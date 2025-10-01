Kompleks mieszkalny XO PROJECT I

Wyjątkowy kompleks łączący wille i apartamenty.



Przewidywany zwrot z inwestycji - 17%.



Dekoracje wnętrz i meble wliczone są w cenę.



Kompleks mieszkaniowy z udogodnieniami i różnorodną infrastrukturą, popularna dzielnica Canggu jest popularna wśród turystów i ma wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu.



Kompleksowe udogodnienia:

- Kino plenerowe;

- Bar, kawiarnia;

- Teren rekreacyjny.



Napisz lub zadzwoń do nas, dobierzemy nieruchomość według Twoich preferencji. Zorganizujemy bezpieczną transakcję z deweloperem!



*cena podana jest na dzień 13 marca 2024 r.