  4. Kompleks mieszkalny PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.

Canggu, Indonezja
od
$290,000
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
ID: 27555
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 001384
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 5.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasteczko
    Canggu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Kompleks ten nie jest tylko apartamenty, jest to idealne połączenie luksusu, komfortu i interakcji z naturą na brzegach Oceanu Indyjskiego, w obszarze Agricultural Canggu 124; Seseh.

Każdy apartament posiada prywatne baseny, jacuzzi lub łazienki, centralne klimatyzacja, inteligentne technologie domowe i panele słoneczne na dachu.

Kupując kokon w tym unikalnym kompleksie, kupujesz nie tylko dom, ale okazję zanurzyć się w świecie luksusu, komfortu i harmonii z naturą.

Zapraszamy do unikalnego kokonu na wybrzeżach Oceanu Indyjskiego - miejsca, gdzie rzeczywistość staje się lepsza niż marzenia.

  • Powierzchnia: 53 m2 - 120 m2
  • Umeblowane: w pełni umeblowane

Cena: 10% zniżki na 100% płatności!

  • Apartament - 53 m2
  • Apartamenty - 75 m2

Leasehold 30 lat + 20 rozszerzeń.

Dla inwestorów:

  • Czynsz: dochód z wynajmu do 12%
  • Resale: wzrost wartości - 30%

Plan płatności:

  • Płatność zaliczkowa 30%
  • Brak raty odsetek do końca budowy

Zakończenie budowy: 3. kwartał 2026 r.

Infrastruktura:

  • Trzy baseny
  • Park jogi
  • Salon plażowy
  • Restauracje i bary
  • SPA
  • Centrum fitness
  • Butyki i sklepy
  • Szkoła surfingu
  • Obszary medytacji
  • I wiele więcej

Lokalizacja na mapie

Canggu, Indonezja


