Kompleks mieszkalny Apartamenty i wille w kompleksie Wellness z gwarantowanym dochodem 10% rocznie!

Pecatu, Indonezja
od
$99,000
5
ID: 33115
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Pecatu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Kompleks wellness nowej generacji, łączący inwestycje w nieruchomości i styl życia.

Projekt powstaje na działce o powierzchni 2,5 hektara z wykorzystaniem technologii druku 3D z betonu (3DCP), przyszłościowej technologii zapewniającej szybką budowę, odporność na wstrząsy sejsmiczne i unikalne formy architektoniczne.

Zaledwie 100 metrów od klifu nadmorskiego w Uluwatu South, tuż obok lądowiska dla helikopterów, w otoczeniu luksusowych kurortów i światowej klasy rezydencji. To jeden z najbardziej obiecujących obszarów turystycznych na wyspie, gdzie nowe inwestycje są rzadkością.

Kompleks składa się z:

  • 85 apartamentów od 99 000 USD
  • 21 willi z prywatnymi basenami od 185 000 USD

Apartamenty i wille są wyposażone we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym meble, sprzęt AGD itp.

Atrakcyjność inwestycyjna:

  • Wzrost kapitalizacji do 40% w ciągu 2 lat
  • Pula wynajmu – wskaźnik dochodu netto 70%/30%
  • Gwarantowany dochód z wynajmu: 10% rocznie przez 2 lata
  • Gwarancja odkupu po zakończeniu budowy po cenie rynkowej

Dijiwa Sanctuaries Management Company (zwiększona stopa zwrotu z marki: 13%–15% rocznie) – międzynarodowa firma hotelarska specjalizująca się w hotelach butikowych na Bali.

Informacje prawne:

  • Działka z prawem własności SHM
  • Wydany przez rząd certyfikat BPN (Clean & Clear)
  • Umowa najmu poświadczona notarialnie
  • Pozwolenie na budowę PBG

Wkład własny: 30%
Raty bez odsetek do zakończenia budowy.

Termin ukończenia: IV kwartał 2027 r.

Lokalizacja:

  • 50 metrów od Bvlgari Resort Bali
  • 100 metrów od klifu nadmorskiego
  • 5 minut do plaż Nyang Nyang i Melasti

Udogodnienia:

  • 2 baseny odkryte
  • 2 restauracje
  • 2 bary
  • Sala fitness
  • SPA
  • Przestrzeń coworkingowa
  • Kącik dla dzieci
  • Sklepy
  • Lądowisko dla helikopterów

Ta infrastruktura zapewnia mieszkańcom wygodę i komfortowy styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.

Lokalizacja na mapie

Pecatu, Indonezja

