompleks wypoczynkowy w Nusa Dua zarządzany przez markę Ramada by Wyndham (4 gwiazdki), reprezentowaną w 95 krajach i posiadającą ponad 9300 hoteli na całym świecie. Kompleks składa się z: Hotelu ze 100 apartament…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonezja
od
$155,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Nowoczesny apartament z widokiem na ocean. Atrakcyjne mieszkania pod inwestycję. Średnie obłożenie wyspy wynosi 70-90%. Sezon turystyczny trwa 365 dni. Rentowność wynajmu - 17%. Zwrot kosztów w ciągu 6 lat. Apartament z prywatnym tarasem z widokiem na ocean, z którego można oglądać pię…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Bukit, Indonezja
od
$421,314
Oferujemy wille z basenem, kuchnie letnie, barbecue.W rezydencji znajduje się centrum spa, restauracja, siłownia, pokój zabaw dla dzieci, mini park, ochrona wokół zegara i nadzór wideo.Zakończenie - 3. kwartał 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System dźwiękowyMaszyny do kawyPlaystation…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$676,490
Oferujemy ekskluzywne apartamenty z widokiem na wybrzeże. Miejsce zamieszkania:Prywatna winda na plażę68 m basen nieskończoności na krawędzi klifuPersonal 5- star concierge serviceRestauracja i barKlub fitness i siłowniazajęcia jogi, studio tańcaJacuzzi, łaźnia lodowa, sauna i HammamSalon pi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Lesser Sunda Islands, Indonezja
od
$699,069
Kompleks składa się z 6 willi. Każdy dom posiada duży basen z prysznicem i parkingiem.Wille są idealne zarówno na stałe, jak i na wynajem.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Wille znajdują się w cichej i przytulnej okolicy, w odległości spaceru od całej infrastruktury w obszarze rozwinięty…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$174,097
Kompleks premium 40 apartamentów znajduje się w samym sercu Canggu. Specjalny styl życia z basenem na dachu i widokiem na ocean. Projekt jest skierowany do osób, które cenią sobie unikalne przestrzenie, wnętrza premium, nowoczesne technologie i ergonomię.Leasehold przez 30 lat z prawem do pr…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$118,187
Kompleks mieszkalny w nowej strzeżonej społeczności z różnorodną infrastrukturą do życia, rozrywki i rekreacji.Atrakcje społeczne: obiekty artystyczne, obszary spacerowe, warsztaty, place zabaw dla dzieci, tenis stołowy i szachy na świeżym powietrzu.Szacunkowy zysk od dewelopera: od 12% rocz…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$174,097
Projekt o niskim progu wejścia w prestiżowej lokalizacji, kilka minut jazdy od oceanu lazurowego i jednej z najlepszych plaż na Bali - Melasti Beach.Rezydencja oferuje przedszkole i studia dla dzieci, basen 40 x 50 m i boiska sportowe, restauracje i kawiarnie, siłownię, centrum spa, obszar w…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$393,956
Lokalizacje mogą być premium, po południu, strategiczne lub wyjątkowe. W najbardziej wysuniętym po wyspie miejscu, zaledwie 2 minuty od słynnej plaży - Uluwatu, hotel nieruchomości z widokiem na ocean i ograniczoną liczbę jednostek jest budowana. Zadaniem architektów było stworzenie czegoś n…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Tibubeneng, Indonezja
od
$547,160
Mini kompleks wykwintnych willi pod klucz. Można wybrać między 2-pokojowe wille 125,7 m2 i 3-pokojowe wille 424 m2. Każda willa posiada prywatny basen. 3-pokojowe wille posiadają taras na dachu z grillem.Cechy mieszkania wysokiej jakości płytki porcelanowe na podłodzeschody marmurowewysokiej…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$243,735
Wille są oferowane na sprzedaż w małym odnowionym kompleksie w Ubud. Kompleks będzie miał łącznie 6 dwupokojowych, 3 trzypokojowych i 1 pięciopokojowych willi, a także 8 apartamentów i 1 penthouse.Nieruchomość inwestycyjna w proponowanym projekcie nadaje się nie tylko do codziennego, ale rów…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$248,710
Osłaniona społeczność w malowniczych wzgórzach najbardziej wysublimowanej części Bali - Canggu.Architektom udało się połączyć nowoczesne technologie i minimalistyczne wzornictwo, które łączą się z krajobrazem naturalnym.Cechy:szerokie drogi i parkingtropikalne ogrody i duże baseny z wodospad…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Wana Giri, Indonezja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w stylowym projekcie w Bali w dzielnicy Badung.15% ROI. Willa nadaje się zarówno do inwestycji na wynajem, jak i do formatu drugiego domu.XO Pandawa Apartamenty dla tych, którzy cenią aktywny styl życia i stylu. Zamknięty kompleks willi z widokiem na ocean.Apartament 2 minuty od …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Canggu, Indonezja
od
$150,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
SWOI BERAWA to osiedle mieszkaniowe w popularnej dzielnicy Changgu. Zaliczka 25%. Changu to najpopularniejszy obszar Bali wśród turystów, co gwarantuje atrakcyjność inwestycyjną i zwrot. Willa z designerskim remontem i meblami. Willa posiada prywatny basen, gdzie można przejść na emery…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$85,099
Położony w ekskluzywnej enklawie przybrzeżnej Nusa Dua kompleks oferuje wyrafinowane rekolekcje, gdzie luksus, kultura i połączenie zbiegają się. Otoczony gościnnością światowej klasy i nieskazitelnymi plażami, redefiniuje nowoczesne życie z wyborem eleganckich apartamentów, domów i willi - …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Kutuh, Indonezja
od
$115,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 38–52 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Projekt stylowy LOYO Rozwój teraz zdobywa Bukit.XO Pandawa jest kompleksem freehold dla tych, którzy cenią aktywny styl życia, wolność i styl.42 JEDNOSTEKPowierzchnia mieszkalna 52 m2 + balkon44 m2 powierzchnia mieszkalna + balkonPowierzchnia mieszkalna 40 m2 + balkon38 m2 powierzchnia miesz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
135,000
Kawalerka
38.0 – 40.0
110,000 – 120,000
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Kaba Kaba, Indonezja
od
$328,296
Kompleks składa się z 16 willi z 2- 4 sypialniami, zbudowanych ze szczególnym uwzględnieniem szczegółów i przy użyciu materiałów wysokiej jakości.Cechy:baseny prywatnemalownicze widokiLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w malowniczej okolicy Kabakaba, który zachował dzi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$189,019
Oferujemy urządzone apartamenty, domy terraced i wille, stworzone specjalnie dla surferów. Apartamenty i penthouses mają prywatne wejścia i tarasy. Apartamenty na parterze, wille i domy terraced posiadają prywatne baseny. Niektóre mieszkania mają widok na morze.Koncepcja kompleksu powstaje d…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$815,767
Kompleks obejmuje 4 duże wille z ekskluzywnym dachem, gdzie można mieć BBQ party i podziwiać zachód słońca.Oferujemy umeblowaną willę z basenem, tarasem na dachu i parkingiem.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa.Korzyści Firma zarządzająca deweloperem zapewni Państwu:Obsługa gości, …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$139,138
Dwupoziomowe apartamenty z pełnym wyposażeniem i meblami. Infrastruktura: lobby, ogród, podziemny parking, fitness, basen, restauracja, hotel, całodobowa recepcja i ochrona. Projekt został już ukończony!Cechy mieszkania W każdym mieszkaniu znajduje się salon z kuchnią, sypialnia w mezzanine,…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$217,869
Nowoczesny dwupiętrowy kompleks 6 kamienic w delikatnych kolorach z prywatnym basenem i egzotycznymi roślinami.Każdy dom posiada dwie przestronne sypialnie z wanną na ziemi i pierwszych piętrach, badanie, kuchnia i pokój dzienny. Balkon i duże panoramiczne okna z widokiem na tarasy ryżu, two…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Pokaż wszystko Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Tabanan, Indonezja
od
$95,045
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Azoria Living - Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.Unikalny Wellness & Resort- Inspired Living Concept.Przegląd projektu:Azoria Living by COCO Development redefiniuje nowoczesne możliwości życia i inwestycji na Bali.Położony zaledwie 3 minuty od plaży Nunggalan, ta ekskluzywna s…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$742,980
Oferujemy przestronne i jasne wille z ogrodami i basenami.Zakończenie - 2026.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Berawa Beach znajduje się na południowo-zachodnim wybrzeżu wyspy Bali
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$83,466
W nowoczesnym kompleksie w samym sercu Ubudu znajduje się 38 apartamentów. Typy apartamentów: standardowe studia, szklane studia, apartamenty z łukami i dwupoziomowe apartamenty. Apartamenty są idealne do odsprzedaży podczas budowy lub do wynajmu do nomadów cyfrowych lub wolnych strzelców, l…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$288,503
Kompleks 2 minuty do plaży Batu Belig, z basenem, restauracją, współpracą i 2 sypialniami. Instalacje instalacyjne, meblowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne najwyższej jakości.Firma zarządzająca dewelopera wykonuje obowiązki organizacyjne: konsjerż, system bezpieczeństwa, utrzymanie i opieka n…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonezja
od
$210,906
W kamienicach o powierzchni 40 m2 znajduje się ogrodzona działka o powierzchni 100 m2 z basenem i obszarem rekreacyjnym. Kompleks dysponuje wspólnym basenem, kawiarnią i współpracą.Leasehold - 30 lat. Okres budowy: 12 miesięcy.Plan płatności:W dniu podpisania umowy 30% pierwszej płatności w …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$188,024
Income- generowanie nieruchomości z wysoką rewanżem jest oferowana na sprzedaż! Bali jest jednym z najbardziej pożądanych i atrakcyjnych miejsc nie tylko na wycieczki krótkoterminowe, ale także na pobyty długoterminowe. Warunki klimatyczne sprawiają, że czujesz się jak w niekończącym się lec…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonezja
od
$2,39M
Nowoczesne wille zostaną zbudowane w stylu przemysłowym. Bambus za oknami tworzy uczucie spokoju i spokoju. Każda willa obejmuje:Basen 80 m2 z powierzchnią relaksuOtwarta kuchnia z grillemJacuzzi i saunaKino i ognisko na tarasiePrzestronny pokój dzienny 95 m2UrządLeasehold - 30 latPlan płatn…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$3,09M
Oferujemy ekskluzywną willę z 5-gwiazdkowym serwisem i panoramicznym widokiem na ocean, taras na dachu i basen o powierzchni 108 m2.Zakończenie - 2. kwartał 2021 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w odległości spaceru od plaż i klubów plażowych, kawiarni i restauracj…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Mengwi, Indonezja
od
$427,780
Kompleks składa się z 95 komfortowych studio i apartamentów z 1-2 sypialniami. To coś więcej niż tylko dom. To sanktuarium, gdzie każda chwila jest pełna przyjemności i komfortu.Cechy:przytulny dziedziniec z bezpiecznym plac zabaw dla dziecitaras na dachu z basenemrestauracja z barem i widok…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$146,242
Kompleks składa się z 66 domów premium, z których tylko 6 jednopokojowe i 12 dwupokojowe partie są dostępne do zakupu. Infrastruktura kompleksu jest harmonijnie zintegrowana z krajobrazem i naturalnie rozłożona przez strumień. Obejmuje ono:odbiór z personelem uważnym;Spa w stylu japońskim Pr…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$358,141
Zaciszny kompleks butikowy w Ubud na Bali oferuje zapierające dech w piersiach widoki i znajduje się w odległości spaceru od malowniczego wodospadu. Projekt obejmuje 5 przestronnych i nowoczesnych willi z 2-3 sypialniami.Każda willa posiada:duży odkryty obszar z tarasem i basenemmalowniczy d…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$243,735
Oferujemy różne wille (odsprzedaż) i kamienice w prestiżowym i wielkoskalowym projekcie. W willach znajdują się prywatne baseny. Ogółem na powierzchni 21 hektarów planuje się około 600 jednostek (w 3 etapach budowy).Rezydencja oferuje restauracje, kawiarnie, piekarnie, centrum spa, centrum f…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$387,987
Zaciszny kompleks willi w Ubud na Bali oferuje zapierające dech w piersiach widoki i znajduje się w odległości spaceru od malowniczego wodospadu. Goście mogą cieszyć się harmonią z naturą tutaj i uciec od zgiełku miasta. Projekt obejmuje 12 willi z 2-3 sypialniami. Nowocześnie zaprojektowane…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonezja
od
$373,065
Umeblowane wille i domy z prywatnymi basenami i miejscami parkingowymi w małym kompleksie są na sprzedaż. Wnętrze jest nasycone inspirującym duchem Japończyków, przekazując unikalny charakter i wyrafinowaną prostotę do domu. Doskonała prostota i zdolność do podkreślania podstawowych szczegół…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Jimbaran, Indonezja
od
$422,807
Nieruchomości klasy europejskiej w tropikalnym raju Bali! Kompleks będzie miał infrastrukturę klubową dla ponad 50 rodzajów działalności - obszary rekreacyjne, SPA, siłownia, basen, miejsca imprez, itp. Na miejscu dostępny będzie stały lekarz i pielęgniarka. Istnieje 6 rodzajów willi i 3 rod…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$574,221
Kompleks znajduje się na wzgórzu w wyjątkowej, naturalnej lokalizacji: z jednej strony jest kanion, z drugiej - las. To tworzy absolutną prywatność. Kompleks obejmuje 18 willi (sprzedanych), 20 apartamentów, restaurację, bibliotekę i centrum spa.Grunty dzierżawione są na okres 39 lat z prawe…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Kutuh, Indonezja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 25–92 m²
44 obiekty nieruchomości 44
Projekt Pandawa Dream LOYO & BONDAR jest miejscem, gdzie luksus spełnia opłacalne inwestycje!1. ObiektyApartament z jedną sypialnią:- Powierzchnia domu: 30,3 m ²- Korytarz: 3,7 m ²- Łazienka: 3,4 m ²- Sypialnia: 9.0 m ²- Salon: 8.3 m ²- Balkon: 5,9 m ²Dwupokojowe apartamenty:- Powierzchnia d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
25.0 – 92.0
105,000 – 320,000
Mieszkanie 2 pokoi
92.0
320,000
Willa
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Mieszkanie
92.0
320,000
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$1,19M
Pierwszy prywatny kompleks luksusowych willi z infrastrukturą hotelową na Bali.Oprócz usług hotelowych i udogodnień, takich jak hala, współpraca, restauracja i całodobowe bezpieczeństwo, kompleks zapewnia również możliwość scentralizowanej konserwacji willi z zewnątrz, bez niepokojących mies…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Pokaż wszystko Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonezja
od
$410,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 101–337 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Zapierający dech w piersiach projekt w najbardziej cenionym miejscu na Bali, Sanur od znanego dewelopera. Położony przy plaży z bezpośrednim dostępem. Piękna plaża Sanur i najlepsze restauracje, obiekty sportowe, przystań jachtowa i inne atrakcje w zasięgu spaceru. Kompleks mieszkaniow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
101.0
410,000
Mieszkanie 2 pokoi
202.0
780,000
Mieszkanie 3 pokoi
337.0
3,50M
Agencja
ESTABRO
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Türkçe
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$343,119
Początek sprzedaży nowego budynku mieszkalnego ze specjalnymi warunkami dla klientów Tranio.Od początku sprzedaży w listopadzie, deweloper już podwyższył ceny mieszkań w pierwszej fazie o ponad 15%.Apartamenty z dobrym widokiem i koncepcja wulkanu. W konstrukcji wykorzystywane są skały wulka…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$59,492
Oferujemy apartamenty z prywatnymi wejściami.W rezydencji znajduje się przedszkole i plac zabaw dla dzieci, restauracje i kawiarnie, sala gimnastyczna, centrum spa, strefa współpracy, basen i boiska sportowe.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wysokość sufitu - 4 m.Lokalizacja i pobliska infras…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Pokaż wszystko Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonezja
od
$99,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Nasz premium hotel butikowy, położony w jednym z najlepszych miejsc na Bali - 400 metrów od plaży Melasti, Bukit.Projekt obejmuje 90 jednostek, zaprojektowanych z naciskiem na unikalny styl, panoramiczne widoki, wysoki poziom obsługi.…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonezja
od
$1,84M
Luksusowa willa z przestronnym salonem na dachu z widokiem na ocean, tropikalny ogród i basen nieskończoności oferuje. Wysokiej jakości wykończenia, materiały premium, skuteczne rozwiązania projektowe - wszystko co najlepsze jest realizowane w tym projekcie.Niewiarygodna willa z pięcioosobow…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$174,097
Nowoczesny kompleks mieszkalny obejmuje duży basen, taras z częścią wypoczynkową na dachu, siłownię, restaurację, kino otwartość.Apartamenty są sprzedawane umeblowane i wyposażone.Firma zarządzająca deweloperem prowadzi ewidencję podatkową, utrzymuje terytorium projektu i świadczy usługi con…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$885,406
Oferujemy w pełni wyposażone wille z dwoma basenami (jednym z nich na dachu), piękne ogrody, miejsca parkingowe, salon na dachu i widoki na ocean.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa i usługi concierge.Zostały tylko 2 wille na sprzedaż!Wyposażenie i wyposażenie w domu Nowoczesna kab…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$161,164
Jest to nie tylko oddzielny hotel, ale przestrzeń kulturalna, która zanurza gości w bogatym dziedzictwie Bali. Koncepcja opiera się na koncepcji łączenia tradycyjnej architektury, sztuki i rzemiosła z nowoczesnymi wygodami. Tutaj każdy element - od projektowania pomieszczeń do serwisu - odzw…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonezja
od
$117,391
Nowy kompleks mieszkalny z obsługą hotelową w popularnej okolicy wyspy.Kompleks prywatnych apartamentów z ogrodem i salonem na tarasach i dachach. Zewnętrzna spokojna atmosfera i energia wytworzona wewnątrz kompleksu organicznie wzajemnie się uzupełniają.Potencjał inwestycyjnyDeweloper szacu…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$99,981
Apartamenty są dostarczane z wykończeniem pod klucz, meble i urządzenia klasy premium. Idealny zarówno dla inwestycji, jak i zamieszkania. Wyposażenie projektu to basen, wspólna praca, salon, spa, łaźnia parowa, miejsca na przyjęcia.Konstrukcja jest przytulny i stylowy koloryt: szary, beżowy…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$164,148
Oferujemy nowoczesne apartamenty klasy premium z własną infrastrukturą. Rezydencja oferuje restaurację, centrum pracy, basen, siłownię, parking, taras na dachu z malowniczym widokiem, usługi concierge i bezpieczeństwa wokół zegara. Kompleks ma jeszcze apartamenty na pierwszym i drugim poziom…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$89,535
Kompleks resortu premium na drugiej linii oceanu składa się z mieszkań i willi.Nowoczesne apartamenty są zbudowane w stylu balijskim i posiadają okna podłogowe, wygodne układy i balkony.Inteligentne wille znajdują się na parterze budynków mieszkalnych, posiadają prywatne wejścia, tarasy i te…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonezja
od
$179,071
Jest to największe unikalne eko-miasto położone w Pererenan, które zajmuje obszar 2 hektarów 600 metrów od Lyma Beach, wcielone w stylu nowoczesnego Singapuru. Jest to miejsce, gdzie miejskie wzornictwo i Balijska natura są w harmonii, tworząc wygodne miejsce do życia, pracy i relaksu.Oferuj…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$152,210
Apartamenty łączą nowoczesny komfort i przytulność z potencjałem znacznego wzrostu wartości i stabilnego dochodu. Jako produkt inwestycyjny, jest to długoterminowa inwestycja w wysokiej jakości, dobrze przemyślany projekt.Piękne i bezpieczne apartamenty zawsze przyciągają uwagę kupujących i …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Tibubeneng, Indonezja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
SWOI Berawa to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w samym sercu Berawy - jednej z najbardziej prestiżowych i tętniących życiem dzielnic Bali. Tutaj, życie towarzyskie na wyspie jest tuż przy progu: najlepsze restauracje, bary, trzy z najlepszych klubów plażowych (Fins, Atlas, La Brisa) …
Deweloper
SWOI DEVELOPMENT
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$363,116
Głównym pomysłem projektu jest stworzenie tarasów wokół kompleksu z ławkami, gdzie można się zrelaksować i komunikować. Dlatego zbudowaliśmy kompleks mieszkalny bez rowerów i samochodów. Tо osiągnąć to, istnieją 2 parkingi podziemne z przydzielonymi przestrzeniami dla mieszkańców i gości prz…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Bukit, Indonezja
od
$288,503
Dwupiętrowe wille w dwóch sąsiednich kompleksach są oferowane. Z 13 willi można kupić 7. Wille znajdują się obok strefy premium SimpsonNusa Dua, w otoczeniu najdroższych hoteli i najlepszych plaż na wyspie. Dzięki nowej czteropasmowej autostradzie z lotniska na półwysep, ziemie kompleksu zos…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Canggu, Indonezja
od
$189,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera z 20 + lat doświadczenia w Bali!Nasza premia BOUTIQUE HOTEL Prima Rezydencja, znajduje się w jednym z najlepszych miejsc - na głównej ulicy Bali - Canggu, zaledwie 300 metrów od Batu Bolong Beach.Obszar Canggu jest jednym z najbardzie…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonezja
od
$180,563
Premia eko-luksusowe rezydencje na Bali, zaprojektowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów, zaawansowanych technologii energooszczędnych i ich własną infrastrukturę klubu prywatnego. Mieszkańcy mają panoramiczny widok na tropikalną dżunglę, malowniczy ogród i zielone pola ryżowe. Tutaj …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$626,649
Elegancki i przytulny kompleks 51 willi z wspólnym basenem, barem i tarasem na dachu z widokiem na ocean. Na tym terenie znajduje się obszar handlowy i plac zabaw dla dzieci.Wysoko zażądany projekt w miejscu premii. Wszystkie apartamenty w projekcie zostały już wyprzedane, a wille nadal są w…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$616,800
Pierwsza faza projektu obejmuje umeblowane kamienice i wille z prywatnymi basenami i ogrodami.Kompleks jest idealnym wyborem dla inwestorów, oferując wysoką wydajność, zrównoważony pasywny dochód i komfort zarówno dla inwestycji życia i życia.Infrastruktura:pula nieskończonościobszar jogiobs…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$134,204
Nowoczesny kompleks hotelowy, z całym środowiskiem dla komfortowego życia, obejmuje:Parter - sala konferencyjna, sala wystawowa, podziemny parking, wewnętrzne biura, kuchnia i magazyny.Pierwsze piętro - basen, salon, klub basenowy, restauracja i całodobowy bar, lobby, przestrzeń rozrywkowa, …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$492,445
Nowoczesny kompleks mieszkalny, zaledwie 80 metrów od oceanu, składa się z 53 willi z basenem (tylko 18 domów z 1 i 2 sypialniami pozostaje na sprzedaż).Gwarancja od dewelopera na podstawie umowy: 10 lat na budowę i 2 lata na wodoszczelność. Domy są budowane z uwzględnieniem aktywności sejsm…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$193,993
Apartamenty w małym kompleksie z widokiem na dżunglę 5 minut do centrum Ubud.Własność: leasehold przez 25 lat.Przewidywana wydajność wynajmu przez dewelopera - 19%.Wyposażony we wszystko, co jest niezbędne do udanego wynajmu dziennie.Zawód: 78%Cena na etapie przedsprzedaży: od 132,000 dolaró…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$179,071
Kompleks ma tylko opcje na zakup wtórny, 2 apartamenty na pierwszym i drugim poziomie, cena 170 000 dolarów i 180 000 dolarów.Kompleksowe udogodnienia:spa, sala jogi;kawiarnia;plac zabaw;centrum fitness;współpraca;bar na dachu i restauracja oceanfront;prywatna plaża z klubem plażowym;parking…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Ungasan, Indonezja
od
$90,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 26–125 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Kompleks składa się z willi, kamienic i apartamentów i znajduje się na wybrzeżu plaży Melasti, na powierzchni 21 hektarów. Infrastruktura kompleksu składa się z restauracji, kawiarni, piekarni, spa, centrów jogi, supermarketów, butików marki, przedszkola, szkoły i basenu z wodą oceaniczną.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
26.0
90,000
Willa
75.0 – 125.0
277,500 – 437,500
Kawalerka
35.0 – 45.0
120,000 – 148,000
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$318,348
Wille w idealnym miejscu na wakacje dla inwestycji, relaksujących wakacji i życia.Projekt jest na etapie przedsprzedaży. Po rozpoczęciu sprzedaży próg wejścia znacznie wzrośnie.Cena willi obejmuje wykończenie, meble i urządzenia. Dostępne raty 30 / 70.Osobiste usługi concierge: rezerwacja re…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$99,484
Oferujemy mieszkania i wille z basenem, ogrodami, miejscami parkingowymi, widokiem na zatokę. Rezydencja dysponuje wspólnym basenem i barem, strefą współpracy, salą fitness, restauracją na dachu, salą masażu, pracownią jogi, obsługą konsjerża i ochroną wokół zegara.Zbudowany zostanie również…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pecatu, Indonezja
od
$500,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 186–275 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks składa się z 10 luksusowych willi położonych na obszarze chronionym w Bukit. Kompleks położony jest na wzgórzu z widokiem na ocean. Każda willa ma własny basen. Plaże Samsara i Pantai znajdują się w odległości spaceru. Do budowy wykorzystywane są materiały najwyższej jakości: osprzę…
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonezja
od
$234,194
Projekt nieruchomości na Bali wewnątrz Nuanu Creative City, 10 minut spacerem od oceanu, 5 minut od wszystkich obiektów miejskich. Oferujemy nowy rodzaj nieruchomości, które można wykorzystać do życia społeczności w niepełnym wymiarze czasu, ciesząc się wakacje w powitalnej kultury Balinese …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Lesser Sunda Islands, Indonezja
od
$94,509
Hotel butikowy z 50 pokojami, z widokiem na kanion, dżunglę i rzekę, w samym centrum duchowego serca Bali. W hotelu znajdą się:duży, malowniczy basen z widokiem na dżunglęspa z tradycyjnych zabiegówrestauracja dla gościHotel jest przeznaczony do krótkoterminowych wynajmu dla turystów przyjeż…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonezja
od
$119,000
Opcje wykończenia Gotowe
Kompleks składa się z pokoi hotelowych, kamienic i willi, w sumie 138 jednostek, jest budowana na powierzchni 10 000 m2, z czego 50% jest zielone terytorium, znajduje się 5 minut od plaży, co sprawia, że atrakcyjne zarówno dla mieszkańców i inwestorów.Bliskość oceanu i wygodny dostęp do duży…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$348,194
Rezydencja oferuje współpracujący obszar, restauracja, siłownia, basen nieskończoność z widokiem na ocean, na-zegar usługi concierge i bezpieczeństwa.Apartamenty dwupokojowe i jednopokojowe są dostępne.Zakończenie - 1. kwartał 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wyroby sanitarne z gipsus…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$288,503
Kompleks 10 willi położony wśród tarasów ryżu, 4 minuty od centrum Ubud. Oferujemy umeblowane wille w stylu stodoły z basenem nieskończoności 15 m2 i widoki na pola ryżowe, miejsca parkingowe.Własność - za darmo.Ostatnia willa została na sprzedaż!Wyposażenie i wyposażenie w domu Podstawowe w…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Kutuh, Indonezja
od
$105,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Zainwestuj w unikalny projekt na Bali, który łączy usługę premium i harmonię z naturą!Dostępne urządzenia!Gwarantowany zwrot w wysokości 10% rocznie!Wyposażenie: restauracje, bary, współpraca, spa, kompleks basenowy, szybki Internet, centrum fitness, przytulne rekreacji, centrum dla dzieci.L…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$164,148
Apartamenty na sprzedaż w małym kompleksie z bezpośrednim widokiem na dżunglę w Ubud. Kompleks składa się z dwóch budynków z 3 piętrami, z dwoma apartamentami na prawie każdym piętrze. Z 11 apartamentów, 9 są obecnie dostępne na zakup.Oczekuje się, że projekt zostanie ukończony wiosną 2025 r…
Agencja