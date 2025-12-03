Canggu, Indonezja

Income- generowanie nieruchomości z wysoką rewanżem jest oferowana na sprzedaż! Bali jest jednym z najbardziej pożądanych i atrakcyjnych miejsc nie tylko na wycieczki krótkoterminowe, ale także na pobyty długoterminowe. Warunki klimatyczne sprawiają, że czujesz się jak w niekończącym się lec…