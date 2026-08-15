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Nowe budynki na sprzedaż w Indonezja

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Kompleks turystyczny AURA Wellness Resort
Kompleks turystyczny AURA Wellness Resort
Kompleks turystyczny AURA Wellness Resort
Kompleks turystyczny AURA Wellness Resort
Kompleks turystyczny AURA Wellness Resort
Pokaż wszystko Kompleks turystyczny AURA Wellness Resort
Kompleks turystyczny AURA Wellness Resort
Peliatan, Indonezja
od
$87,300
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 23–170 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
23.2 – 35.7
82,300 – 121,900
Willa
25.0 – 170.0
102,900 – 286,900
Kawalerka
23.2
94,900
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Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Canggu, Indonezja
od
$160,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 46 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Projekt XO I Wille Canggu & Mieszkania na sprzedaż w Canggu na Bali Luksusowe wille & mieszkania na sprzedaż w wyjątkowym kompleksie XO Project I Canggu, zlokalizowanym przy najbardziej turystycznej ulicy Canggu – Batu Bolong. Kompleks ten jest idealny dla tych, którzy lubią być w centrum…
Deweloper
LOYO & BONDAR
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Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Pokaż wszystko Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Kutuh, Indonezja
od
$130,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 32–66 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Apartamenty na Bali 47 m ² • od 130 000 dolarów • wydajność od 16% • 2 minuty do oceanu • Pandawa Dream📊 Wskaźniki inwestycji• Oczekiwany zysk: od 16% rocznie• Cena: od 130.000 dolarów• Powierzchnia apartamentu: 47 m ²• Plan spłaty deweloperów: zaliczka z 25%• Termin leasingu: 30 lat z przed…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.0 – 66.0
110,000 – 240,000
Willa
43.0
110,000
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Willa Dreamland
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Pokaż wszystko Willa Dreamland
Willa Dreamland
Pecatu, Indonezja
od
$303,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Luksusowe wille na Bali (Uluvatu) - inwestycja w raj i stabilny dochód!Pełne wyposażenie!Elastyczne raty!Wzrost kosztował 10- 15% rocznie!Projekt Dreamland oferuje stylowe wille 1-3 sypialne z prywatnymi basenami, panoramicznymi oknami i przemyślaną architekturą. Nowoczesne wille w pobliżu p…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonezja
od
$278,555
Projekt składa się z 5 dwupokojowych willi. Wyposażony na dachu taras trzypiętrowej willi oferuje widok na ocean, zwiększając potencjał wynajmu willi. Wygodne podjazdy i prywatne miejsca parkingowe sprawiają, że każda willa jest wygodna dla rodzin. Wille mają bardzo piękne widoki na pola ryż…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Allex Villas ( Комплекс 4) – residential development in Berawa, Bali
Zespół mieszkaniowy Allex Villas ( Комплекс 4) – residential development in Berawa, Bali
Zespół mieszkaniowy Allex Villas ( Комплекс 4) – residential development in Berawa, Bali
Zespół mieszkaniowy Allex Villas ( Комплекс 4) – residential development in Berawa, Bali
Tibubeneng, Indonezja
od
$240,000
Opcje wykończenia Gotowe
Położony w Berawa, Bali, Allex Villas (Комплекс 4) to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony dla surferów, nomadów cyfrowych i stałych krótkoterminowych dochodów z wynajmu. Projekt oferuje wille, apartamenty. Obecnie projekt jest gotowy do przeniesienia. Ceny jednostkowe: od 240,000 dol…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$174,097
Nowoczesny kompleks mieszkalny obejmuje duży basen, taras z częścią wypoczynkową na dachu, siłownię, restaurację, kino otwartość.Apartamenty są sprzedawane umeblowane i wyposażone.Firma zarządzająca deweloperem prowadzi ewidencję podatkową, utrzymuje terytorium projektu i świadczy usługi con…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonezja
od
$124,355
Oferujemy urządzone apartamenty z unikalnym widokiem na ocean i dżungli.Rezydencja oferuje restauracje na dachu i kino, basen nieskończoności z panoramicznym widokiem na ocean.Zakończenie - luty 2026 r.Korzyści Wydajność wynosi 14,6%.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$139,875
Kompleks mieszkalny składa się z willi i apartamentów, centrum spa (sauna i hammam), restauracji (kucharz z Francji), piwnicy winiarni i baru cygar, siłowni i studia jogi, sklepu, ogrodu, heliportu, podziemnego parkingu i imprezy. Kompleks posiada całodobową obsługę konsjerża i ochronę (nadz…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$626,649
Elegancki i przytulny kompleks 51 willi z wspólnym basenem, barem i tarasem na dachu z widokiem na ocean. Na tym terenie znajduje się obszar handlowy i plac zabaw dla dzieci.Wysoko zażądany projekt w miejscu premii. Wszystkie apartamenty w projekcie zostały już wyprzedane, a wille nadal są w…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy NEXA APARTMENTS – residential development in Batu Bolong, Bali
Zespół mieszkaniowy NEXA APARTMENTS – residential development in Batu Bolong, Bali
Zespół mieszkaniowy NEXA APARTMENTS – residential development in Batu Bolong, Bali
Zespół mieszkaniowy NEXA APARTMENTS – residential development in Batu Bolong, Bali
Canggu, Indonezja
od
$120,000
Opcje wykończenia Gotowe
Położony w Batu Bolong, Bali, NEXA APARTAMENTY to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony dla surferów, nomadów cyfrowych i stałych krótkoterminowych dochodów z wynajmu. Projekt oferuje apartamenty. Łącznie 40 jednostek. Szacowane zakończenie: 2025 r. Obecnie projekt jest gotowy do przen…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Kaba Kaba, Indonezja
od
$328,296
Kompleks składa się z 16 willi z 2- 4 sypialniami, zbudowanych ze szczególnym uwzględnieniem szczegółów i przy użyciu materiałów wysokiej jakości.Cechy:baseny prywatnemalownicze widokiLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w malowniczej okolicy Kabakaba, który zachował dzi…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$574,221
Kompleks znajduje się na wzgórzu w wyjątkowej, naturalnej lokalizacji: z jednej strony jest kanion, z drugiej - las. To tworzy absolutną prywatność. Kompleks obejmuje 18 willi (sprzedanych), 20 apartamentów, restaurację, bibliotekę i centrum spa.Grunty dzierżawione są na okres 39 lat z prawe…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$198,968
Oferujemy luksusowe wille i apartamenty.W rezydencji znajduje się panoramiczny basen, podziemny parking, centrum spa z sauną, centrum fitness, salon z kominkiem, biblioteka.Zakończenie - 2. kwartał 2024 r.Korzyści ROI z 15% w ciągu 7 lat.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Zespół mieszkaniowy BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Zespół mieszkaniowy BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Zespół mieszkaniowy BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Zespół mieszkaniowy BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Zespół mieszkaniowy BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Pecatu, Indonezja
od
$160,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Biohacking Resort to innowacyjny projekt inwestycyjny nowej generacji, który jest zbudowany na południu Bali i znajduje się jako pierwszy kompleks wyspy z kliniką przedłużenia życia i profesjonalnym centrum wellness. Projekt łączy zaawansowane technologie biohakerskie, usługi medyczne i well…
Agencja
Satellite Estate
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$257,664
Oferujemy designerskie wille dla krótkoterminowego wynajmu i generowania zysków dla inwestorów. Każda willa posiada własny basen i ogród o powierzchni 40- 55 m2.Leasehold 25 + 25 lat.Pierwsza płatność od 30%. Udogodnienia na okres budowy. Okres budowy - 18 miesięcy.Ten kompleks willi jest wy…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$59,492
Oferujemy apartamenty z prywatnymi wejściami.W rezydencji znajduje się przedszkole i plac zabaw dla dzieci, restauracje i kawiarnie, sala gimnastyczna, centrum spa, strefa współpracy, basen i boiska sportowe.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wysokość sufitu - 4 m.Lokalizacja i pobliska infras…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$387,987
Oferujemy wille z unikalnym designem, wyposażone w basen, mały ogród i plac zabaw dla dzieci.Rezydencja posiada parking i restaurację.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Bezpiecznego Domu"Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w samym sercu Bali, popularne wśród…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Kerobokan, Indonezja
od
$170,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 48–162 m²
4 obiekty nieruchomości 4
SYGNATURA UMALAS - Luksusowy Dom Klubowy z pasywnym dochodem w sercu BaliPrzedstawiając pierwszy i jedyny w swoim rodzaju, Podpis Umalas - doskonała mieszanka luksusowego życia i solidnej inwestycji.Położony w samym sercu "Modnego Trójkąta Bali" (Canggu, Seminyak, Kerobokan), kompleks oferuj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0
160,000
Mieszkanie 2 pokoi
96.0 – 162.0
355,000 – 690,000
Mieszkanie 3 pokoi
162.0
730,000
Agencja
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Agencja
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Zespół mieszkaniowy Baza Kedungu – residential development in Kedungu, Bali
Zespół mieszkaniowy Baza Kedungu – residential development in Kedungu, Bali
Zespół mieszkaniowy Baza Kedungu – residential development in Kedungu, Bali
Zespół mieszkaniowy Baza Kedungu – residential development in Kedungu, Bali
Zespół mieszkaniowy Baza Kedungu – residential development in Kedungu, Bali
Kedungu, Indonezja
od
$89,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Położony w Kedungu, Bali, Baza Kedungu to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony do życia i inwestycji na Bali. Projekt oferuje apartamenty. Łącznie 58 jednostek. Szacunkowe ukończenie: 2027. Obecnie budowa jest w toku. Wydano zezwolenie na budowę PBG. Ceny jednostkowe: od 89000 dolarów…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pecatu, Indonezja
od
$112,728
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$348,194
Apartamenty i wille są oferowane w odnowionym kompleksie z zakończeniem w połowie 2025 roku. Obecnie 5 apartamentów i 3 wille z własnymi działkami są dostępne na zakup. Wszystkie apartamenty są jednoosobowe, a wille mają układy z trzema lub czterema sypialniami. Infrastruktura kompleksu obej…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Lesser Sunda Islands, Indonezja
od
$699,069
Kompleks składa się z 6 willi. Każdy dom posiada duży basen z prysznicem i parkingiem.Wille są idealne zarówno na stałe, jak i na wynajem.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Wille znajdują się w cichej i przytulnej okolicy, w odległości spaceru od całej infrastruktury w obszarze rozwinięty…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonezja
od
$2,39M
Nowoczesne wille zostaną zbudowane w stylu przemysłowym. Bambus za oknami tworzy uczucie spokoju i spokoju. Każda willa obejmuje:Basen 80 m2 z powierzchnią relaksuOtwarta kuchnia z grillemJacuzzi i saunaKino i ognisko na tarasiePrzestronny pokój dzienny 95 m2UrządLeasehold - 30 latPlan płatn…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$108,438
Kompleks 8 apartamentów na Bali. Wyśmienite wakacje wśród tarasów ryżowych i gór, gdzie każdy wschód i zachód słońca jest arcydziełem natury. Twój luksusowy, zaciszny raj z łatwym dostępem do tętniącej życiem kultury lokalnej - perfekcja przeznaczona do życia i wynajmu.Apartament posiada int…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$99,981
Apartamenty są dostarczane z wykończeniem pod klucz, meble i urządzenia klasy premium. Idealny zarówno dla inwestycji, jak i zamieszkania. Wyposażenie projektu to basen, wspólna praca, salon, spa, łaźnia parowa, miejsca na przyjęcia.Konstrukcja jest przytulny i stylowy koloryt: szary, beżowy…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Zespół mieszkaniowy Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Zespół mieszkaniowy Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Zespół mieszkaniowy Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Zespół mieszkaniowy Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Zespół mieszkaniowy Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Sudimara, Indonezja
od
$94,987
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Azoria Living - Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.Unikalny Wellness & Resort- Inspired Living Concept.Przegląd projektu:Azoria Living by COCO Development redefiniuje nowoczesne możliwości życia i inwestycji na Bali.Położony zaledwie 3 minuty od plaży Nunggalan, ta ekskluzywna s…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$134,204
Nowoczesny kompleks hotelowy, z całym środowiskiem dla komfortowego życia, obejmuje:Parter - sala konferencyjna, sala wystawowa, podziemny parking, wewnętrzne biura, kuchnia i magazyny.Pierwsze piętro - basen, salon, klub basenowy, restauracja i całodobowy bar, lobby, przestrzeń rozrywkowa, …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Zespół mieszkaniowy Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Zespół mieszkaniowy Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Zespół mieszkaniowy Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Zespół mieszkaniowy Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Zespół mieszkaniowy Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonezja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Położony w Nusa Dua, Bali, Green Village to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony do życia rodzinnego i długoterminowej relokacji. Projekt oferuje wille, apartamenty. Łącznie 340 jednostek. Szacunkowe ukończenie: 2028. Obecnie budowa jest w toku. Ceny jednostkowe: od 110,000 do 420,000…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Zespół mieszkaniowy Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Zespół mieszkaniowy Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Zespół mieszkaniowy Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Zespół mieszkaniowy Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Zespół mieszkaniowy Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Ungasan, Indonezja
od
$129,900
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Położony w Bukit, Bali, Wulkan (Комплекс 9) to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony dla inwestycji mieszkaniowych i resortowych z widokiem na oceany premium. Projekt oferuje wille, apartamenty. Łącznie 123 jednostki. Szacunkowe ukończenie: 2027. Obecnie budowa jest w toku. Ceny jednos…
Agencja
Balinsky
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Willa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Willa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Willa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Willa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Willa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Pokaż wszystko Willa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Willa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Tabanan, Indonezja
od
$500,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 135 m²
1 obiekt nieruchomości 1
📊 Premium 2- Willa sypialna w Estates Flower, BaliFreehold Ownership 124; Private Gated Community of 20 Villas Budapest 124; Residence & Capital Growth Format Nuanu Creative City, Bali📈 Szczegóły dotyczące właściwości klucza• Cena: od 500,000 USD• Powierzchnia willi: 106 m ²• Ziemia: od 265 …
Agencja
ESTABRO
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Agencja
ESTABRO
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Zespół mieszkaniowy Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Zespół mieszkaniowy Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Zespół mieszkaniowy Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Zespół mieszkaniowy Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Padangsambian Kelod, Indonezja
od
$99,000
Opcje wykończenia Gotowe
Położony w Kerobokan, Bali, Brama 11 to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony do życia i inwestycji na Bali. Projekt oferuje apartamenty, komercyjne. Łącznie 12 jednostek. Szacowane zakończenie: 2025 r. Obecnie projekt jest gotowy do przeniesienia. Wydano zezwolenie na budowę Заявка SL…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$83,466
W nowoczesnym kompleksie w samym sercu Ubudu znajduje się 38 apartamentów. Typy apartamentów: standardowe studia, szklane studia, apartamenty z łukami i dwupoziomowe apartamenty. Apartamenty są idealne do odsprzedaży podczas budowy lub do wynajmu do nomadów cyfrowych lub wolnych strzelców, l…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$288,503
Kompleks obejmuje 10 nowoczesnych willi, idealne zarówno dla życia, jak i inwestycji,Cechy:obfite światło naturalneotwarte tarasy z widokiem na oceanNiektóre wille posiadają prywatne basenyWyposażenie i wyposażenie w domu TelewizjaKlimatyzacjaPiekarnikMikrofalówkaLodówkaHobKorzyści Nieruchom…
Agencja
TRANIO
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Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonezja
od
$72,600
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Położony w Nusa Dua, Bali, VIBE HOTEL jest nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony do życia rodzinnego i długoterminowej relokacji. Projekt oferuje hotel. Łącznie 32 jednostki. Szacowane zakończenie: 2025 r. Obecnie budowa jest w toku. Ceny jednostkowe: od 72,600 dolarów do 125,000 dolar…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Tibubeneng, Indonezja
od
$646,644
Minikompleks wykwintnych willi pod klucz. Są wille z 3 i 4 sypialniami do wyboru. W tym kompleksie wszystko jest rozważane w najmniejszym szczególe, zdolnym do tworzenia nowych nawyków. Wille nadają się zarówno do życia, jak i do wynajęcia. Każda willa oferuje kilka sypialni z własną gardero…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Zespół mieszkaniowy LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Zespół mieszkaniowy LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Zespół mieszkaniowy LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Zespół mieszkaniowy LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Zespół mieszkaniowy LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Ubud, Indonezja
od
$155,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Położony w Ubud, Bali, LUMA UBUD to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony dla tych, którzy cenią przyrodę, spokój i powolne tempo życia dżungli. Projekt oferuje apartamenty. Łącznie 33 jednostki. Szacunkowe ukończenie: 2027. Obecnie budowa jest w toku. Ceny jednostkowe: od 155,000 dola…
Agencja
Balinsky
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Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Pokaż wszystko Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Kutuh, Indonezja
od
$230,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Luksusowe wille na sprzedaż w kompleksie U Villas Pandawa Plan ratalny: do 12 miesięcy Dostawa: grudzień 2024 ZWROT Z INWESTYCJI: 17% 1. Opis: Przedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks 7 podwójnych willi na półwyspie Bukit, w rejonie Uluwatu, Bali. Wille znajdują się w nieturystycz…
Deweloper
LOYO & BONDAR
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Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$85,099
Położony w ekskluzywnej enklawie przybrzeżnej Nusa Dua kompleks oferuje wyrafinowane rekolekcje, gdzie luksus, kultura i połączenie zbiegają się. Otoczony gościnnością światowej klasy i nieskazitelnymi plażami, redefiniuje nowoczesne życie z wyborem eleganckich apartamentów, domów i willi - …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$392,961
Dwie ostatnie wille z basenem nieskończoności i zielonym otoczeniem są oferowane, cena 300,000 dolarów i 380,000 dolarów. Nowoczesne wille, zaprojektowane zgodnie z unikalnym projektem, będą budowane zgodnie z europejskimi technologiami i kontrolą jakości na każdym etapie. Wygodne i przestro…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Zespół mieszkaniowy Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Zespół mieszkaniowy Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Zespół mieszkaniowy Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Zespół mieszkaniowy Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Zespół mieszkaniowy Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Zespół mieszkaniowy Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Pererenan, Indonezja
od
$99,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Położony w Pererenan, Bali, Elysium to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony dla surferów, nomadów cyfrowych i stałych krótkoterminowych dochodów z wynajmu. Projekt oferuje apartamenty, wille. Łącznie 350 sztuk. Szacunkowe ukończenie: 2027. Obecnie budowa jest w toku. Wydano zezwolenie…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonezja
od
$147,435
Kompleks obejmuje 67 apartamentów, willi i kamienic. Projekt jest integralną częścią ekosystemu Nuanu, oferując mieszkańcom pełny dostęp do dobrze rozwiniętej infrastruktury, terenów zielonych, centrów rozrywki i obiektów edukacyjnych.Infrastruktura obszarowawspółpracaklub plażowypark multim…
Agencja
TRANIO
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Apart - hotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
Apart - hotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
Apart - hotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
Apart - hotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
Apart - hotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
Pokaż wszystko Apart - hotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
Apart - hotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
Beraban, Indonezja
od
$109,700
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 73 m²
1 obiekt nieruchomości 1
📊 Inwestycje w Oazę Czarnych Piasków na BaliZysk 12- 16% rocznie 124; Okres zwrotu 7- 9 lat 124; Zarządzanie przez UNIT Space ManagementNuanu Bali📈 Wskaźniki inwestycjiSpodziewana wydajność: 12- 16% roczniePrzewidywany okres zwrotu: 7- 9 latFormat: StudioZakończenie projektu: 2028Struktura w…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
73.3
189,700
Agencja
ESTABRO
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ESTABRO
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Apart - hotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Apart - hotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Apart - hotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Apart - hotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Apart - hotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonezja
od
$134,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Położony w Pandawa, Bali, Ramada Encore firmy Wyndham Bali Anta to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony dla inwestycji w zakresie życia i resort. Projekt oferuje wille, hotel. Łącznie 182 jednostki. Szacunkowe ukończenie: 2027. Obecnie budowa jest w toku. Wydano zezwolenie na budowę З…
Agencja
Balinsky
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Willa Jungle Flower Villas
Willa Jungle Flower Villas
Willa Jungle Flower Villas
Willa Jungle Flower Villas
Willa Jungle Flower Villas
Pokaż wszystko Willa Jungle Flower Villas
Willa Jungle Flower Villas
Ubud District, Indonezja
od
$340,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 87–158 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Jungle Flower Villas to wyjątkowy kompleks 10 willi zlokalizowanych w samym sercu Bali, w Ubud. To kulturalne i duchowe centrum wyspy znane jest z naturalnego piękna i spokojnej atmosfery. Wille otoczone są dżunglą i otoczone zielenią, tworząc poczucie całkowitej prywatności i harmonii z nat…
Deweloper
LOYO & BONDAR
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Willa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Willa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Willa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Willa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Willa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Pokaż wszystko Willa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Willa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Beraban, Indonezja
od
$249,700
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
📊 Inwestycja 2BD Villa w Oazie Czarnych Piasków, BaliZysk: 13% rocznie 124; Zysk: 7,7 roku Nuanu Bali📈 Wskaźniki inwestycji• Cena: 249,700 USD• Powierzchnia: 104,6 m ²• Format: 2- Sypialnia Prywatna willa• Szacunkowy dochód z najmu: około 32 000 USD rocznie (scenariusz realistyczny)• Okres z…
Agencja
ESTABRO
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Agencja
ESTABRO
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Zespół mieszkaniowy BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Zespół mieszkaniowy BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Zespół mieszkaniowy BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Zespół mieszkaniowy BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Zespół mieszkaniowy BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Zespół mieszkaniowy BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonezja
od
$121,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Położony w Pandawa, Bali, BORD SENSE to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony do inwestycji w zakresie życia i resort. Projekt oferuje apartamenty. Łącznie 51 jednostek. Szacunkowe ukończenie: 2028. Obecnie budowa jest w toku. Ceny jednostkowe: od 121,000 dolarów do 171,000 dolarów. Ga…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$348,194
Oferujemy domy z basenem 5 x 2,5 m, tarasy na dachu i miejsca parkingowe.Zakończenie - październik 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w malowniczej okolicy turystycznej Uluwatu, 8 minut od oceanu i 30 minut od lotniska.Karma Beach - 10 minutPole golfowe Kuta - …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$217,869
Nowoczesny dwupiętrowy kompleks 6 kamienic w delikatnych kolorach z prywatnym basenem i egzotycznymi roślinami.Każdy dom posiada dwie przestronne sypialnie z wanną na ziemi i pierwszych piętrach, badanie, kuchnia i pokój dzienny. Balkon i duże panoramiczne okna z widokiem na tarasy ryżu, two…
Agencja
TRANIO
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Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$169,900
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Jedyny kompleks kurortów w Nusa Dua pod kierownictwem marki Ramada Wyndham (4 gwiazdki), który jest reprezentowany w 95 krajach i posiada ponad 9,300 hoteli na całym świecie.Kompleks składa się z:Hotel, który obejmuje 100 jednostek (9…
Agencja
Smart Home
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Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Pokaż wszystko Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Ungasan, Indonezja
od
$159,900
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
📊 Apartament inwestycyjny Amani Melasti - Sunset SuiteWyższa wydajność 124; Szybsza zemsta 124; Zarządzanie przez Wyndham Hotele i ResortyMelasti Beach, Uluwatu📈 Najważniejsze punkty inwestycjiCena: 159,900 USDOczekiwany zysk: 11- 14% roczniePrzewidywany okres zwrotu: 7- 8 latTyp jednostki: …
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Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$89,535
Kompleks resortu premium na drugiej linii oceanu składa się z mieszkań i willi.Nowoczesne apartamenty są zbudowane w stylu balijskim i posiadają okna podłogowe, wygodne układy i balkony.Inteligentne wille znajdują się na parterze budynków mieszkalnych, posiadają prywatne wejścia, tarasy i te…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$742,980
Oferujemy przestronne i jasne wille z ogrodami i basenami.Zakończenie - 2026.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Berawa Beach znajduje się na południowo-zachodnim wybrzeżu wyspy Bali
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Oasis II – residential development in Batu Bolong, Bali
Zespół mieszkaniowy Oasis II – residential development in Batu Bolong, Bali
Zespół mieszkaniowy Oasis II – residential development in Batu Bolong, Bali
Zespół mieszkaniowy Oasis II – residential development in Batu Bolong, Bali
Canggu, Indonezja
od
$235,000
Opcje wykończenia Gotowe
Położony w Batu Bolong, Bali, Oasis II to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony dla surferów, nomadów cyfrowych i stałych krótkoterminowych dochodów z wynajmu. Projekt oferuje wille смарт. Łącznie 9 jednostek. Szacunkowe ukończenie: 2024. Obecnie projekt jest gotowy do przeniesienia. W…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonezja
od
$1,84M
Luksusowa willa z przestronnym salonem na dachu z widokiem na ocean, tropikalny ogród i basen nieskończoności oferuje. Wysokiej jakości wykończenia, materiały premium, skuteczne rozwiązania projektowe - wszystko co najlepsze jest realizowane w tym projekcie.Niewiarygodna willa z pięcioosobow…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Ungasan, Indonezja
od
$132,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 33–55 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Projekt znajduje się na najbardziej "Instagrammable" nabrzeża oceanowego na 27 ha i składa się z willi, kamienic i apartamentów. Kompleks posiada kompleksową infrastrukturę o powierzchni 20 000 m ², przeznaczoną do wspierania komfortowej rekreacji i codziennego życia mieszkańców. Na terytori…
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Zespół mieszkaniowy Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Zespół mieszkaniowy Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Zespół mieszkaniowy Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Pererenan, Indonezja
od
$300,000
Opcje wykończenia Gotowe
Położony w Pererenan, Bali, Allex Villas (Комплекс 3) to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony dla surferów, nomadów cyfrowych i stałych krótkoterminowych dochodów z wynajmu. Projekt oferuje kamienice. Obecnie projekt jest gotowy do przeniesienia. Ceny jednostkowe: od 190 000 do 300 00…
Agencja
Balinsky
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Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Pokaż wszystko Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Tabanan, Indonezja
od
$157,800
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Inwestycje w centrum miasta twórczego Nuanu na Bali.Pierwszy hotel w Nuanu Creative City, otwarty na prywatne inwestycje.Hotel położony jest w centrum kreatywnego klastra Nuanu Creative City na południowo-zachodnim wybrzeżu Bali w Nuanu, na działce 8.400 m2.To nie jest tylko nowy obiekt. Jes…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$236,274
Kompleks obejmuje 15 umeblowanych kamienic z 1, 2 lub 4 sypialniami.Cechy:baseny prywatneparkingtaraspatioKorzyści Oczekiwany uzysk wynosi 10- 16%.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w dzielnicy turystycznej po południu z najlepszych kawiarni i klubów nocnych, zaledwie …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonezja
od
$119,000
Opcje wykończenia Gotowe
Kompleks składa się z pokoi hotelowych, kamienic i willi, w sumie 138 jednostek, jest budowana na powierzchni 10 000 m2, z czego 50% jest zielone terytorium, znajduje się 5 minut od plaży, co sprawia, że atrakcyjne zarówno dla mieszkańców i inwestorów.Bliskość oceanu i wygodny dostęp do duży…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonezja
od
$378,038
Kompleks mieszkalny składa się z 44 apartamentów i 4 willi. Na dachu kompleksu znajduje się restauracja i kino.Korzyści 5% zniżki na jednorazową płatność 100%pełne wsparcie prawnedekoracje wnętrz i wyposażenie wnętrzbiznesplan zarządzania nieruchomością po zakończeniuROI - 17%własność przez …
Agencja
TRANIO
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Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Pokaż wszystko Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Ungasan, Indonezja
od
$129,900
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
📊 Inwestowanie w Amani Melasti Hotel w BaliZysk 10- 14% rocznie 124; Okres zwrotu 7- 9 lat 124; Zarządzanie przez Wyndham Hotele i ResortyMelasti Beach, Uluwatu📈 Wskaźniki inwestycjiSpodziewana wydajność: 10- 14% roczniePrzewidywany okres zwrotu: 7- 9 latFormat: jednostka hotelu inwestycyjne…
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$160,169
Kompleks premium 50 apartamentów z tarasem na dachu.Cechy:widoki na tarasy oceanu i ryżuduża pula nieskończonościrestauracjaPrzestrzeń współpracysala gimnastycznaZakończenie - 2. kwartał 2027 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w Canggu, 700 metrów od oceanu
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$387,987
Zaciszny kompleks willi w Ubud na Bali oferuje zapierające dech w piersiach widoki i znajduje się w odległości spaceru od malowniczego wodospadu. Goście mogą cieszyć się harmonią z naturą tutaj i uciec od zgiełku miasta. Projekt obejmuje 12 willi z 2-3 sypialniami. Nowocześnie zaprojektowane…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Denpasar, Indonezja
od
$468,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Położony w Sanur, Bali, MAGNUM RESORT SANUR to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony do życia rodzinnego i długoterminowej relokacji. Projekt oferuje apartamenty, penthouses. Łącznie 146 sztuk. Szacunkowe ukończenie: 2027. Obecnie budowa jest w toku. Ceny jednostkowe: od 468,000 dolaró…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali
Zespół mieszkaniowy XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali
Zespół mieszkaniowy XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali
Zespół mieszkaniowy XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali
Zespół mieszkaniowy XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali
Zespół mieszkaniowy XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali
Canggu, Indonezja
od
$160,000
Opcje wykończenia Gotowe
Położony w Batu Bolong, Bali, XO Canggu to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony dla surferów, nomadów cyfrowych i stałych krótkoterminowych dochodów z wynajmu. Projekt oferuje wille, apartamenty. Łącznie 35 jednostek. Szacowane zakończenie: 2025 r. Obecnie projekt jest gotowy do przen…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$396,941
Oferujemy luksusowe wille z ogrodem i basenem.W rezydencji znajduje się panoramiczny basen, podziemny parking, centrum spa z sauną, centrum fitness, salon z kominkiem, biblioteka.Zakończenie - 3. kwartał 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaUrządzenia kuchenne (lodówka, kuchen…
Agencja
TRANIO
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Kompleks turystyczny Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Kompleks turystyczny Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Kompleks turystyczny Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Kompleks turystyczny Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Kompleks turystyczny Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Pokaż wszystko Kompleks turystyczny Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Kompleks turystyczny Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Benoa, Indonezja
od
$168,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Willa w Bali 1 Sypialnia • Zielona wioska Nusa Dua • 700 m do oceanu • wydajność z 12%📊 Wskaźniki inwestycji• Oczekiwany zysk: od 12% rocznie• Format: 1 sypialnia Villa• Lokalizacja Premium: Nusa Dua• Dostępny plan raty programisty• Leasehold: 27 lat + przedłużenie o 25 lat• Zakończenie proj…
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Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$158,180
Pierwszy-klasy kompleks mieszkalny oferuje wybór różnych typów studio, apartamenty z 1 i 2 sypialniami. Infrastruktura kompleksu:Bieganie po kompleksieСo- workingPowierzchnia sportowaPlac zabaw dla dzieciStrefa SPA (sauna, jacuzzi, masaże)RestauracjaDuży basenObszar JogiMini kinoParkingOkres…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonezja
od
$280,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 81–162 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Apartamenty na Bali od znanego dewelopera w najpopularniejszej dzielnicy Canggu, 500 metrów od oceanu. Piękna plaża Berawa i najlepsze kluby plażowe w odległości spaceru. Kompleks mieszkaniowy w doskonałej lokalizacji, z przestronnym salonem i najdłuższym na świecie basenem na dachu z wid…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
81.0
300,000
Mieszkanie 2 pokoi
162.0
640,000
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$152,210
Apartamenty łączą nowoczesny komfort i przytulność z potencjałem znacznego wzrostu wartości i stabilnego dochodu. Jako produkt inwestycyjny, jest to długoterminowa inwestycja w wysokiej jakości, dobrze przemyślany projekt.Piękne i bezpieczne apartamenty zawsze przyciągają uwagę kupujących i …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$163,200
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 57–105 m²
2 obiekty nieruchomości 2
LOFT Umalas to nowoczesny kompleks mieszkalny w cichej, zielonej okolicy otoczony przez wille i pola ryżowe. To idealny wybór dla rodzin: żadnych hałaśliwych miejsc w pobliżu, i tylko 7 minut rowerem na plażęKompleksowe oferty:Przestronne domy dwupoziomowe i stylowe apartamenty na poddaszuRo…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
57.0
111,000
Willa
105.0
259,000
Deweloper
SWOI DEVELOPMENT
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Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Seminyak, Indonezja
od
$133,309
Nowy kompleks hotelowy dla Bali: architektura poddasza i styl premium łączy się z atmosferą wolności wyspy.Koncepcja obejmuje dwupoziomowe luksusowe apartamenty zaprojektowane dla tych, którzy szukają bezkompromisowej jakości.Prywatna infrastruktura, wysokie sufity i przemyślany design przek…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$99,484
Oferujemy mieszkania i wille z basenem, ogrodami, miejscami parkingowymi, widokiem na zatokę. Rezydencja dysponuje wspólnym basenem i barem, strefą współpracy, salą fitness, restauracją na dachu, salą masażu, pracownią jogi, obsługą konsjerża i ochroną wokół zegara.Zbudowany zostanie również…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$149,226
Cztery 1-pokojowe apartamenty w odnowionym kompleksie w Ubud z bezpośrednim widokiem na dżunglę. Kompleks posiada 2 baseny i ogród na spacer.Kompleks został ukończony w 2023 r., więc już pokazuje rzeczywiste dane dotyczące liczby osób rocznie i dochodów z wynajmu. Prawdziwe obłożenie wynosi …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Escapist – residential development in Ubud, Bali
Zespół mieszkaniowy Escapist – residential development in Ubud, Bali
Zespół mieszkaniowy Escapist – residential development in Ubud, Bali
Zespół mieszkaniowy Escapist – residential development in Ubud, Bali
Zespół mieszkaniowy Escapist – residential development in Ubud, Bali
Zespół mieszkaniowy Escapist – residential development in Ubud, Bali
Peliatan, Indonezja
od
$83,900
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Położony w Ubud, Bali, Escapist jest nowoczesny rozwój mieszkalny przeznaczony dla tych, którzy cenią przyrodę, spokój i powolne tempo życia dżungli. Projekt oferuje apartamenty. Łącznie 38 jednostek. Szacunkowe ukończenie: 2026. Obecnie budowa jest w toku. Ceny jednostkowe: od 83,900 dolaró…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy SALT of Virgin Beach – residential development in Karanggasem, Bali
Zespół mieszkaniowy SALT of Virgin Beach – residential development in Karanggasem, Bali
Zespół mieszkaniowy SALT of Virgin Beach – residential development in Karanggasem, Bali
Zespół mieszkaniowy SALT of Virgin Beach – residential development in Karanggasem, Bali
Bugbug, Indonezja
od
$243,100
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Położony w Karanggasem, Bali, SALT of Virgin Plaża jest nowoczesnym rozwojem mieszkaniowym przeznaczonym do życia i inwestycji na Bali. Projekt oferuje apartamenty. Łącznie 84 jednostki. Szacunkowe ukończenie: 2027. Obecnie budowa jest w toku. Ceny jednostkowe: od 243,100 dolarów do 527,300 …
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Zespół mieszkaniowy Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Zespół mieszkaniowy Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Zespół mieszkaniowy Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Zespół mieszkaniowy Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Zespół mieszkaniowy Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Pecatu, Indonezja
od
$440,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Położony w Melasti, Bali, Melasti Apartments jest nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony do premii ocean- widok życia i resort-klasy inwestycji. Projekt oferuje apartamenty. Łącznie 20 jednostek. Szacunkowe ukończenie: 2026. Obecnie budowa jest w toku. Ceny jednostkowe: od 440 000 do 45…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonezja
od
$180,563
Premia eko-luksusowe rezydencje na Bali, zaprojektowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów, zaawansowanych technologii energooszczędnych i ich własną infrastrukturę klubu prywatnego. Mieszkańcy mają panoramiczny widok na tropikalną dżunglę, malowniczy ogród i zielone pola ryżowe. Tutaj …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$166,138
Hotel kompleks z światowej sławy marki z Bali jest dostępny. Kompleks znajduje się na terytorium popularnego klubu plażowego Finns. Również na terytorium znajduje się:Basen dachowy wyłącznie dla dorosłychCentrum wodne dla dzieci SplashBasen o powierzchni 866 m225-metrowy basenCentrum fitness…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonezja
od
$90,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Położony w Pandawa, Bali, Pandawa Dream to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony do inwestycji w zakresie życia i resort. Projekt oferuje wille, apartamenty. Łącznie 300 jednostek. Szacunkowe ukończenie: 2027. Obecnie budowa jest w toku. Ceny jednostkowe: od 80,000 dolarów do 360000 do…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Zespół mieszkaniowy Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Zespół mieszkaniowy Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Zespół mieszkaniowy Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Zespół mieszkaniowy Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Zespół mieszkaniowy Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Zespół mieszkaniowy Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Cemagi, Indonezja
od
$150,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Położony w Seseh, Bali, Y- Way Boutique Hotel to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony do życia i inwestycji na Bali. Projekt oferuje apartamenty, wille. Łącznie 26 jednostek. Szacunkowe ukończenie: 2026. Obecnie budowa jest w toku. Ceny jednostkowe: od 150 000 do 420 000 dolarów. Gate…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$243,735
Oferujemy różne wille (odsprzedaż) i kamienice w prestiżowym i wielkoskalowym projekcie. W willach znajdują się prywatne baseny. Ogółem na powierzchni 21 hektarów planuje się około 600 jednostek (w 3 etapach budowy).Rezydencja oferuje restauracje, kawiarnie, piekarnie, centrum spa, centrum f…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$243,735
Wille są oferowane na sprzedaż w małym odnowionym kompleksie w Ubud. Kompleks będzie miał łącznie 6 dwupokojowych, 3 trzypokojowych i 1 pięciopokojowych willi, a także 8 apartamentów i 1 penthouse.Nieruchomość inwestycyjna w proponowanym projekcie nadaje się nie tylko do codziennego, ale rów…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Zespół mieszkaniowy Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Zespół mieszkaniowy Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Zespół mieszkaniowy Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Zespół mieszkaniowy Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Zespół mieszkaniowy Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Tibubeneng, Indonezja
od
$130,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Położony w Berawa, Bali, Ocean Bliss to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony dla surferów, nomadów cyfrowych i stałych krótkoterminowych dochodów z wynajmu. Projekt oferuje apartamenty. Łącznie 12 jednostek. Szacunkowe ukończenie: 2026. Obecnie budowa jest w toku. Wydano zezwolenie na…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$397,936
Odkryj unikalne połączenie komfortu, stylu i naturalnego piękna na jednej z najbardziej malowniczych wysp na świecie. Apartamenty, kamienice i wille są dostępne w atrakcyjnej lokalizacji obok Parq Ubud. Złożona infrastruktura:grunty sportowe2 basenyPark wodny dla dzieciKids 'clubrestauracja …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonezja
od
$746,128
Oferujemy przestronną willę z dwoma basenami (jednym z nich na dachu), piękny ogród, miejsce parkingowe, salon na dachu i widoki na ocean.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa.Korzyści Jeśli zdecydujesz się wynająć willę w celu maksymalizacji potencjału zwrotu z inwestycji, doświadcz…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Munggu, Indonezja
od
$181,657
Nowy kompleks składa się z 103 rezydencji, z wyborem 9 różnych typów. Na terytorium kompleksu będą:restauracja i barSPApubliczne i prywatne basenysklep z owocamiobszary pracy i odpoczynkuparkingUsługi dla rezydentów i gości:usługi gastronomiczne i inne usługiczyszczenie i naprawapranietransf…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Zespół mieszkaniowy Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Zespół mieszkaniowy Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Zespół mieszkaniowy Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Zespół mieszkaniowy Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Zespół mieszkaniowy Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Pecatu, Indonezja
od
$180,000
Opcje wykończenia Gotowe
Położony w Uluwatu, Bali, Sunny Samudra (Ocean View) to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony dla inwestycji w zakresie życia i resort. Projekt oferuje apartamenty. Łącznie 23 jednostki. Szacowane zakończenie: 2025 r. Obecnie projekt jest gotowy do przeniesienia. Wydano zezwolenie na b…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$245,625
Prestiżowo obsługiwane apartamenty znajduje się tuż przy pięknej plaży Nusa Dua. Każdy budynek posiada zapierające dech w piersiach widoki na ocean, zapewniając mieszkańcom naprawdę niezapomniane doświadczenie życiowe. Kompleks oferuje szeroką gamę udogodnień pierwszej klasy, w tym w pełni w…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$885,406
Oferujemy w pełni wyposażone wille z dwoma basenami (jednym z nich na dachu), piękne ogrody, miejsca parkingowe, salon na dachu i widoki na ocean.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa i usługi concierge.Zostały tylko 2 wille na sprzedaż!Wyposażenie i wyposażenie w domu Nowoczesna kab…
Agencja
TRANIO
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Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Pokaż wszystko Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonezja
od
$410,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 101–337 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Zapierający dech w piersiach projekt w najbardziej cenionym miejscu na Bali, Sanur od znanego dewelopera. Położony przy plaży z bezpośrednim dostępem. Piękna plaża Sanur i najlepsze restauracje, obiekty sportowe, przystań jachtowa i inne atrakcje w zasięgu spaceru. Kompleks mieszkaniow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
101.0
410,000
Mieszkanie 2 pokoi
202.0
780,000
Mieszkanie 3 pokoi
337.0
Cena na zgłoszenie
Agencja
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English, Русский, Türkçe
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Pokaż wszystko Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Tabanan, Indonezja
od
$268,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 37–47 m²
1 obiekt nieruchomości 1
📊 Mezzanine Investment Room w X Hotel, BaliUzyskaj do 14% rocznie 124; Zemsta 7- 8 lat 124; Format inwestycyjny hotelu pod kierownictwem Nuanu Creative City, Bali📈 Wskaźniki inwestycji• Cena: od 268000 USD• Powierzchnia 62 m ²• Format: Dwupoziomowy pokój hotelowy (Mezzanine Room)• Spodziewan…
Agencja
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Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$174,097
Projekt o niskim progu wejścia w prestiżowej lokalizacji, kilka minut jazdy od oceanu lazurowego i jednej z najlepszych plaż na Bali - Melasti Beach.Rezydencja oferuje przedszkole i studia dla dzieci, basen 40 x 50 m i boiska sportowe, restauracje i kawiarnie, siłownię, centrum spa, obszar w…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Allex Villas ( Комплекс 6) – residential development in Pererenan, Bali
Zespół mieszkaniowy Allex Villas ( Комплекс 6) – residential development in Pererenan, Bali
Zespół mieszkaniowy Allex Villas ( Комплекс 6) – residential development in Pererenan, Bali
Zespół mieszkaniowy Allex Villas ( Комплекс 6) – residential development in Pererenan, Bali
Canggu, Indonezja
od
$235,000
Opcje wykończenia Gotowe
Położony w Pererenan, Bali, Allex Villas (Комплекс 6) to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony dla surferów, nomadów cyfrowych i stałych krótkoterminowych dochodów z wynajmu. Projekt oferuje apartamenty, wille, kamienice. Obecnie projekt jest gotowy do przeniesienia. Ceny jednostkowe: …
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$146,242
Kompleks składa się z 66 domów premium, z których tylko 6 jednopokojowe i 12 dwupokojowe partie są dostępne do zakupu. Infrastruktura kompleksu jest harmonijnie zintegrowana z krajobrazem i naturalnie rozłożona przez strumień. Obejmuje ono:odbiór z personelem uważnym;Spa w stylu japońskim Pr…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali
Zespół mieszkaniowy Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali
Zespół mieszkaniowy Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali
Zespół mieszkaniowy Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali
Tibubeneng, Indonezja
od
$155,000
Opcje wykończenia Gotowe
Położony w Berawie, Bali, Sunny Apart I to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony dla surferów, cyfrowych nomadów i stałych krótkoterminowych dochodów z wynajmu. Projekt oferuje apartamenty. Łącznie 42 jednostki. Szacunkowe zakończenie: 2023. Obecnie projekt jest gotowy do przeniesienia…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Zespół mieszkaniowy ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Zespół mieszkaniowy ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Zespół mieszkaniowy ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Zespół mieszkaniowy ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Zespół mieszkaniowy ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Pererenan, Indonezja
od
$107,825
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Położony w Pererenan, Bali, ROYAL OASIS to nowoczesny rozwój mieszkaniowy przeznaczony dla surferów, nomadów cyfrowych i stałych krótkoterminowych dochodów z wynajmu. Projekt oferuje apartamenty. Łącznie 76 jednostek. Szacunkowe ukończenie: 2026. Obecnie budowa jest w toku. Ceny jednostkowe:…
Agencja
Balinsky
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Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$393,956
Lokalizacje mogą być premium, po południu, strategiczne lub wyjątkowe. W najbardziej wysuniętym po wyspie miejscu, zaledwie 2 minuty od słynnej plaży - Uluwatu, hotel nieruchomości z widokiem na ocean i ograniczoną liczbę jednostek jest budowana. Zadaniem architektów było stworzenie czegoś n…
Agencja
TRANIO
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Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Pokaż wszystko Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Kutuh, Indonezja
od
$188,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Powierzchnia 76–87 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Projekt Pandawa Dream LOYO & BONDAR jest miejscem, gdzie luksus spełnia opłacalne inwestycje!1. ObiektyApartament z jedną sypialnią:- Powierzchnia domu: 30,3 m ²- Korytarz: 3,7 m ²- Łazienka: 3,4 m ²- Sypialnia: 9.0 m ²- Salon: 8.3 m ²- Balkon: 5,9 m ²Dwupokojowe apartamenty:- Powierzchnia d…
Deweloper
LOYO & BONDAR
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Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Indonezji

Jakie dokumenty trzeba mieć, aby kupić nową nieruchomość w Indonezji?

Obcokrajowcy muszą przedstawić paszport swojego kraju. Zezwolenie na pobyt i inne dokumenty nie są wymagane.

Czy istnieją jakieś ograniczenia dla obcokrajowców planujących zakup mieszkania od dewelopera w Indonezji?

Istnieje minimalny próg cenowy dla obcokrajowców na zakup nieruchomości. Dokładna kwota inwestycji zależy od rodzaju nieruchomości i lokalizacji, w której zostanie ona zakupiona.
Cudzoziemcy powinni również pamiętać, że kupując nieruchomość w nowym budynku w Indonezji, prawo własności nie jest przyznawane. Obiekt można nabyć jedynie na zasadzie długoterminowej dzierżawy z możliwością przedłużenia określonych terminów. Dotyczy to prywatnych domów i mieszkań w kompleksach mieszkalnych w Indonezji. Możliwe jest ominięcie tego ograniczenia po uzyskaniu obywatelstwa indonezyjskiego.

W których lokalizacjach mieszkania w nowych budynkach w Indonezji są najbardziej poszukiwane?

Szczególnie często nowe mieszkania kupowane są na Bali i Sumatrze, najpopularniejszych lokalnych kurortach z malowniczą przyrodą i rozwiniętą infrastrukturą. Cudzoziemcy przeprowadzający się do kraju w celach zarobkowych wykazują żywe zainteresowanie stolicą Dżakartą.
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