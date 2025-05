Kompleks mieszkalny Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia

Ubud, Indonezja

W nowoczesnym kompleksie w samym sercu Ubudu znajduje się 38 apartamentów. Typy apartamentów: standardowe studia, szklane studia, apartamenty z łukami i dwupoziomowe apartamenty. Apartamenty są idealne do odsprzedaży podczas budowy lub do wynajmu do nomadów cyfrowych lub wolnych strzelców, l…