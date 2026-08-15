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Działki na sprzedaż w Indonezja

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22 obiekty total found
Działka w Tibubeneng, Indonezja
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Działka
Tibubeneng, Indonezja
🏴 Wyłącznie: Freehold- Grade Land in the Heart of Canggu - status prawny 90% Bali Mnóstwo ni…
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Działka w Sumbawa Barat, Indonezja
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Działka
Sumbawa Barat, Indonezja
Powierzchnia 15 000 m²
1.5 Niepokonana cena w West SumbawaWyobraźcie sobie ziemię, gdzie horyzont topi się w oceani…
$180,000
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Działka w Sumbawa Barat, Indonezja
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Działka
Sumbawa Barat, Indonezja
Powierzchnia 10 000 m²
1 Katedra w West Sumbawa z panoramicznym widokiem na OceanOdkryj rzadką okazję do posiadania…
$150,000
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Działka w Benete, Indonezja
Działka
Benete, Indonezja
Powierzchnia 2 600 m²
2 600 m ² Plot 800 metrów od plaży jelengaOdkryj rzadką okazję do posiadania doskonałej free…
$52,000
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Działka w Lombok Barat, Indonezja
Działka
Lombok Barat, Indonezja
Na sprzeda ¿dzia ³ ka budowlana o powierzchni 18,300 metrów kwadratowych na tropikalnej wysp…
$732,000
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Działka w Kuta, Indonezja
Działka
Kuta, Indonezja
Kuta Mandalik na wyspie Lombok w cenie promocyjnej! Mały dom jest dołączony bezpłatnie!Chara…
$292,000
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Działka w Kuta, Indonezja
Działka
Kuta, Indonezja
Na sprzeda? dzia? ka na budowê o ca? kowitej powierzchni 6 800 m kw na tropikalnej wyspie Lo…
$453,333
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Działka w Pecatu, Indonezja
Działka
Pecatu, Indonezja
Lokalizacja - Półwysep Bukit / Uluwatu.Powierzchnia 20 hektarów (2000 m2)Rodzaj własności: R…
$550,000
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Działka w Jerowaru, Indonezja
Działka
Jerowaru, Indonezja
28 000 m2 powierzchni budowlanej na sprzedaż na tropikalnej wyspie Lombok w obszarze PINK Pa…
$1,18M
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Działka w Batas Desa Montong Ajan, Indonezja
Działka
Batas Desa Montong Ajan, Indonezja
Na sprzeda? dzia? ka na budowê o łącznej powierzchni 12 776 m2 na tropikalnej wyspie Lombok …
$2,08M
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Działka w Lombok Barat, Indonezja
Działka
Lombok Barat, Indonezja
Na sprzeda? dzia? ka budowlana o ca? kowitej powierzchni 23,890 metrów kwadratowych na tropi…
$1,92M
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Działka w Kuta, Indonezja
Działka
Kuta, Indonezja
Powierzchnia 2 000 m²
Na sprzeda? dzia? ka na budowê o ca? kowitej powierzchni 2000 m2 na tropikalnej wyspie Lombo…
$266,667
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Działka w Pererenan, Indonezja
Działka
Pererenan, Indonezja
Land Plot in Pererenan - LOT 2Przestronna dzia ³ ka o powierzchni 5,770 m ², znajdująca siê …
$4,65M
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Działka w Lombok Tengah, Indonezja
Działka
Lombok Tengah, Indonezja
Plac budowlany o powierzchni 12,000 m2 na sprzedaż na tropikalnej wyspie Lombok w obszarze M…
$560,000
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Działka w Kuta, Indonezja
Działka
Kuta, Indonezja
LAND 2450 sq.m + House for Sale in Kuta Center | Direct Owner Land 24.5 are (or 13 are) +…
$575,000
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Działka w Kuta, Indonezja
Działka
Kuta, Indonezja
Na sprzedaż działki o powierzchni 12 akrów + odnowiony Willa stylu kraju w Freehold nierucho…
$300,000
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Działka w Sanur, Indonezja
Działka
Sanur, Indonezja
Trzy atrakcyjne działki na linii brzegowej są na sprzedaż!Wszystkie działki mają niewielkie …
$48,500
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Działka w Kuta Selatan, Indonezja
Działka
Kuta Selatan, Indonezja
🏴 140- Cliffside Land Plot - Półwysep BukitLokalizacja: Bukit, Bali PołudnioweTo rzadka okaz…
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Działka w Ungasan, Indonezja
Działka
Ungasan, Indonezja
Powierzchnia 32 500 m²
Plac znajduje się na urwisku z zapierającym dech w piersiach widokiem na Plażę Melasti.Dostę…
$47,300
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Działka w Batas Desa Montong Ajan, Indonezja
Działka
Batas Desa Montong Ajan, Indonezja
Na sprzeda ¿dzia ³ ka budowlana o powierzchni 21,900 metrów kwadratowych na tropikalnej wysp…
$438,000
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Działka w Bumbangku, Indonezja
Działka
Bumbangku, Indonezja
Na sprzeda ¿dzia ³ ka budowlana o ³ ± cznej powierzchni 20,600 metrów kwadratowych na tropik…
$203,760
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Działka w Bukit, Indonezja
Działka
Bukit, Indonezja
Lokalizacja - Bukit Półwysep 124; Green Bowl BeachTeren 53 akryCzynsz:Cena za 25 lat - 1000 …
$530,000
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