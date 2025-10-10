Kompleks mieszkalny Apartamenty i wille w kompleksie Wellness z gwarantowanym dochodem 10% rocznie!

Kompleks wellness nowej generacji, łączący inwestycje w nieruchomości i styl życia.

Projekt powstaje na działce o powierzchni 2,5 hektara z wykorzystaniem technologii druku 3D z betonu (3DCP), przyszłościowej technologii zapewniającej szybką budowę, odporność na wstrząsy sejsmiczne i unikalne formy architektoniczne.

Zaledwie 100 metrów od klifu nadmorskiego w Uluwatu South, tuż obok lądowiska dla helikopterów, w otoczeniu luksusowych kurortów i światowej klasy rezydencji. To jeden z najbardziej obiecujących obszarów turystycznych na wyspie, gdzie nowe inwestycje są rzadkością.

Kompleks składa się z:

85 apartamentów od 99 000 USD

21 willi z prywatnymi basenami od 185 000 USD

Apartamenty i wille są wyposażone we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym meble, sprzęt AGD itp.

Atrakcyjność inwestycyjna:

Wzrost kapitalizacji do 40% w ciągu 2 lat

Pula wynajmu – wskaźnik dochodu netto 70%/30%

Gwarantowany dochód z wynajmu: 10% rocznie przez 2 lata

Gwarancja odkupu po zakończeniu budowy po cenie rynkowej

Dijiwa Sanctuaries Management Company (zwiększona stopa zwrotu z marki: 13%–15% rocznie) – międzynarodowa firma hotelarska specjalizująca się w hotelach butikowych na Bali.

Informacje prawne:

Działka z prawem własności SHM

Wydany przez rząd certyfikat BPN (Clean & Clear)

Umowa najmu poświadczona notarialnie

Pozwolenie na budowę PBG

Wkład własny: 30%

Raty bez odsetek do zakończenia budowy.

Termin ukończenia: IV kwartał 2027 r.

Lokalizacja:

50 metrów od Bvlgari Resort Bali

100 metrów od klifu nadmorskiego

5 minut do plaż Nyang Nyang i Melasti

Udogodnienia:

2 baseny odkryte

2 restauracje

2 bary

Sala fitness

SPA

Przestrzeń coworkingowa

Kącik dla dzieci

Sklepy

Lądowisko dla helikopterów

Ta infrastruktura zapewnia mieszkańcom wygodę i komfortowy styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.