Kompleks mieszkalny New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia

Apartamenty i wille są oferowane w odnowionym kompleksie z zakończeniem w połowie 2025 roku. Obecnie 5 apartamentów i 3 wille z własnymi działkami są dostępne na zakup. Wszystkie apartamenty są jednoosobowe, a wille mają układy z trzema lub czterema sypialniami. Infrastruktura kompleksu obejmuje 4 baseny, obszary rekreacyjne wokół nich i obszary spacerowe.

Nieruchomość jest wyposażona we wszystko, co jest niezbędne do udanego codziennego wynajmu, znajduje się w obszarze odpowiednim dla turystyki. Leasehold - 25 lat.

Korzyści

Deweloper szacuje koszt dnia w willi - od 290 do 350 dolarów w zależności od rodzaju willi ze średnim wskaźnikiem obłożenia w Ubud 80%. Koszt dnia w mieszkaniu waha się od 130 do 190 dolarów.

Pełne ubezpieczenie.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Ubud jest jednym z najstarszych miast Bali. To tutaj znajduje się większość atrakcji. Kompleks znajduje się zaledwie 5 minut jazdy od centrum miasta Ubud.