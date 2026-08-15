Istnieje minimalny próg cenowy dla obcokrajowców na zakup nieruchomości. Dokładna kwota inwestycji zależy od rodzaju nieruchomości i lokalizacji, w której zostanie ona zakupiona.

Cudzoziemcy powinni również pamiętać, że kupując nieruchomość w nowym budynku w Indonezji, prawo własności nie jest przyznawane. Obiekt można nabyć jedynie na zasadzie długoterminowej dzierżawy z możliwością przedłużenia określonych terminów. Dotyczy to prywatnych domów i mieszkań w kompleksach mieszkalnych w Indonezji. Możliwe jest ominięcie tego ograniczenia po uzyskaniu obywatelstwa indonezyjskiego.