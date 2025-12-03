  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Kuta Selatan
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Kuta Selatan, Indonezja

Nusa Dua
16
Jimbaran
1
New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$363,116
Stylowy kompleks mieszkalny składa się z 49 willi o powierzchni od 40 do 120 m2, z wyborem domów z 1, 2 lub 3 sypialniami. Opcjonalnie, można zbudować taras na parterze i na dachu domu. Ze względu na kaskadowy układ willi na działce, każdy dom ma widok na morze.Korzyści deweloper oferuje usł…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonezja
od
$124,355
Oferujemy urządzone apartamenty z unikalnym widokiem na ocean i dżungli.Rezydencja oferuje restauracje na dachu i kino, basen nieskończoności z panoramicznym widokiem na ocean.Zakończenie - luty 2026 r.Korzyści Wydajność wynosi 14,6%.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$134,204
Nowoczesny kompleks hotelowy, z całym środowiskiem dla komfortowego życia, obejmuje:Parter - sala konferencyjna, sala wystawowa, podziemny parking, wewnętrzne biura, kuchnia i magazyny.Pierwsze piętro - basen, salon, klub basenowy, restauracja i całodobowy bar, lobby, przestrzeń rozrywkowa, …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
OneOne
Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$119,380
Złożona infrastruktura:usługi osobistego konsjerżawyposażone miejsce na zajęcia jogiwspółpracafryzjersalon piękności2 restauracjesala gimnastycznaZakończenie - 1. część 2026 r.Korzyści 3% zniżki jednorazowej w przypadku 100% płatności.Oczekiwany ROI wynosi 17%.Lokalizacja i pobliska infrastr…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$676,490
Oferujemy ekskluzywne apartamenty z widokiem na wybrzeże. Miejsce zamieszkania:Prywatna winda na plażę68 m basen nieskończoności na krawędzi klifuPersonal 5- star concierge serviceRestauracja i barKlub fitness i siłowniazajęcia jogi, studio tańcaJacuzzi, łaźnia lodowa, sauna i HammamSalon pi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Benoa, Indonezja
od
$90,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 32 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: panoramiczne widoki na horyzont i wschodzące słońce. To rzadkie miejsce na Bali, gdzie każdy dzień zaczyna się jako obraz.Kompleks znajduje się w odległości spaceru od zacisznej piaszczystej plaży bez fal…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Kutuh, Indonezja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 25–92 m²
44 obiekty nieruchomości 44
Projekt Pandawa Dream LOYO & BONDAR jest miejscem, gdzie luksus spełnia opłacalne inwestycje!1. ObiektyApartament z jedną sypialnią:- Powierzchnia domu: 30,3 m ²- Korytarz: 3,7 m ²- Łazienka: 3,4 m ²- Sypialnia: 9.0 m ²- Salon: 8.3 m ²- Balkon: 5,9 m ²Dwupokojowe apartamenty:- Powierzchnia d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
25.0 – 92.0
105,000 – 320,000
Mieszkanie 2 pokoi
92.0
320,000
Willa
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Mieszkanie
92.0
320,000
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pecatu, Indonezja
od
$112,728
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zostaw prośbę
Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$298,452
Oferujemy wille z tarasami na dachu i barbecue, baseny i miejsca parkingowe.Zakończenie - 1. kwartał 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w cichej okolicy, 7 minut od plaży Melasti, 14 minut od szkoły międzynarodowej i 2 minuty od głównej drogi
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$99,484
Oferujemy apartamenty hotelowe z tarasami i widokiem na ocean.Rezydencja łączy rozległy styl życia, najlepszą kurację uzdrowiskową i programy odnowy biologicznej. Projekt obejmuje nie tylko premium rezydencje, ale także przestrzeń przestrzenną zgodnie z najlepszymi tradycjami europejskich oś…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Benoa, Indonezja
od
$190,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Apartamenty 1 piętro w apartamentach 1 sypialnia Basen Ocean Obszar: Budynek - 35 m² Cena: 190 000 USD (5425 USD za m² ) Dochód z wynajmu: Ładowanie - 80% Przychód dzienny, biorąc pod uwagę roczne obłożenie obiektu – 90 USD (26 280 USD) Zysk po uwzględnieniu wydatków i podatków roczni…
Agencja
Baliray
Zostaw prośbę
New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$161,164
Kolekcja eleganckich willi w samym sercu Nusa Dua, stworzony dla tych, którzy cenią estetykę, komfort i panoramiczne widoki. Architektura śnieżno-biała, przestronne wnętrza z naturalnym światłem i oszkleniem sufitowym sprawiają, że projekt ten jest idealny do rekreacji.Cechy:lokalizacja w sa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Kutuh, Indonezja
od
$115,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 38–52 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Projekt stylowy LOYO Rozwój teraz zdobywa Bukit.XO Pandawa jest kompleksem freehold dla tych, którzy cenią aktywny styl życia, wolność i styl.42 JEDNOSTEKPowierzchnia mieszkalna 52 m2 + balkon44 m2 powierzchnia mieszkalna + balkonPowierzchnia mieszkalna 40 m2 + balkon38 m2 powierzchnia miesz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
135,000
Kawalerka
38.0 – 40.0
110,000 – 120,000
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$109,000
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Jedyny kompleks kurortów w Nusa Dua pod kierownictwem marki Ramada Wyndham (4 gwiazdki), który jest reprezentowany w 95 krajach i posiada ponad 9,300 hoteli na całym świecie.Kompleks składa się z:Hotel, który obejmuje 100 jednostek (9…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Melasti Arcade
Zespół mieszkaniowy Melasti Arcade
Zespół mieszkaniowy Melasti Arcade
Zespół mieszkaniowy Melasti Arcade
Zespół mieszkaniowy Melasti Arcade
Melasti Arcade
Zespół mieszkaniowy Melasti Arcade
Ungasan, Indonezja
od
$115,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 29–147 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Metal DreamZamknięty kompleks willi i apartamentów z widokiem na ocean.17% ROIObiekty:Apartamentpenthouse2 minutyz Melasti, najpopularniejsza plaża na Baliz Akademii Piłka nożna dla dzieciz dużych obiektów infrastrukturalnych (restauracje, sklepy i centrum biznesowe)W pobliżu znajduje się ws…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
29.0 – 34.0
115,000 – 140,000
Mieszkanie 3 pokoi
83.0 – 147.0
290,000 – 480,000
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$189,019
Oferujemy urządzone apartamenty, domy terraced i wille, stworzone specjalnie dla surferów. Apartamenty i penthouses mają prywatne wejścia i tarasy. Apartamenty na parterze, wille i domy terraced posiadają prywatne baseny. Niektóre mieszkania mają widok na morze.Koncepcja kompleksu powstaje d…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$109,900
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Jedyny kompleks wypoczynkowy w Nusa Dua zarządzany przez markę Ramada by Wyndham (4 gwiazdki), reprezentowaną w 95 krajach i posiadającą ponad 9300 hoteli na całym świecie. Kompleks składa się z: Hotelu ze 100 apartament…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Kutuh, Indonezja
od
$105,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Zainwestuj w unikalny projekt na Bali, który łączy usługę premium i harmonię z naturą!Dostępne urządzenia!Gwarantowany zwrot w wysokości 10% rocznie!Wyposażenie: restauracje, bary, współpraca, spa, kompleks basenowy, szybki Internet, centrum fitness, przytulne rekreacji, centrum dla dzieci.L…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
*Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Zespół mieszkaniowy *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Zespół mieszkaniowy *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Zespół mieszkaniowy *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Zespół mieszkaniowy *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
*Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Zespół mieszkaniowy *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Pecatu, Indonezja
od
$134,300
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 49–140 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Możliwość inwestycji poza planem z ROI od 9,84-18,72% i zyski z odsprzedaży od $39,733 - $123,540. Luksusowa inwestycja oparta na zrównoważonym rozwoju w doskonałej lokalizacji, oferująca bezpieczne zyski z wybranych willi, apartamentów z obsługą lub apartamentów hotelowych. Wyjątkowy ekomi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
49.0 – 57.0
134,370 – 148,770
Mieszkanie 2 pokoi
49.0
231,570
Willa
90.0 – 139.5
215,000 – 268,020
Deweloper
BIG BALI GROUP
Zostaw prośbę
New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$497,420
Oferujemy wille z basenem, sauny i jogi.W rezydencji znajduje się centrum spa, kawiarnia, siłownia, pokój zabaw dla dzieci, parking, ochrona wokół zegara i nadzór wideo.Zakończenie - 2. kwartał 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w odległości spaceru od restaurac…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$243,735
Oferujemy różne wille (odsprzedaż) i kamienice w prestiżowym i wielkoskalowym projekcie. W willach znajdują się prywatne baseny. Ogółem na powierzchni 21 hektarów planuje się około 600 jednostek (w 3 etapach budowy).Rezydencja oferuje restauracje, kawiarnie, piekarnie, centrum spa, centrum f…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonezja
od
$114,406
Elegancki kompleks mieszkalny apartamentów i willi oferuje swoim przyszłym mieszkańcom całodobową obsługę konsjerża, nieskończony basen z pięknym widokiem, spa z pokojami do masażu, letnią kawiarnię i restaurację z dostawą do apartamentów, jogę, łaźnię lodową, spacery i parking dla 65 samoch…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonezja
od
$378,038
Kompleks mieszkalny składa się z 44 apartamentów i 4 willi. Na dachu kompleksu znajduje się restauracja i kino.Korzyści 5% zniżki na jednorazową płatność 100%pełne wsparcie prawnedekoracje wnętrz i wyposażenie wnętrzbiznesplan zarządzania nieruchomością po zakończeniuROI - 17%własność przez …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$99,981
Apartamenty są dostarczane z wykończeniem pod klucz, meble i urządzenia klasy premium. Idealny zarówno dla inwestycji, jak i zamieszkania. Wyposażenie projektu to basen, wspólna praca, salon, spa, łaźnia parowa, miejsca na przyjęcia.Konstrukcja jest przytulny i stylowy koloryt: szary, beżowy…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$242,740
Koncepcja architektoniczna kompleksu inspirowana jest słońcem - symbolem światła, ciepła i energii. Deweloper starał się tworzyć budynki, które przekazują poczucie harmonii i spokoju poprzez minimalizm i jasne kształty geometryczne. Symetria i linie, podobnie jak promienie słoneczne, podkreś…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$215,183
Mały kompleks w stylu eko-tropikalnym składa się tylko z 9 apartamentów ze wspólnym basenem. Panorama okien oferuje widoki na dżunglę i ocean. Leasehold - 50 lat.Etapy transakcji:rezerwacja - 6000 dolarówtransakcja zakończona w ciągu 2 tygodnipłatność (można nawet użyć kryptoburty)zawarcie u…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$574,221
Kompleks znajduje się na wzgórzu w wyjątkowej, naturalnej lokalizacji: z jednej strony jest kanion, z drugiej - las. To tworzy absolutną prywatność. Kompleks obejmuje 18 willi (sprzedanych), 20 apartamentów, restaurację, bibliotekę i centrum spa.Grunty dzierżawione są na okres 39 lat z prawe…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Managed by Ramada. Unit purchase.
Zespół mieszkaniowy Managed by Ramada. Unit purchase.
Zespół mieszkaniowy Managed by Ramada. Unit purchase.
Zespół mieszkaniowy Managed by Ramada. Unit purchase.
Zespół mieszkaniowy Managed by Ramada. Unit purchase.
Managed by Ramada. Unit purchase.
Zespół mieszkaniowy Managed by Ramada. Unit purchase.
Kutuh, Indonezja
od
$124,131
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Ten kompleks apartamentowy położony jest w malowniczej dzielnicy Bukit na Bali i oferuje doskonałą mieszankę przyrody, komfortu i atrakcyjności inwestycyjnej.Infrastruktura i udogodnienia:• Dwie wykwintne restauracje, stylowy bar i relaksujące centrum spa.• Nowoczesny Smart Gym i dwa baseny …
Agencja
Darton Global
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Darton Global
Języki komunikacji
English, Русский, Español, Українська
Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$109,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Jedyny kompleks kurortów w Nusa Dua pod kierownictwem marki Ramada Wyndham (4 gwiazdki), który jest reprezentowany w 95 krajach i posiada ponad 9,300 hoteli na całym świecie.Kompleks składa się z:Hotel, który obejmuje 100 jednostek (9…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$139,875
Kompleks mieszkalny składa się z willi i apartamentów, centrum spa (sauna i hammam), restauracji (kucharz z Francji), piwnicy winiarni i baru cygar, siłowni i studia jogi, sklepu, ogrodu, heliportu, podziemnego parkingu i imprezy. Kompleks posiada całodobową obsługę konsjerża i ochronę (nadz…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$245,625
Prestiżowo obsługiwane apartamenty znajduje się tuż przy pięknej plaży Nusa Dua. Każdy budynek posiada zapierające dech w piersiach widoki na ocean, zapewniając mieszkańcom naprawdę niezapomniane doświadczenie życiowe. Kompleks oferuje szeroką gamę udogodnień pierwszej klasy, w tym w pełni w…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
SKY LINER Uluvatu
Zespół mieszkaniowy SKY LINER Uluvatu
Zespół mieszkaniowy SKY LINER Uluvatu
Zespół mieszkaniowy SKY LINER Uluvatu
Zespół mieszkaniowy SKY LINER Uluvatu
SKY LINER Uluvatu
Zespół mieszkaniowy SKY LINER Uluvatu
Pecatu, Indonezja
od
$149,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Unikalny kompleks apartamentów premium SKY LINER Uluwatu obejmuje: apartamenty na poddaszu, apartamenty rodzinne z prywatnym dziedzińcem, studia, apartamenty 1-3 pokoje, penthouse. Wszystkie gatunki na oceanie z wysokości 100 metrów. Wyjątkowa najwyższa lokalizacja w sercu Uluwatu na zboc…
Deweloper
BIG BALI GROUP
Zostaw prośbę
New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$288,503
Kompleks obejmuje 10 nowoczesnych willi, idealne zarówno dla życia, jak i inwestycji,Cechy:obfite światło naturalneotwarte tarasy z widokiem na oceanNiektóre wille posiadają prywatne basenyWyposażenie i wyposażenie w domu TelewizjaKlimatyzacjaPiekarnikMikrofalówkaLodówkaHobKorzyści Nieruchom…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Ungasan, Indonezja
od
$92,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 25–110 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Willa z pięknym widokiem na ocean. Willa ma przestronny układ, wyposażenie i piękny nowoczesny wystrój wnętrz. Kompleks mieszkaniowy ARDHANA z usługami hotelu 5-gwiazdkowego. Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie Bukit. Blisko plaży Melasti. Nieruchomość będzie interesująca zarówn…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$174,097
Projekt o niskim progu wejścia w prestiżowej lokalizacji, kilka minut jazdy od oceanu lazurowego i jednej z najlepszych plaż na Bali - Melasti Beach.Rezydencja oferuje przedszkole i studia dla dzieci, basen 40 x 50 m i boiska sportowe, restauracje i kawiarnie, siłownię, centrum spa, obszar w…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$626,649
Elegancki i przytulny kompleks 51 willi z wspólnym basenem, barem i tarasem na dachu z widokiem na ocean. Na tym terenie znajduje się obszar handlowy i plac zabaw dla dzieci.Wysoko zażądany projekt w miejscu premii. Wszystkie apartamenty w projekcie zostały już wyprzedane, a wille nadal są w…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Pandawa Hills
Zespół mieszkaniowy Pandawa Hills
Zespół mieszkaniowy Pandawa Hills
Zespół mieszkaniowy Pandawa Hills
Zespół mieszkaniowy Pandawa Hills
Pandawa Hills
Zespół mieszkaniowy Pandawa Hills
Kutuh, Indonezja
od
$125,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 37 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Pandawa HillsWille i apartamenty z unikalnym naturalnym krajobrazem na oceanieCo wchodzi w wartośćPełne wsparcie prawneOzdoba wnętrz i mebleOpracowanie biznesplanu zarządzania obiektem po dostawieProjektowanie i rozwój projektuBudowa i nadzór techniczny obiektuProces zakupuWybór i rezerwacja…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Jimbaran, Indonezja
od
$422,807
Nieruchomości klasy europejskiej w tropikalnym raju Bali! Kompleks będzie miał infrastrukturę klubową dla ponad 50 rodzajów działalności - obszary rekreacyjne, SPA, siłownia, basen, miejsca imprez, itp. Na miejscu dostępny będzie stały lekarz i pielęgniarka. Istnieje 6 rodzajów willi i 3 rod…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$348,194
Oferujemy domy z basenem 5 x 2,5 m, tarasy na dachu i miejsca parkingowe.Zakończenie - październik 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w malowniczej okolicy turystycznej Uluwatu, 8 minut od oceanu i 30 minut od lotniska.Karma Beach - 10 minutPole golfowe Kuta - …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$99,484
Oferujemy mieszkania i wille z basenem, ogrodami, miejscami parkingowymi, widokiem na zatokę. Rezydencja dysponuje wspólnym basenem i barem, strefą współpracy, salą fitness, restauracją na dachu, salą masażu, pracownią jogi, obsługą konsjerża i ochroną wokół zegara.Zbudowany zostanie również…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonezja
od
$1,32M
Nowy kompleks luksusowych willi w stylu luksusowym w pobliżu oceanu, zaledwie 4 minuty spacerem od cudownej plaży Pandawa. Każda willa o powierzchni co najmniej 500 m2 ma 2 opcje wnętrza: Biznes i Luxe.Wyposażenie znajduje się w pobliżu głównego wejścia, 100 metrów od hotelu.Nieruchomość kom…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Melasti Beach
Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Melasti Beach
Zespół mieszkaniowy Melasti Beach
Ungasan, Indonezja
od
$132,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 33–55 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Projekt znajduje się na najbardziej "Instagrammable" nabrzeża oceanowego na 27 ha i składa się z willi, kamienic i apartamentów. Kompleks posiada kompleksową infrastrukturę o powierzchni 20 000 m ², przeznaczoną do wspierania komfortowej rekreacji i codziennego życia mieszkańców. Na terytori…
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Kutuh, Indonezja
od
$144,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywny kompleks willi i apartamentów na rajskiej wyspie. Projekt powstał z myślą o tych, którzy szukają domu nad oceanem i opłacalnej inwestycji. Zaprojektowano 4 rzędy dwupiętrowych willi ze wspaniałym widokiem na ocean. 3 bloki komfortowych apartamentów. Na dachu znajduje się za…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pecatu, Indonezja
od
$500,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 186–275 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks składa się z 10 luksusowych willi położonych na obszarze chronionym w Bukit. Kompleks położony jest na wzgórzu z widokiem na ocean. Każda willa ma własny basen. Plaże Samsara i Pantai znajdują się w odległości spaceru. Do budowy wykorzystywane są materiały najwyższej jakości: osprzę…
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$348,194
Rezydencja oferuje współpracujący obszar, restauracja, siłownia, basen nieskończoność z widokiem na ocean, na-zegar usługi concierge i bezpieczeństwa.Apartamenty dwupokojowe i jednopokojowe są dostępne.Zakończenie - 1. kwartał 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wyroby sanitarne z gipsus…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$152,210
Apartamenty łączą nowoczesny komfort i przytulność z potencjałem znacznego wzrostu wartości i stabilnego dochodu. Jako produkt inwestycyjny, jest to długoterminowa inwestycja w wysokiej jakości, dobrze przemyślany projekt.Piękne i bezpieczne apartamenty zawsze przyciągają uwagę kupujących i …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonezja
od
$119,380
Kompleks premium na nabrzeżu oceanowym z własną infrastrukturą. To luksusowy kompleks mieszkalny położony w malowniczej nadmorskiej okolicy, oferujący unikalną mieszankę estetyki kulturowej i nowoczesnych udogodnień. Ten kompleks hotelowy jest przeznaczony dla tych, którzy cenią komfort i wy…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonezja
od
$2,39M
Nowoczesne wille zostaną zbudowane w stylu przemysłowym. Bambus za oknami tworzy uczucie spokoju i spokoju. Każda willa obejmuje:Basen 80 m2 z powierzchnią relaksuOtwarta kuchnia z grillemJacuzzi i saunaKino i ognisko na tarasiePrzestronny pokój dzienny 95 m2UrządLeasehold - 30 latPlan płatn…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$318,348
Wille w idealnym miejscu na wakacje dla inwestycji, relaksujących wakacji i życia.Projekt jest na etapie przedsprzedaży. Po rozpoczęciu sprzedaży próg wejścia znacznie wzrośnie.Cena willi obejmuje wykończenie, meble i urządzenia. Dostępne raty 30 / 70.Osobiste usługi concierge: rezerwacja re…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$393,956
Lokalizacje mogą być premium, po południu, strategiczne lub wyjątkowe. W najbardziej wysuniętym po wyspie miejscu, zaledwie 2 minuty od słynnej plaży - Uluwatu, hotel nieruchomości z widokiem na ocean i ograniczoną liczbę jednostek jest budowana. Zadaniem architektów było stworzenie czegoś n…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$492,445
Nowoczesny kompleks mieszkalny, zaledwie 80 metrów od oceanu, składa się z 53 willi z basenem (tylko 18 domów z 1 i 2 sypialniami pozostaje na sprzedaż).Gwarancja od dewelopera na podstawie umowy: 10 lat na budowę i 2 lata na wodoszczelność. Domy są budowane z uwzględnieniem aktywności sejsm…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$417,832
Luksusowy kompleks willi, położony w prestiżowej okolicy Bali, jest tworzony dla długoterminowego życia i inwestycji. Doskonała obsługa hotelowa, gdzie każde życzenie jest spełniane płynnie. Europejskie normy jakości budynków, które z góry określają wyniki. Użyj uroku architektonicznego mini…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$89,535
Kompleks resortu premium na drugiej linii oceanu składa się z mieszkań i willi.Nowoczesne apartamenty są zbudowane w stylu balijskim i posiadają okna podłogowe, wygodne układy i balkony.Inteligentne wille znajdują się na parterze budynków mieszkalnych, posiadają prywatne wejścia, tarasy i te…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$686,439
Pierwszy-klasy kompleks mieszkalny 150 m od oceanu oferuje wybór apartamentów, willi i dogodnej infrastruktury. Koncepcja kompleksu łączy nieruchomości turystyczne dla celów inwestycyjnych z rezydencjami przeznaczonymi do komfortowego życia osobistego. Oprócz kilku typów apartamentów i willi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Zespół mieszkaniowy Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonezja
od
$90,000
Opcje wykończenia Gotowe
Przedstawne wille kurortowe od 90 000 USD ze wspólnymi i prywatnymi basenami i widokiem na ocean, od głównego dewelopera z 9-letnim doświadczeniem na Bali.Projekt znajduje się w Nusa Dua - najdroższa i najbardziej elitarna lokalizacja na Bali, 8 minut do plaży Nusa Dua, 15 minut do plaży Mel…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Rezydencja in boutique hotel
Rezydencja in boutique hotel
Rezydencja in boutique hotel
Rezydencja in boutique hotel
Rezydencja in boutique hotel
Rezydencja in boutique hotel
Rezydencja in boutique hotel
Ungasan, Indonezja
od
$116,294
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Kompleks hotelowy stanie się częścią międzynarodowej sieci Wyndham Hotels & Resorts.Wyndham Hotels & Resorts to globalna marka hotelarstwa z ponad 9000 hoteli w 95 krajach. Jego standardy zapewniają wysoki poziom usług, zwiększając atrakcyjność kompleksu dla międzynarodowych inwestorów i goś…
Agencja
Darton Global
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Darton Global
Języki komunikacji
English, Русский, Español, Українська
Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$109,900
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Jedyny kompleks wypoczynkowy w Nusa Dua zarządzany przez markę Ramada by Wyndham (4 gwiazdki), reprezentowaną w 95 krajach i posiadającą ponad 9300 hoteli na całym świecie. Kompleks składa się z: Hotelu ze 100 apartament…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Ungasan, Indonezja
od
$90,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 26–125 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Kompleks składa się z willi, kamienic i apartamentów i znajduje się na wybrzeżu plaży Melasti, na powierzchni 21 hektarów. Infrastruktura kompleksu składa się z restauracji, kawiarni, piekarni, spa, centrów jogi, supermarketów, butików marki, przedszkola, szkoły i basenu z wodą oceaniczną.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
26.0
90,000
Willa
75.0 – 125.0
277,500 – 437,500
Kawalerka
35.0 – 45.0
120,000 – 148,000
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
New residence with a restaurant, a swimming pool and a co
Zespół mieszkaniowy New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$85,099
Położony w ekskluzywnej enklawie przybrzeżnej Nusa Dua kompleks oferuje wyrafinowane rekolekcje, gdzie luksus, kultura i połączenie zbiegają się. Otoczony gościnnością światowej klasy i nieskazitelnymi plażami, redefiniuje nowoczesne życie z wyborem eleganckich apartamentów, domów i willi - …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$343,119
Początek sprzedaży nowego budynku mieszkalnego ze specjalnymi warunkami dla klientów Tranio.Od początku sprzedaży w listopadzie, deweloper już podwyższył ceny mieszkań w pierwszej fazie o ponad 15%.Apartamenty z dobrym widokiem i koncepcja wulkanu. W konstrukcji wykorzystywane są skały wulka…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
