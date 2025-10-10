Kompleks mieszkalny Apartamenty i wille w kompleksie Wellness z gwarantowanym dochodem 10% rocznie!

Kompleks wellness nowej generacji, łączący inwestycje w nieruchomości i styl życia.
Projekt powstaje na działce o powierzchni 2,5 hektara z wykorzystaniem technologii druku 3D z betonu (3DCP), przyszłościowej technologii zapewniającej szybką budowę, odporność na wstrząsy sejsmiczne i unikalne formy architektoniczne.
Zaledwie 100 metrów od klifu nadmorskiego w Uluwatu South, tuż obok lądowiska dla helikopterów, w otoczeniu luksusowych kurortów i światowej klasy rezydencji. To jeden z najbardziej obiecujących obszarów turystycznych na wyspie, gdzie nowe inwestycje są rzadkością.
Kompleks składa się z:
Apartamenty i wille są wyposażone we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym meble, sprzęt AGD itp.
Atrakcyjność inwestycyjna:
Dijiwa Sanctuaries Management Company (zwiększona stopa zwrotu z marki: 13%–15% rocznie) – międzynarodowa firma hotelarska specjalizująca się w hotelach butikowych na Bali.
Informacje prawne:
Wkład własny: 30%
Raty bez odsetek do zakończenia budowy.
Termin ukończenia: IV kwartał 2027 r.
Lokalizacja:
Udogodnienia:
Ta infrastruktura zapewnia mieszkańcom wygodę i komfortowy styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.