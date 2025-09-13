Kompleks mieszkalny Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Kompleks składa się z pokoi hotelowych, kamienic i willi, w sumie 138 jednostek, jest budowana na powierzchni 10 000 m2, z czego 50% jest zielone terytorium, znajduje się 5 minut od plaży, co sprawia, że atrakcyjne zarówno dla mieszkańców i inwestorów.

Bliskość oceanu i wygodny dostęp do dużych obiektów infrastruktury sprawiają, że projekt ten jest pożądany na rynku nieruchomości.

Nasz kompleks stanie się częścią dużego międzynarodowego łańcucha hotelowego Ramada Encore.

Sypialnie: studio, 1, 2, 3

Powierzchnia: 31 m2 - 259 m2

Meble: w pełni umeblowane

Cena:

Pokoje typu superior - 31 m2 od 119000 USD

Pokoje Deluxe - 42 m2 od 141000 USD

1 sypialnia willa - 80 m2 od 210 000 USD

Willa 2 sypialnie - 138 m2 od 253000 USD



Leasehold 50 lat + priorytet odnowy.

Dla inwestorów:

Resale: Zysk do 30%

Czynsz: Zapewnienie stabilnego dochodu do 18%

Plan płatności:

Płatność zaliczkowa 25%

Brak raty% do końca budowy

Zakończenie budowy: 4. kwartał 2026 r.

Infrastruktura:

2 baseny z widokiem na ocean

Centrum SPA

2 restauracje i bar

Obszary spacerowe

Obszar grillowania

Kino

Obóz edukacyjny dla dzieci

I wiele więcej

Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom wygodę i wygodny styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.