Kompleks mieszkalny PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.

Kompleks ten nie jest tylko apartamenty, jest to idealne połączenie luksusu, komfortu i interakcji z naturą na brzegach Oceanu Indyjskiego, w obszarze Agricultural Canggu 124; Seseh.

Każdy apartament posiada prywatne baseny, jacuzzi lub łazienki, centralne klimatyzacja, inteligentne technologie domowe i panele słoneczne na dachu.

Kupując kokon w tym unikalnym kompleksie, kupujesz nie tylko dom, ale okazję zanurzyć się w świecie luksusu, komfortu i harmonii z naturą.

Zapraszamy do unikalnego kokonu na wybrzeżach Oceanu Indyjskiego - miejsca, gdzie rzeczywistość staje się lepsza niż marzenia.

Powierzchnia: 53 m2 - 120 m2

Umeblowane: w pełni umeblowane

Cena: 10% zniżki na 100% płatności!

Apartament - 53 m2

Apartamenty - 75 m2

Leasehold 30 lat + 20 rozszerzeń.

Dla inwestorów:

Czynsz: dochód z wynajmu do 12%

Resale: wzrost wartości - 30%

Plan płatności:

Płatność zaliczkowa 30%

Brak raty odsetek do końca budowy

Zakończenie budowy: 3. kwartał 2026 r.

Infrastruktura: