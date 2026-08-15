Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Indonezji
Jakie dokumenty trzeba mieć, aby kupić nową nieruchomość w Indonezji?
Obcokrajowcy muszą przedstawić paszport swojego kraju. Zezwolenie na pobyt i inne dokumenty nie są wymagane.
Czy istnieją jakieś ograniczenia dla obcokrajowców planujących zakup mieszkania od dewelopera w Indonezji?
Istnieje minimalny próg cenowy dla obcokrajowców na zakup nieruchomości. Dokładna kwota inwestycji zależy od rodzaju nieruchomości i lokalizacji, w której zostanie ona zakupiona.
Cudzoziemcy powinni również pamiętać, że kupując nieruchomość w nowym budynku w Indonezji, prawo własności nie jest przyznawane. Obiekt można nabyć jedynie na zasadzie długoterminowej dzierżawy z możliwością przedłużenia określonych terminów. Dotyczy to prywatnych domów i mieszkań w kompleksach mieszkalnych w Indonezji. Możliwe jest ominięcie tego ograniczenia po uzyskaniu obywatelstwa indonezyjskiego.
Cudzoziemcy powinni również pamiętać, że kupując nieruchomość w nowym budynku w Indonezji, prawo własności nie jest przyznawane. Obiekt można nabyć jedynie na zasadzie długoterminowej dzierżawy z możliwością przedłużenia określonych terminów. Dotyczy to prywatnych domów i mieszkań w kompleksach mieszkalnych w Indonezji. Możliwe jest ominięcie tego ograniczenia po uzyskaniu obywatelstwa indonezyjskiego.
W których lokalizacjach mieszkania w nowych budynkach w Indonezji są najbardziej poszukiwane?
Szczególnie często nowe mieszkania kupowane są na Bali i Sumatrze, najpopularniejszych lokalnych kurortach z malowniczą przyrodą i rozwiniętą infrastrukturą. Cudzoziemcy przeprowadzający się do kraju w celach zarobkowych wykazują żywe zainteresowanie stolicą Dżakartą.