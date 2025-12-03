  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. North Kuta
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w North Kuta, Indonezja

Canggu
60
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Canggu, Indonezja
od
$160,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 46 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Projekt XO I Wille Canggu & Mieszkania na sprzedaż w Canggu na Bali Luksusowe wille & mieszkania na sprzedaż w wyjątkowym kompleksie XO Project I Canggu, zlokalizowanym przy najbardziej turystycznej ulicy Canggu – Batu Bolong. Kompleks ten jest idealny dla tych, którzy lubią być w centrum…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonezja
od
$155,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Nowoczesny apartament z widokiem na ocean. Atrakcyjne mieszkania pod inwestycję. Średnie obłożenie wyspy wynosi 70-90%. Sezon turystyczny trwa 365 dni. Rentowność wynajmu - 17%. Zwrot kosztów w ciągu 6 lat. Apartament z prywatnym tarasem z widokiem na ocean, z którego można oglądać pię…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$348,194
Unikalny projekt położony na najbardziej turystycznej ulicy w Changgu, Batu Bolong.Jest to kompleks 6 podwójnych willi i 4 piętra apartamentów. Na dachu kompleksu powstanie 400 m2 powierzchni składającej się z:restauracja i barsala na spotkania biznesowekino open- airbasen nieskończoność z w…
Agencja
TRANIO
Karon PhuketKaron Phuket
Zespół mieszkaniowy OASIS II
Zespół mieszkaniowy OASIS II
Zespół mieszkaniowy OASIS II
Zespół mieszkaniowy OASIS II
Zespół mieszkaniowy OASIS II
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy OASIS II
Zespół mieszkaniowy OASIS II
Canggu, Indonezja
od
$360,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 90 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Apartament z malowniczym widokiem na ocean. Rentowność wynajmu wynosi 12-20% rocznie. Apartamenty zw pełni wyposażoną kuchnią i sprzętem AGD klasy premium. Położenie w turystycznej lokalizacji w rejonie Berawy. Trzy minuty spacerem od oceanu. Udogodnienia: - Klub plażowy Atlas 9…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
90.0
360,000
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$885,406
Oferujemy w pełni wyposażone wille z dwoma basenami (jednym z nich na dachu), piękne ogrody, miejsca parkingowe, salon na dachu i widoki na ocean.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa i usługi concierge.Zostały tylko 2 wille na sprzedaż!Wyposażenie i wyposażenie w domu Nowoczesna kab…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$174,097
Nowoczesny kompleks mieszkalny obejmuje duży basen, taras z częścią wypoczynkową na dachu, siłownię, restaurację, kino otwartość.Apartamenty są sprzedawane umeblowane i wyposażone.Firma zarządzająca deweloperem prowadzi ewidencję podatkową, utrzymuje terytorium projektu i świadczy usługi con…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$174,097
W zamkniętym obszarze kompleksu znajduje się parking, salon i wspólny basen. Otoczone pięknymi polami ryżowymi w cichej i spokojnej okolicy, te kamienice nadają się zarówno do wynajmu mieszkalnego, jak i długoterminowego i krótkoterminowego. Forma własności: Leasehold 25 lat (odnawialny).Cec…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$260,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 112 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowoczesny jest kompleksem 30 współczesnych willi w malowniczej okolicy Bali- Umalas. Deweloper będzie miał trzy typy wnętrz do wyboru z szarym, jasnym i minimalistycznym. Każda willa posiada 2 piętra, biuro, prywatny basen oraz miejsce parkingowe na samochód lub rower. Materiały najwyższej …
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$158,180
Pierwszy-klasy kompleks mieszkalny oferuje wybór różnych typów studio, apartamenty z 1 i 2 sypialniami. Infrastruktura kompleksu:Bieganie po kompleksieСo- workingPowierzchnia sportowaPlac zabaw dla dzieciStrefa SPA (sauna, jacuzzi, masaże)RestauracjaDuży basenObszar JogiMini kinoParkingOkres…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Canggu, Indonezja
od
$160,676
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy ANTA RESIDENCE CANGGU
Zespół mieszkaniowy ANTA RESIDENCE CANGGU
Zespół mieszkaniowy ANTA RESIDENCE CANGGU
Zespół mieszkaniowy ANTA RESIDENCE CANGGU
Zespół mieszkaniowy ANTA RESIDENCE CANGGU
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ANTA RESIDENCE CANGGU
Zespół mieszkaniowy ANTA RESIDENCE CANGGU
Dalung, Indonezja
od
$156,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 40–89 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Apartamenty na najlepszej wyspie Bali. Apartamenty są w pełni wykończone pod klucz. Zaliczka - 25%. Lokalizacja w najmodniejszej lokalizacji, przy głównej ulicy Canggu – Batu Bolong. Przy odsprzedaży właściciel płaci podatek dochodowy - 10%. Pięciogwiazdkowy kompleks z unikalną infr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0 – 49.1
156,000 – 224,603
Mieszkanie 2 pokoi
89.2
340,000
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Zespół mieszkaniowy New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Zespół mieszkaniowy New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Zespół mieszkaniowy New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Zespół mieszkaniowy New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Zespół mieszkaniowy New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$426,188
Ostatnie apartamenty z jedną sypialnią na drugim piętrze i apartament z dwoma sypialniami na pierwszym piętrze są dostępne na sprzedaż w kompleksie. Rezydencja posiada basen i bar, siłownię i centrum biznesowe.Oczekiwane zakończenie kompleksu: Q4 2024.Korzyści Deweloper oferuje właścicielom …
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonezja
od
$280,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 81–162 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Apartamenty na Bali od znanego dewelopera w najpopularniejszej dzielnicy Canggu, 500 metrów od oceanu. Piękna plaża Berawa i najlepsze kluby plażowe w odległości spaceru. Kompleks mieszkaniowy w doskonałej lokalizacji, z przestronnym salonem i najdłuższym na świecie basenem na dachu z wid…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
81.0
300,000
Mieszkanie 2 pokoi
162.0
640,000
Agencja
ESTABRO
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Pokaż wszystko Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonezja
od
$214,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty  system „Inteligentny dom”'' 1 sypialnia Taras Szafa Powierzchnia: Apartament - 55 m ² Cena: 214 000 $ (3891 $ za m2) Dochód z wynajmu mieszkań: Przychody dziennie: 116 $ Ładowanie - 80 % Przychody dziennie z uwzględnieniem załadunku: 93 $ Przychody …
Agencja
Baliray
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Tibubeneng, Indonezja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
SWOI Berawa to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w samym sercu Berawy - jednej z najbardziej prestiżowych i tętniących życiem dzielnic Bali. Tutaj, życie towarzyskie na wyspie jest tuż przy progu: najlepsze restauracje, bary, trzy z najlepszych klubów plażowych (Fins, Atlas, La Brisa) …
Deweloper
SWOI DEVELOPMENT
Apartamentowiec The Umalas Signature
Apartamentowiec The Umalas Signature
Canggu, Indonezja
od
$139,516
Rok realizacji 2023
Unikalny zaawansowany technologicznie kompleks apartamentów Premium do życia i inwestycji w uprzywilejowanej części Bali - Umalas, Canggu. Ciche idylliczne miejsce, utopione w roślinności, z medytacyjnym i prywatnym stylem życia. Idealny na całe życie. Oferujemy pojedyncze apartamenty o powi…
Deweloper
Samahita Group
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Kerobokan, Indonezja
od
$170,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 48–162 m²
6 obiekty nieruchomości 6
THE UMALAS SIGNATURE — Luxury Club House with Passive Income in the Heart of Bali Introducing the first and only one of its kind, The Umalas Signature — the perfect blend of luxurious living and a sound investment. Nestled in the heart of the "Trendy Bali Triangle" (Canggu, Seminyak,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0
170,000 – 275,000
Mieszkanie 2 pokoi
96.0 – 162.0
355,000 – 690,000
Mieszkanie 3 pokoi
162.0
730,000
Agencja
ESTABRO
Zespół mieszkaniowy Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Zespół mieszkaniowy Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Zespół mieszkaniowy Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Zespół mieszkaniowy Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Zespół mieszkaniowy Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Zespół mieszkaniowy Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Tibubeneng, Indonezja
od
$140,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 31–49 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Twoja idealna wypożyczalnia na Bali! Klub Oasis 3 posiada łącznie 22 apartamenty, zlokalizowane na piętrach 2-4. Na 5. piętrze goście znajdą basen bez krawędzi z widokiem 360 stopni, strefy relaksu i bar. Budynek położony jest zaledwie 300 metrów od oceanu, w popularnej lokalizacji turystyc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.0 – 48.7
140,000 – 165,000
Deweloper
BREIG Property
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$139,138
Dwupoziomowe apartamenty z pełnym wyposażeniem i meblami. Infrastruktura: lobby, ogród, podziemny parking, fitness, basen, restauracja, hotel, całodobowa recepcja i ochrona. Projekt został już ukończony!Cechy mieszkania W każdym mieszkaniu znajduje się salon z kuchnią, sypialnia w mezzanine,…
Agencja
TRANIO
Apart - hotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Apart - hotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Apart - hotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Apart - hotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Apart - hotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Apart - hotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$240,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty 1 sypialnia Widok na ocean Basen Siłownia Powierzchnia: Powierzchnia obiektu - 60,58 m ² Cena: 240 000 $ (3962 $ na m ²) Dochód z wynajmu: Przychody dziennie - 160 $ Ładowanie - 70 % Przychody dziennie, biorąc pod uwagę załadunek obiektu: 112 $ Przychody rocznie z uwzg…
Agencja
Baliray
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$163,200
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 51–150 m²
5 obiekty nieruchomości 5
LOFT Umalas to nowoczesny kompleks mieszkalny w cichej, zielonej okolicy otoczony przez wille i pola ryżowe. To idealny wybór dla rodzin: żadnych hałaśliwych miejsc w pobliżu, i tylko 7 minut rowerem na plażęKompleksowe oferty:Przestronne domy dwupoziomowe i stylowe apartamenty na poddaszuRo…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
145,000
Willa
75.0 – 150.0
185,000 – 400,000
Deweloper
SWOI DEVELOPMENT
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Tibubeneng, Indonezja
od
$547,160
Mini kompleks wykwintnych willi pod klucz. Można wybrać między 2-pokojowe wille 125,7 m2 i 3-pokojowe wille 424 m2. Każda willa posiada prywatny basen. 3-pokojowe wille posiadają taras na dachu z grillem.Cechy mieszkania wysokiej jakości płytki porcelanowe na podłodzeschody marmurowewysokiej…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$436,734
Pierwszy-klasy kompleks mieszkalny oferuje wybór dwu- i trzypoziomowych willi z 1- 5 sypialniami. Infrastruktura kompleksu:Bieganie po kompleksieСo- workingPowierzchnia sportowaPlac zabaw dla dzieciStrefa SPA (sauna, jacuzzi, masaże)RestauracjaDuży basenObszar JogiMini kinoParkingOkres budow…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$333,270
Oferujemy domy i willę z basenem i miejscami parkingowymi.Rezydencja składa się z willi i 4 kamienic, a także zapewnia bezpieczeństwo wokół zegara.Zakończenie - wrzesień 2024 r.Cechy mieszkania Villa.Przestronny i stylowy salon z panoramicznymi oknami w lekkich kolorach z wykwintnymi element…
Agencja
TRANIO
Dzielnica mieszkaniowa Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Dzielnica mieszkaniowa Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Dzielnica mieszkaniowa Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Dzielnica mieszkaniowa Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Dzielnica mieszkaniowa Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Dzielnica mieszkaniowa Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonezja
od
$365,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Kamienica 2 sypialnie Basen 2 podłogi Parking Inteligentny dom Bezpłatne członkostwo FINS Powierzchnia:  Budynek - 90 m ² Cena: 365 000 $ (4055 $ za m ²) Dochód z wynajmu willi: Ładowanie - 85%  Przychody dziennie, biorąc pod uwagę załadunek obiektu rocznie - 200 $ (45 890 $) Zysk …
Agencja
Baliray
Zespół mieszkaniowy SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Zespół mieszkaniowy SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Zespół mieszkaniowy SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Zespół mieszkaniowy SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Zespół mieszkaniowy SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Zespół mieszkaniowy SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Canggu, Indonezja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 52 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Unikalny innowacyjny kompleks na Bali. Dzierżawa na 30 lat + przedłużenie o 30 lat. Termin realizacji: I kwartał 2026. W projekcie znajdują się apartamenty premium, a także przestrzenie europejskich uzdrowisk i uzdrowisk na Bali. Infrastruktura obejmowała: lobby, basen, siłownię, restaur…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
110,000
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Canggu, Indonezja
od
$150,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
SWOI BERAWA to osiedle mieszkaniowe w popularnej dzielnicy Changgu. Zaliczka 25%. Changu to najpopularniejszy obszar Bali wśród turystów, co gwarantuje atrakcyjność inwestycyjną i zwrot. Willa z designerskim remontem i meblami. Willa posiada prywatny basen, gdzie można przejść na emery…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$179,071
Kompleks ma tylko opcje na zakup wtórny, 2 apartamenty na pierwszym i drugim poziomie, cena 170 000 dolarów i 180 000 dolarów.Kompleksowe udogodnienia:spa, sala jogi;kawiarnia;plac zabaw;centrum fitness;współpraca;bar na dachu i restauracja oceanfront;prywatna plaża z klubem plażowym;parking…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$176,982
113 apartamenty 7 minut rowerem od Batu Bolong Beach w najbardziej modnej lokalizacji Bali. Unikalny budynek z falowym dachem, który uosabia idealną falę do surfowania, odzwierciedlającą ducha i pasję do życia, harmonię z naturą człowieka i wody.Koncepcja "Dach dżungli" symbolizuje szacunek …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$198,968
Oferujemy luksusowe wille i apartamenty.W rezydencji znajduje się panoramiczny basen, podziemny parking, centrum spa z sauną, centrum fitness, salon z kominkiem, biblioteka.Zakończenie - 2. kwartał 2024 r.Korzyści ROI z 15% w ciągu 7 lat.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony …
Agencja
TRANIO
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Canggu, Indonezja
od
$180,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Apartamenty Nad oceanem Widok panoramiczny Basen 1 sypialnia Obszar: Budynek - 47 m² Cena: 180 000 $ (3830 $ za m²) Dochód z wynajmu: Przychód dzienny: 150 USD Ładowanie - 80% Przychód dzienny uwzględniający obciążenie obiektu - $120 Przychód roczny uwzględniający obłożenie obiektu - …
Agencja
Baliray
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$742,980
Oferujemy przestronne i jasne wille z ogrodami i basenami.Zakończenie - 2026.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Berawa Beach znajduje się na południowo-zachodnim wybrzeżu wyspy Bali
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$124,255
Przedstawny nowy blok mieszkanie w pierwszorzędny mieszkalny kompleks. Istnieje wybór studio, apartamenty i penthouses. Niektóre apartamenty mają bezpośredni dostęp do wspólnego basenu lub prywatnego basenu.Pierwszy-klasy kompleks mieszkalny oferuje wybór studio, apartamenty i penthouses. Ni…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$396,941
Oferujemy luksusowe wille z ogrodem i basenem.W rezydencji znajduje się panoramiczny basen, podziemny parking, centrum spa z sauną, centrum fitness, salon z kominkiem, biblioteka.Zakończenie - 3. kwartał 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaUrządzenia kuchenne (lodówka, kuchen…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Changgu Secrets
Zespół mieszkaniowy Changgu Secrets
Zespół mieszkaniowy Changgu Secrets
Zespół mieszkaniowy Changgu Secrets
Zespół mieszkaniowy Changgu Secrets
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Changgu Secrets
Zespół mieszkaniowy Changgu Secrets
Canggu, Indonezja
od
$209,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и. Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и 5 * о…
Agencja
Риэлтор без границ
Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Pokaż wszystko Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Canggu, Indonezja
od
$123,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 42–69 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Położony w górnej lokalizacji i w pełni rozwiniętym obszarze Canggu, to komfortowe mieszkanie ma status strefy czerwonej, które gwarantują inwestorom prawo do wynajęcia zakwaterowania turystom na co dzień. To tylko w odległości spaceru od plaży, centrum medyczne, korty tenisowe, cukiernie, k…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
42.0 – 69.0
143,000 – 162,000
Deweloper
Aviator
Rezydencja in hotel complex
Rezydencja in hotel complex
Rezydencja in hotel complex
Rezydencja in hotel complex
Rezydencja in hotel complex
Pokaż wszystko Rezydencja in hotel complex
Rezydencja in hotel complex
Canggu, Indonezja
od
$267,290
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Ten rozwój jest czymś więcej niż tylko kompleksem apartamentowym - to idealna mieszanka luksusu, komfortu i harmonii z naturą na brzegach Oceanu Indyjskiego, w obszarze Canggu (Seseh).Prywatne baseny, jacuzzi lub wanny w mieszkaniu, scentralizowane klimatyzacja, inteligentna technologia domu…
Agencja
Darton Global
Zespół mieszkaniowy Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$236,274
Kompleks obejmuje 15 umeblowanych kamienic z 1, 2 lub 4 sypialniami.Cechy:baseny prywatneparkingtaraspatioKorzyści Oczekiwany uzysk wynosi 10- 16%.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w dzielnicy turystycznej po południu z najlepszych kawiarni i klubów nocnych, zaledwie …
Agencja
TRANIO
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Berave
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Berave
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Berave
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Berave
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Berave
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Berave
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Berave
Tibubeneng, Indonezja
od
$140,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Apartamenty  Strefa relaksu na dachu 1 sypialnia Basen z widokiem na ocean Ocean jest oddalony o 5 minut Najlepsze kluby plażowe w odległości spaceru Obszar: Mieszkanie - 34 m² Cena: 140 000 USD (4118 USD za m2) Dochody z wynajmu mieszkań: Przychód dzienny: 100 USD Ładowanie - 85% Prz…
Agencja
Baliray
Apart - hotel Apartamenty v Changu
Apart - hotel Apartamenty v Changu
Apart - hotel Apartamenty v Changu
Apart - hotel Apartamenty v Changu
Apart - hotel Apartamenty v Changu
Pokaż wszystko Apart - hotel Apartamenty v Changu
Apart - hotel Apartamenty v Changu
Canggu, Indonezja
od
$133,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty 7 minut na plażę Widok panoramiczny Basen 1 sypialnia Powierzchnia: Powierzchnia apartamentu - 38 m ² Cena: 135 000 $ (3 553 $ za m ²) Dochód z wynajmu: Przychody dziennie: 150 $ Ładowanie - 80% Przychody dziennie, biorąc pod uwagę załadunek obiektu -…
Agencja
Baliray
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Changu
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Changu
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Changu
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Changu
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Changu
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Changu
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Changu
Canggu, Indonezja
od
$200,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Apartamenty 1 piętro 1 sypialnia Taras z własnym ogrodem Powierzchnia: Apartament - 71 m ² Cena: 200 000 $ (2 817 $ za m ²) Dochód z wynajmu: Przychody dziennie: 150 $ Ładowanie - 75 % Przychody dziennie, biorąc pod uwagę załadunek obiektu - 112,5 $ Przychody rocznie z uwzględnieni…
Agencja
Baliray
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$174,097
Kompleks premium 40 apartamentów znajduje się w samym sercu Canggu. Specjalny styl życia z basenem na dachu i widokiem na ocean. Projekt jest skierowany do osób, które cenią sobie unikalne przestrzenie, wnętrza premium, nowoczesne technologie i ergonomię.Leasehold przez 30 lat z prawem do pr…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Tibubeneng, Indonezja
od
$646,644
Minikompleks wykwintnych willi pod klucz. Są wille z 3 i 4 sypialniami do wyboru. W tym kompleksie wszystko jest rozważane w najmniejszym szczególe, zdolnym do tworzenia nowych nawyków. Wille nadają się zarówno do życia, jak i do wynajęcia. Każda willa oferuje kilka sypialni z własną gardero…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of modern townhouses in a picturesque area, Jalan Umalas, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of modern townhouses in a picturesque area, Jalan Umalas, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of modern townhouses in a picturesque area, Jalan Umalas, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of modern townhouses in a picturesque area, Jalan Umalas, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of modern townhouses in a picturesque area, Jalan Umalas, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of modern townhouses in a picturesque area, Jalan Umalas, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of modern townhouses in a picturesque area, Jalan Umalas, Bali, Indonesia
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$218,864
Oferujemy umeblowane domy z basenem i miejscami parkingowymi. Projekt został ukończony w 2024 roku i jest gotowy do obsadzenia. Domy są dostępne w dwóch wariantach: lekkich i minimalistycznych, a profesjonalne technologie o maksymalnej stabilności konstrukcyjnej zostały wykorzystane podczas …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$3,09M
Oferujemy ekskluzywną willę z 5-gwiazdkowym serwisem i panoramicznym widokiem na ocean, taras na dachu i basen o powierzchni 108 m2.Zakończenie - 2. kwartał 2021 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w odległości spaceru od plaż i klubów plażowych, kawiarni i restauracj…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$248,710
Osłaniona społeczność w malowniczych wzgórzach najbardziej wysublimowanej części Bali - Canggu.Architektom udało się połączyć nowoczesne technologie i minimalistyczne wzornictwo, które łączą się z krajobrazem naturalnym.Cechy:szerokie drogi i parkingtropikalne ogrody i duże baseny z wodospad…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$160,169
Kompleks premium 50 apartamentów z tarasem na dachu.Cechy:widoki na tarasy oceanu i ryżuduża pula nieskończonościrestauracjaPrzestrzeń współpracysala gimnastycznaZakończenie - 2. kwartał 2027 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w Canggu, 700 metrów od oceanu
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Canggu, Indonezja
od
$189,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera z 20 + lat doświadczenia w Bali!Nasza premia BOUTIQUE HOTEL Prima Rezydencja, znajduje się w jednym z najlepszych miejsc - na głównej ulicy Bali - Canggu, zaledwie 300 metrów od Batu Bolong Beach.Obszar Canggu jest jednym z najbardzie…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$166,138
Hotel kompleks z światowej sławy marki z Bali jest dostępny. Kompleks znajduje się na terytorium popularnego klubu plażowego Finns. Również na terytorium znajduje się:Basen dachowy wyłącznie dla dorosłychCentrum wodne dla dzieci SplashBasen o powierzchni 866 m225-metrowy basenCentrum fitness…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy CANGGU SECRETS
Zespół mieszkaniowy CANGGU SECRETS
Zespół mieszkaniowy CANGGU SECRETS
Zespół mieszkaniowy CANGGU SECRETS
Zespół mieszkaniowy CANGGU SECRETS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy CANGGU SECRETS
Zespół mieszkaniowy CANGGU SECRETS
Canggu, Indonezja
od
$209,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 60–85 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Designerskie apartamenty w sercu Canggu. Zwrot: 6,2 - 9,9 lat Butikowy kompleks apartamentów w jednym z najbardziej turystycznych miejsc na wyspie. Apartamenty są w pełni umeblowane i posiadają designerskie wykończenia. Wykonane w stylu filmu „Wielki Gatsby”. W pobliżu ponad 50 popu…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0 – 85.0
189,000 – 279,000
Agencja
DDA Real Estate
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Pokaż wszystko Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Canggu, Indonezja
od
$165,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Agencja
Baliray
Zespół mieszkaniowy BUDDHA
Zespół mieszkaniowy BUDDHA
Zespół mieszkaniowy BUDDHA
Zespół mieszkaniowy BUDDHA
Zespół mieszkaniowy BUDDHA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy BUDDHA
Zespół mieszkaniowy BUDDHA
Canggu, Indonezja
od
$112,069
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w popularnej okolicy. Zwrot z inwestycji 18-21%. Zwrot w ciągu 4-6 lat. Plan ratalny 0% na okres budowy. Dzierżawa. Obszar Canggu jest najpopularniejszym obszarem inwestycyjnym na Bali. Apartamenty w wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym z udogodnieniami. Apartamenty będą idealn…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$288,503
Kompleks 2 minuty do plaży Batu Belig, z basenem, restauracją, współpracą i 2 sypialniami. Instalacje instalacyjne, meblowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne najwyższej jakości.Firma zarządzająca dewelopera wykonuje obowiązki organizacyjne: konsjerż, system bezpieczeństwa, utrzymanie i opieka n…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Canggu, Indonezja
od
$119,000
Powierzchnia 41–68 m²
2 obiekty nieruchomości 2
W pełni umeblowane apartamenty z wykończeniami «turnkey». Zwrot 5-6 lat. 5 lat gwarancji na nieruchomość. Kompleks mieszkaniowy położony jest zaledwie 200 metrów od oceanu, w malowniczej okolicy Seseh, w najbardziej obiecującej lokalizacji Changgu. Obiekty kompleksu: - Panoramiczny basen …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0 – 68.0
119,000 – 179,000
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Tibubeneng, Indonezja
od
$280,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 81–162 m²
4 obiekty nieruchomości 4
MAGNUM RESORT BERAWA is an exclusive premium-class complex located in the very heart of the tourist area of Berawa, just 500 meters from the famous Batu Bolong and Berawa beaches. The area is known as the epicenter of surf culture, trendy beach clubs (FINNS Beach Club, Atlas Beach Club, La B…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
81.0
280,000 – 430,000
Mieszkanie 2 pokoi
162.0
540,000 – 840,000
Agencja
ESTABRO
Apart - hotel Apartamenty u okeana
Apart - hotel Apartamenty u okeana
Apart - hotel Apartamenty u okeana
Apart - hotel Apartamenty u okeana
Apart - hotel Apartamenty u okeana
Pokaż wszystko Apart - hotel Apartamenty u okeana
Apart - hotel Apartamenty u okeana
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty Zobacz mieszkanie Rozwinięta infrastruktura kompleksu Basen na dachu Centrum fitness Cena: 250 000 (4990 $ za m2) Powierzchnia: Powierzchnia obiektu - 40, 1 m ² Dochód z wynajmu:  Ładowanie - 60% Przychody dziennie, biorąc pod uwagę pełnię obiektu - 15…
Agencja
Baliray
Zespół mieszkaniowy AVIATOR
Zespół mieszkaniowy AVIATOR
Zespół mieszkaniowy AVIATOR
Zespół mieszkaniowy AVIATOR
Zespół mieszkaniowy AVIATOR
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy AVIATOR
Zespół mieszkaniowy AVIATOR
Canggu, Indonezja
od
$127,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 69 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Apartamenty w najlepszej lokalizacji do komfortowego życia i inwestycji. Dochód pasywny 10-20% rocznie. Apartamenty są w pełni wykończone pod klucz. Ocean jest tylko 10 minut drogi. Apart-hotel składa się z 4 pięter i jest podzielony na 20 części. Status i lokalizacja aparthotelu w …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0
162,000
Agencja
DDA Real Estate
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Pokaż wszystko Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Canggu, Indonezja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Apartamenty Dach na dachu kompleksu Studio Przestrzeń kuchenna Obszar: Mieszkanie - 35 m² Cena: 110 000 USD (3143 USD za m² ) Dochód z wynajmu: Ładowanie - 70% Przychód dzienny łącznie z ładunkiem – 49 USD  Przychody uwzględniające obłożenie obiektu w ciągu roku - 17 640 USD Zysk p…
Agencja
Baliray
Zespół mieszkaniowy Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$363,116
Głównym pomysłem projektu jest stworzenie tarasów wokół kompleksu z ławkami, gdzie można się zrelaksować i komunikować. Dlatego zbudowaliśmy kompleks mieszkalny bez rowerów i samochodów. Tо osiągnąć to, istnieją 2 parkingi podziemne z przydzielonymi przestrzeniami dla mieszkańców i gości prz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$217,869
Nowoczesny dwupiętrowy kompleks 6 kamienic w delikatnych kolorach z prywatnym basenem i egzotycznymi roślinami.Każdy dom posiada dwie przestronne sypialnie z wanną na ziemi i pierwszych piętrach, badanie, kuchnia i pokój dzienny. Balkon i duże panoramiczne okna z widokiem na tarasy ryżu, two…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$815,767
Kompleks obejmuje 4 duże wille z ekskluzywnym dachem, gdzie można mieć BBQ party i podziwiać zachód słońca.Oferujemy umeblowaną willę z basenem, tarasem na dachu i parkingiem.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa.Korzyści Firma zarządzająca deweloperem zapewni Państwu:Obsługa gości, …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Canggu, Indonezja
od
$119,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w pełni umeblowane, wykończone pod klucz. Okres zwrotu wynosi 5-6 lat. 5 lat gwarancji na przedmiot. Kompleks mieszkaniowy położony jest zaledwie 200 metrów od oceanu, w malowniczej okolicy Seseh, w najbardziej obiecującej lokalizacji Canggu. Kompleksowe udogodnienia: -…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Canggu, Indonezja
od
$100,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Mieszkanie pięć minut od oceanu. Do czasu zakończenia budowy cena wzrośnie o ponad 25%. Rentowność wynajmu - 15%. Apartamenty z najwyższej jakości meblami i wykończeniami. Kompleks mieszkaniowy premium z pięciogwiazdkowymi usługami i infrastrukturą. 5 minut do oceanu. Wewnątrz komple…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy NUGRAA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy NUGRAA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy NUGRAA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy NUGRAA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy NUGRAA RESIDENCE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy NUGRAA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy NUGRAA RESIDENCE
Canggu, Indonezja
od
$142,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w tętniącym życiem centrum Canggu. Apartamenty zaprojektowano w nowoczesnym stylu tropikalnym. W pełni umeblowane. Każdy apartament posiada wyposażoną prywatną saunę. Termin realizacji: marzec 2025. Kompleks posiada zróżnicowaną infrastrukturę: - Basen; - Całodobowy ko…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy XO PROJECT I
Zespół mieszkaniowy XO PROJECT I
Zespół mieszkaniowy XO PROJECT I
Zespół mieszkaniowy XO PROJECT I
Zespół mieszkaniowy XO PROJECT I
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy XO PROJECT I
Zespół mieszkaniowy XO PROJECT I
Canggu, Indonezja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 37–100 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Kompleks mieszkaniowy w popularnej dzielnicy Canggu.  Przewidywany zwrot z inwestycji wynosi 17%. Niezawodny programista.  Apartamenty i wille są w pełni umeblowane i zaprojektowane z pięknym wystrojem wnętrz.  Kompleks mieszkaniowy z udogodnieniami i różnorodną infrastrukturą, popularna …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.0 – 42.0
110,000 – 140,000
Willa
96.0 – 100.0
250,000 – 265,000
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy SUOM
Zespół mieszkaniowy SUOM
Zespół mieszkaniowy SUOM
Zespół mieszkaniowy SUOM
Zespół mieszkaniowy SUOM
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SUOM
Zespół mieszkaniowy SUOM
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$220,000
Rok realizacji 2024
Apartamenty w popularnej miejscowości turystycznej na Bali w rejonie Canggu. Apartamenty o nowoczesnym układzie: studio z jedną sypialnią (71 m2), w pełni wykończone i umeblowane pod klucz według projekt projektowy. Z dużymi panoramicznymi oknami. Mieszkanie będzie posiadało taras, duż…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$1,99M
Projekt nadaje się zarówno do osobistego zamieszkania, jak i inwestycji.Kompleks składa się z 3 luksusowych willi, każdy z najnowszymi urządzeniami i wyposażeniem, przestronne pokoje. Okna oferują zapierające dech w piersiach widoki na bujne pola ryżowe.Inwestor otrzymuje willę pod klucz: Sz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Canggu, Indonezja
od
$165,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Agencja
Baliray
Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Pokaż wszystko Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Canggu, Indonezja
od
$195,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 50–93 m²
8 obiekty nieruchomości 8
**PRIMA RESIDENCE** is a premium residential complex by the creators of Citadince Hotel, located in the heart of Batu Bolong, just 300 meters from the ocean. The Canggu area, where the project is situated, is the epicenter of Bali's surf culture and a popular spot among tourists and expats. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.4
195,000 – 259,000
Mieszkanie 2 pokoi
93.1
398,000 – 498,000
Agencja
ESTABRO
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$188,024
Income- generowanie nieruchomości z wysoką rewanżem jest oferowana na sprzedaż! Bali jest jednym z najbardziej pożądanych i atrakcyjnych miejsc nie tylko na wycieczki krótkoterminowe, ale także na pobyty długoterminowe. Warunki klimatyczne sprawiają, że czujesz się jak w niekończącym się lec…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$108,438
Kompleks 8 apartamentów na Bali. Wyśmienite wakacje wśród tarasów ryżowych i gór, gdzie każdy wschód i zachód słońca jest arcydziełem natury. Twój luksusowy, zaciszny raj z łatwym dostępem do tętniącej życiem kultury lokalnej - perfekcja przeznaczona do życia i wynajmu.Apartament posiada int…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy XO PROJECT I
Zespół mieszkaniowy XO PROJECT I
Zespół mieszkaniowy XO PROJECT I
Zespół mieszkaniowy XO PROJECT I
Zespół mieszkaniowy XO PROJECT I
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy XO PROJECT I
Zespół mieszkaniowy XO PROJECT I
Canggu, Indonezja
od
$160,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 37–100 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Wyjątkowy kompleks łączący wille i apartamenty. Przewidywany zwrot z inwestycji - 17%. Dekoracje wnętrz i meble wliczone są w cenę. Kompleks mieszkaniowy z udogodnieniami i różnorodną infrastrukturą, popularna dzielnica Canggu jest popularna wśród turystów i ma wszystko, co niezbędn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.0
160,000
Willa
100.0
350,000
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$318,348
Oferujemy kamienicę z basenem i ogrodem.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa.Zakończenie - wrzesień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Można zainstalować system "Smart Home".Lokalizacja i pobliska infrastruktura Supermarket - 1 minutaOcean - 4 minutyKlub plażowy - 4 minutyKlub …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$1,19M
Pierwszy prywatny kompleks luksusowych willi z infrastrukturą hotelową na Bali.Oprócz usług hotelowych i udogodnień, takich jak hala, współpraca, restauracja i całodobowe bezpieczeństwo, kompleks zapewnia również możliwość scentralizowanej konserwacji willi z zewnątrz, bez niepokojących mies…
Agencja
TRANIO
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Pokaż wszystko Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Canggu, Indonezja
od
$135,000
Opcje wykończenia Gotowe
Club Aparthotel zarządzany przez Ribas w samym sercu Canggu przy Berawa RoadLuksusowy kompleks 29 apartamentów z 25-metrowym basenem.Świetna lokalizacja dla łatwego dostępu do wszystkich głównych atrakcji wyspy.Liczba sypialni: studioPowierzchnia: 33 m2Umeblowane: w pełni umeblowaneCena: od …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonezja
od
$145,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 40 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowoczesny apartament z widokiem na ocean.Atrakcyjne apartamenty dla inwestycji. Średnia liczba mieszkańców wyspy wynosi 70- 90%. Sezon turystyczny trwa 365 dni. Rentowność wynosi 17%. Zemsta za 6 lat.Apartamenty z prywatnym tarasem z widokiem na ocean, skąd można oglądać piękne wschody słoń…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$164,148
Oferujemy nowoczesne apartamenty klasy premium z własną infrastrukturą. Rezydencja oferuje restaurację, centrum pracy, basen, siłownię, parking, taras na dachu z malowniczym widokiem, usługi concierge i bezpieczeństwa wokół zegara. Kompleks ma jeszcze apartamenty na pierwszym i drugim poziom…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Canggu, Indonezja
od
$290,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Kompleks ten nie jest tylko apartamenty, jest to idealne połączenie luksusu, komfortu i interakcji z naturą na brzegach Oceanu Indyjskiego, w obszarze Agricultural Canggu 124; Seseh.Każdy apartament posiada prywatne baseny, jacuzzi lub łazienki, centralne klimatyzacja, inteligentne technolog…
Agencja
Smart Home
