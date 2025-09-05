Kompleks mieszkalny PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.

Kompleks ten nie jest tylko apartamenty, jest to idealne połączenie luksusu, komfortu i interakcji z naturą na brzegach Oceanu Indyjskiego, w obszarze Agricultural Canggu 124; Seseh.
Każdy apartament posiada prywatne baseny, jacuzzi lub łazienki, centralne klimatyzacja, inteligentne technologie domowe i panele słoneczne na dachu.
Kupując kokon w tym unikalnym kompleksie, kupujesz nie tylko dom, ale okazję zanurzyć się w świecie luksusu, komfortu i harmonii z naturą.
Zapraszamy do unikalnego kokonu na wybrzeżach Oceanu Indyjskiego - miejsca, gdzie rzeczywistość staje się lepsza niż marzenia.
Cena: 10% zniżki na 100% płatności!
Leasehold 30 lat + 20 rozszerzeń.
Dla inwestorów:
Plan płatności:
Zakończenie budowy: 3. kwartał 2026 r.
Infrastruktura: