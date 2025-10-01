Kompleks mieszkalny XO PROJECT I

  1. Realting.com
od
$160,000
19.09.2025
$160,000
2.12.2024
$140,000
21.03.2024
$125,000
;
13
Zostawić wniosek
ID: 16362
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 19.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasteczko
    Canggu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Wycieczka online

O kompleksie

Wyjątkowy kompleks łączący wille i apartamenty.

Przewidywany zwrot z inwestycji - 17%.

Dekoracje wnętrz i meble wliczone są w cenę.

Kompleks mieszkaniowy z udogodnieniami i różnorodną infrastrukturą, popularna dzielnica Canggu jest popularna wśród turystów i ma wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu.

Kompleksowe udogodnienia:
- Kino plenerowe;
- Bar, kawiarnia;
- Teren rekreacyjny.

Napisz lub zadzwoń do nas, dobierzemy nieruchomość według Twoich preferencji. Zorganizujemy bezpieczną transakcję z deweloperem!

*cena podana jest na dzień 13 marca 2024 r.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 37.0
Cena za m², USD 4,324
Cena mieszkania, USD 160,000
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 100.0
Cena za m², USD 3,500
Cena mieszkania, USD 350,000

Lokalizacja na mapie

Canggu, Indonezja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny XO PROJECT I
Canggu, Indonezja
od
$160,000
