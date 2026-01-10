  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Sanur, Indonezja

Zespół mieszkaniowy Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern townhouses in the heart of Bali's prime tourist area, Indonesia
Sanur, Indonezja
od
$253,684
Nowy boutique rozwoju nowoczesnych kamienic w centrum Sanur, idealny zarówno do dochodów z wynajmu i użytku osobistego. Współczesna konstrukcja z wysokiej jakości materiałów i wysokich standardów budowlanych.Cechy mieszkania W pełni umeblowane domy, w tym urządzenia kuchenne i wyposażone łaz…
TRANIO
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonezja
od
$410,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 101–337 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Zapierający dech w piersiach projekt w najbardziej cenionym miejscu na Bali, Sanur od znanego dewelopera. Położony przy plaży z bezpośrednim dostępem. Piękna plaża Sanur i najlepsze restauracje, obiekty sportowe, przystań jachtowa i inne atrakcje w zasięgu spaceru. Kompleks mieszkaniow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
101.0
410,000
Mieszkanie 2 pokoi
202.0
780,000
Mieszkanie 3 pokoi
337.0
3,50M
ESTABRO
Zespół mieszkaniowy Apartamenty u okeana
Zespół mieszkaniowy Apartamenty u okeana
Sanur, Indonezja
od
$320,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Baliray
