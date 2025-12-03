  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Kuta
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Kuta, Indonezja

domy
2
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Seminyak, Indonezja
od
$133,309
Nowy kompleks hotelowy dla Bali: architektura poddasza i styl premium łączy się z atmosferą wolności wyspy.Koncepcja obejmuje dwupoziomowe luksusowe apartamenty zaprojektowane dla tych, którzy szukają bezkompromisowej jakości.Prywatna infrastruktura, wysokie sufity i przemyślany design przek…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się