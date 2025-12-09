  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Jerowaru
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Jerowaru, Indonezja

tanjung skuie
2
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
tanjung skuie, Indonezja
od
$89,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: 80-letnia umowa najmu Odkryj ten apartament z 3 sypialniami położony w Sunut Lombok. Ten przestronny układ dzienny, składający się z trzech sypialni i salonu, jest idealny dla dużej rodziny lub grupy przyjaciół potrzebujących dodatkowych pomieszczeń do różnych celów. Mieszkanie…
Deweloper
Arya Properties
Zostaw prośbę
Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
tanjung skuie, Indonezja
od
$34,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: 80 Years Leasehold Wille Glamp z 1 sypialnią, przedstawiamy willę Glamp na urokliwej wyspie Lombok. Jeśli szukasz niedrogiego zakwaterowania, nasza willa z jedną sypialnią w stylu glamping może być idealnym wyborem dla Ciebie. Chociaż ta willa nie ma własnej łazienki, kilka w…
Deweloper
Arya Properties
Zostaw prośbę
