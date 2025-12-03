  1. Realting.com
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Zespół mieszkaniowy XO Project Canggu
Canggu, Indonezja
od
$160,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 46 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Projekt XO I Wille Canggu & Mieszkania na sprzedaż w Canggu na Bali Luksusowe wille & mieszkania na sprzedaż w wyjątkowym kompleksie XO Project I Canggu, zlokalizowanym przy najbardziej turystycznej ulicy Canggu – Batu Bolong. Kompleks ten jest idealny dla tych, którzy lubią być w centrum…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonezja
od
$155,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Nowoczesny apartament z widokiem na ocean. Atrakcyjne mieszkania pod inwestycję. Średnie obłożenie wyspy wynosi 70-90%. Sezon turystyczny trwa 365 dni. Rentowność wynajmu - 17%. Zwrot kosztów w ciągu 6 lat. Apartament z prywatnym tarasem z widokiem na ocean, z którego można oglądać pię…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$348,194
Unikalny projekt położony na najbardziej turystycznej ulicy w Changgu, Batu Bolong.Jest to kompleks 6 podwójnych willi i 4 piętra apartamentów. Na dachu kompleksu powstanie 400 m2 powierzchni składającej się z:restauracja i barsala na spotkania biznesowekino open- airbasen nieskończoność z w…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$363,116
Stylowy kompleks mieszkalny składa się z 49 willi o powierzchni od 40 do 120 m2, z wyborem domów z 1, 2 lub 3 sypialniami. Opcjonalnie, można zbudować taras na parterze i na dachu domu. Ze względu na kaskadowy układ willi na działce, każdy dom ma widok na morze.Korzyści deweloper oferuje usł…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonezja
od
$124,355
Oferujemy urządzone apartamenty z unikalnym widokiem na ocean i dżungli.Rezydencja oferuje restauracje na dachu i kino, basen nieskończoności z panoramicznym widokiem na ocean.Zakończenie - luty 2026 r.Korzyści Wydajność wynosi 14,6%.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$134,204
Nowoczesny kompleks hotelowy, z całym środowiskiem dla komfortowego życia, obejmuje:Parter - sala konferencyjna, sala wystawowa, podziemny parking, wewnętrzne biura, kuchnia i magazyny.Pierwsze piętro - basen, salon, klub basenowy, restauracja i całodobowy bar, lobby, przestrzeń rozrywkowa, …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonezja
od
$179,071
Jest to największe unikalne eko-miasto położone w Pererenan, które zajmuje obszar 2 hektarów 600 metrów od Lyma Beach, wcielone w stylu nowoczesnego Singapuru. Jest to miejsce, gdzie miejskie wzornictwo i Balijska natura są w harmonii, tworząc wygodne miejsce do życia, pracy i relaksu.Oferuj…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy OASIS II
Zespół mieszkaniowy OASIS II
Zespół mieszkaniowy OASIS II
Zespół mieszkaniowy OASIS II
Zespół mieszkaniowy OASIS II
Zespół mieszkaniowy OASIS II
Canggu, Indonezja
od
$360,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 90 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Apartament z malowniczym widokiem na ocean. Rentowność wynajmu wynosi 12-20% rocznie. Apartamenty zw pełni wyposażoną kuchnią i sprzętem AGD klasy premium. Położenie w turystycznej lokalizacji w rejonie Berawy. Trzy minuty spacerem od oceanu. Udogodnienia: - Klub plażowy Atlas 9…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
90.0
360,000
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$885,406
Oferujemy w pełni wyposażone wille z dwoma basenami (jednym z nich na dachu), piękne ogrody, miejsca parkingowe, salon na dachu i widoki na ocean.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa i usługi concierge.Zostały tylko 2 wille na sprzedaż!Wyposażenie i wyposażenie w domu Nowoczesna kab…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$119,380
Złożona infrastruktura:usługi osobistego konsjerżawyposażone miejsce na zajęcia jogiwspółpracafryzjersalon piękności2 restauracjesala gimnastycznaZakończenie - 1. część 2026 r.Korzyści 3% zniżki jednorazowej w przypadku 100% płatności.Oczekiwany ROI wynosi 17%.Lokalizacja i pobliska infrastr…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$676,490
Oferujemy ekskluzywne apartamenty z widokiem na wybrzeże. Miejsce zamieszkania:Prywatna winda na plażę68 m basen nieskończoności na krawędzi klifuPersonal 5- star concierge serviceRestauracja i barKlub fitness i siłowniazajęcia jogi, studio tańcaJacuzzi, łaźnia lodowa, sauna i HammamSalon pi…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Zespół mieszkaniowy Green Village
Benoa, Indonezja
od
$90,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 32 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: panoramiczne widoki na horyzont i wschodzące słońce. To rzadkie miejsce na Bali, gdzie każdy dzień zaczyna się jako obraz.Kompleks znajduje się w odległości spaceru od zacisznej piaszczystej plaży bez fal…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Kutuh, Indonezja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 25–92 m²
44 obiekty nieruchomości 44
Projekt Pandawa Dream LOYO & BONDAR jest miejscem, gdzie luksus spełnia opłacalne inwestycje!1. ObiektyApartament z jedną sypialnią:- Powierzchnia domu: 30,3 m ²- Korytarz: 3,7 m ²- Łazienka: 3,4 m ²- Sypialnia: 9.0 m ²- Salon: 8.3 m ²- Balkon: 5,9 m ²Dwupokojowe apartamenty:- Powierzchnia d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
25.0 – 92.0
105,000 – 320,000
Mieszkanie 2 pokoi
92.0
320,000
Willa
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Mieszkanie
92.0
320,000
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Zespół mieszkaniowy Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pecatu, Indonezja
od
$112,728
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$174,097
Nowoczesny kompleks mieszkalny obejmuje duży basen, taras z częścią wypoczynkową na dachu, siłownię, restaurację, kino otwartość.Apartamenty są sprzedawane umeblowane i wyposażone.Firma zarządzająca deweloperem prowadzi ewidencję podatkową, utrzymuje terytorium projektu i świadczy usługi con…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$298,452
Oferujemy wille z tarasami na dachu i barbecue, baseny i miejsca parkingowe.Zakończenie - 1. kwartał 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w cichej okolicy, 7 minut od plaży Melasti, 14 minut od szkoły międzynarodowej i 2 minuty od głównej drogi
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$99,484
Oferujemy apartamenty hotelowe z tarasami i widokiem na ocean.Rezydencja łączy rozległy styl życia, najlepszą kurację uzdrowiskową i programy odnowy biologicznej. Projekt obejmuje nie tylko premium rezydencje, ale także przestrzeń przestrzenną zgodnie z najlepszymi tradycjami europejskich oś…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy GRAND APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy GRAND APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy GRAND APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy GRAND APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy GRAND APARTMENTS
Pererenan, Indonezja
od
$200,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 82 m²
1 obiekt nieruchomości 1
W pełni wyposażone apartamenty w topowej lokalizacji. Apartamenty dwupoziomowe, nowoczesny układ: kuchnia-studio i sypialnia (60m2) W pełni designerskie wykończenia i w pełni umeblowane mieszkania, gotowe do zamieszkania W. Wynajem na 25 lat z gwarantowaną możliwością przedłużenia. Kom…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
82.0
200,000
Agencja
DDA Real Estate
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Benoa, Indonezja
od
$190,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Apartamenty 1 piętro w apartamentach 1 sypialnia Basen Ocean Obszar: Budynek - 35 m² Cena: 190 000 USD (5425 USD za m² ) Dochód z wynajmu: Ładowanie - 80% Przychód dzienny, biorąc pod uwagę roczne obłożenie obiektu – 90 USD (26 280 USD) Zysk po uwzględnieniu wydatków i podatków roczni…
Agencja
Baliray
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$161,164
Kolekcja eleganckich willi w samym sercu Nusa Dua, stworzony dla tych, którzy cenią estetykę, komfort i panoramiczne widoki. Architektura śnieżno-biała, przestronne wnętrza z naturalnym światłem i oszkleniem sufitowym sprawiają, że projekt ten jest idealny do rekreacji.Cechy:lokalizacja w sa…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Kutuh, Indonezja
od
$115,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 38–52 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Projekt stylowy LOYO Rozwój teraz zdobywa Bukit.XO Pandawa jest kompleksem freehold dla tych, którzy cenią aktywny styl życia, wolność i styl.42 JEDNOSTEKPowierzchnia mieszkalna 52 m2 + balkon44 m2 powierzchnia mieszkalna + balkonPowierzchnia mieszkalna 40 m2 + balkon38 m2 powierzchnia miesz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
135,000
Kawalerka
38.0 – 40.0
110,000 – 120,000
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$109,000
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Jedyny kompleks kurortów w Nusa Dua pod kierownictwem marki Ramada Wyndham (4 gwiazdki), który jest reprezentowany w 95 krajach i posiada ponad 9,300 hoteli na całym świecie.Kompleks składa się z:Hotel, który obejmuje 100 jednostek (9…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Melasti Arcade
Zespół mieszkaniowy Melasti Arcade
Zespół mieszkaniowy Melasti Arcade
Zespół mieszkaniowy Melasti Arcade
Zespół mieszkaniowy Melasti Arcade
Zespół mieszkaniowy Melasti Arcade
Ungasan, Indonezja
od
$115,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 29–147 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Metal DreamZamknięty kompleks willi i apartamentów z widokiem na ocean.17% ROIObiekty:Apartamentpenthouse2 minutyz Melasti, najpopularniejsza plaża na Baliz Akademii Piłka nożna dla dzieciz dużych obiektów infrastrukturalnych (restauracje, sklepy i centrum biznesowe)W pobliżu znajduje się ws…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
29.0 – 34.0
115,000 – 140,000
Mieszkanie 3 pokoi
83.0 – 147.0
290,000 – 480,000
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$174,097
W zamkniętym obszarze kompleksu znajduje się parking, salon i wspólny basen. Otoczone pięknymi polami ryżowymi w cichej i spokojnej okolicy, te kamienice nadają się zarówno do wynajmu mieszkalnego, jak i długoterminowego i krótkoterminowego. Forma własności: Leasehold 25 lat (odnawialny).Cec…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$189,019
Oferujemy urządzone apartamenty, domy terraced i wille, stworzone specjalnie dla surferów. Apartamenty i penthouses mają prywatne wejścia i tarasy. Apartamenty na parterze, wille i domy terraced posiadają prywatne baseny. Niektóre mieszkania mają widok na morze.Koncepcja kompleksu powstaje d…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
od
$109,900
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Jedyny kompleks wypoczynkowy w Nusa Dua zarządzany przez markę Ramada by Wyndham (4 gwiazdki), reprezentowaną w 95 krajach i posiadającą ponad 9300 hoteli na całym świecie. Kompleks składa się z: Hotelu ze 100 apartament…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$260,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 112 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowoczesny jest kompleksem 30 współczesnych willi w malowniczej okolicy Bali- Umalas. Deweloper będzie miał trzy typy wnętrz do wyboru z szarym, jasnym i minimalistycznym. Każda willa posiada 2 piętra, biuro, prywatny basen oraz miejsce parkingowe na samochód lub rower. Materiały najwyższej …
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Zespół mieszkaniowy Pandawa Dream
Kutuh, Indonezja
od
$105,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Zainwestuj w unikalny projekt na Bali, który łączy usługę premium i harmonię z naturą!Dostępne urządzenia!Gwarantowany zwrot w wysokości 10% rocznie!Wyposażenie: restauracje, bary, współpraca, spa, kompleks basenowy, szybki Internet, centrum fitness, przytulne rekreacji, centrum dla dzieci.L…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Zespół mieszkaniowy *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Zespół mieszkaniowy *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Zespół mieszkaniowy *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Zespół mieszkaniowy *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Zespół mieszkaniowy *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Pecatu, Indonezja
od
$134,300
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 49–140 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Możliwość inwestycji poza planem z ROI od 9,84-18,72% i zyski z odsprzedaży od $39,733 - $123,540. Luksusowa inwestycja oparta na zrównoważonym rozwoju w doskonałej lokalizacji, oferująca bezpieczne zyski z wybranych willi, apartamentów z obsługą lub apartamentów hotelowych. Wyjątkowy ekomi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
49.0 – 57.0
134,370 – 148,770
Mieszkanie 2 pokoi
49.0
231,570
Willa
90.0 – 139.5
215,000 – 268,020
Deweloper
BIG BALI GROUP
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$158,180
Pierwszy-klasy kompleks mieszkalny oferuje wybór różnych typów studio, apartamenty z 1 i 2 sypialniami. Infrastruktura kompleksu:Bieganie po kompleksieСo- workingPowierzchnia sportowaPlac zabaw dla dzieciStrefa SPA (sauna, jacuzzi, masaże)RestauracjaDuży basenObszar JogiMini kinoParkingOkres…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Canggu, Indonezja
od
$160,676
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$497,420
Oferujemy wille z basenem, sauny i jogi.W rezydencji znajduje się centrum spa, kawiarnia, siłownia, pokój zabaw dla dzieci, parking, ochrona wokół zegara i nadzór wideo.Zakończenie - 2. kwartał 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w odległości spaceru od restaurac…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy ANTA RESIDENCE CANGGU
Zespół mieszkaniowy ANTA RESIDENCE CANGGU
Zespół mieszkaniowy ANTA RESIDENCE CANGGU
Zespół mieszkaniowy ANTA RESIDENCE CANGGU
Zespół mieszkaniowy ANTA RESIDENCE CANGGU
Zespół mieszkaniowy ANTA RESIDENCE CANGGU
Dalung, Indonezja
od
$156,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 40–89 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Apartamenty na najlepszej wyspie Bali. Apartamenty są w pełni wykończone pod klucz. Zaliczka - 25%. Lokalizacja w najmodniejszej lokalizacji, przy głównej ulicy Canggu – Batu Bolong. Przy odsprzedaży właściciel płaci podatek dochodowy - 10%. Pięciogwiazdkowy kompleks z unikalną infr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0 – 49.1
156,000 – 224,603
Mieszkanie 2 pokoi
89.2
340,000
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$243,735
Oferujemy różne wille (odsprzedaż) i kamienice w prestiżowym i wielkoskalowym projekcie. W willach znajdują się prywatne baseny. Ogółem na powierzchni 21 hektarów planuje się około 600 jednostek (w 3 etapach budowy).Rezydencja oferuje restauracje, kawiarnie, piekarnie, centrum spa, centrum f…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Zespół mieszkaniowy New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Zespół mieszkaniowy New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Zespół mieszkaniowy New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Zespół mieszkaniowy New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Zespół mieszkaniowy New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$426,188
Ostatnie apartamenty z jedną sypialnią na drugim piętrze i apartament z dwoma sypialniami na pierwszym piętrze są dostępne na sprzedaż w kompleksie. Rezydencja posiada basen i bar, siłownię i centrum biznesowe.Oczekiwane zakończenie kompleksu: Q4 2024.Korzyści Deweloper oferuje właścicielom …
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonezja
od
$280,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 81–162 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Apartamenty na Bali od znanego dewelopera w najpopularniejszej dzielnicy Canggu, 500 metrów od oceanu. Piękna plaża Berawa i najlepsze kluby plażowe w odległości spaceru. Kompleks mieszkaniowy w doskonałej lokalizacji, z przestronnym salonem i najdłuższym na świecie basenem na dachu z wid…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
81.0
300,000
Mieszkanie 2 pokoi
162.0
640,000
Agencja
ESTABRO
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonezja
od
$214,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty  system „Inteligentny dom”'' 1 sypialnia Taras Szafa Powierzchnia: Apartament - 55 m ² Cena: 214 000 $ (3891 $ za m2) Dochód z wynajmu mieszkań: Przychody dziennie: 116 $ Ładowanie - 80 % Przychody dziennie z uwzględnieniem załadunku: 93 $ Przychody …
Agencja
Baliray
Zespół mieszkaniowy Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonezja
od
$114,406
Elegancki kompleks mieszkalny apartamentów i willi oferuje swoim przyszłym mieszkańcom całodobową obsługę konsjerża, nieskończony basen z pięknym widokiem, spa z pokojami do masażu, letnią kawiarnię i restaurację z dostawą do apartamentów, jogę, łaźnię lodową, spacery i parking dla 65 samoch…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonezja
od
$378,038
Kompleks mieszkalny składa się z 44 apartamentów i 4 willi. Na dachu kompleksu znajduje się restauracja i kino.Korzyści 5% zniżki na jednorazową płatność 100%pełne wsparcie prawnedekoracje wnętrz i wyposażenie wnętrzbiznesplan zarządzania nieruchomością po zakończeniuROI - 17%własność przez …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Zespół mieszkaniowy SWOI BERAWA
Tibubeneng, Indonezja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
SWOI Berawa to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w samym sercu Berawy - jednej z najbardziej prestiżowych i tętniących życiem dzielnic Bali. Tutaj, życie towarzyskie na wyspie jest tuż przy progu: najlepsze restauracje, bary, trzy z najlepszych klubów plażowych (Fins, Atlas, La Brisa) …
Deweloper
SWOI DEVELOPMENT
Apartamentowiec The Umalas Signature
Apartamentowiec The Umalas Signature
Canggu, Indonezja
od
$139,516
Rok realizacji 2023
Unikalny zaawansowany technologicznie kompleks apartamentów Premium do życia i inwestycji w uprzywilejowanej części Bali - Umalas, Canggu. Ciche idylliczne miejsce, utopione w roślinności, z medytacyjnym i prywatnym stylem życia. Idealny na całe życie. Oferujemy pojedyncze apartamenty o powi…
Deweloper
Samahita Group
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Zespół mieszkaniowy THE UMALAS SIGNATURE
Kerobokan, Indonezja
od
$170,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 48–162 m²
6 obiekty nieruchomości 6
THE UMALAS SIGNATURE — Luxury Club House with Passive Income in the Heart of Bali Introducing the first and only one of its kind, The Umalas Signature — the perfect blend of luxurious living and a sound investment. Nestled in the heart of the "Trendy Bali Triangle" (Canggu, Seminyak,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0
170,000 – 275,000
Mieszkanie 2 pokoi
96.0 – 162.0
355,000 – 690,000
Mieszkanie 3 pokoi
162.0
730,000
Agencja
ESTABRO
Zespół mieszkaniowy Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Zespół mieszkaniowy Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Zespół mieszkaniowy Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Zespół mieszkaniowy Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Zespół mieszkaniowy Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Tibubeneng, Indonezja
od
$140,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 31–49 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Twoja idealna wypożyczalnia na Bali! Klub Oasis 3 posiada łącznie 22 apartamenty, zlokalizowane na piętrach 2-4. Na 5. piętrze goście znajdą basen bez krawędzi z widokiem 360 stopni, strefy relaksu i bar. Budynek położony jest zaledwie 300 metrów od oceanu, w popularnej lokalizacji turystyc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.0 – 48.7
140,000 – 165,000
Deweloper
BREIG Property
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$99,981
Apartamenty są dostarczane z wykończeniem pod klucz, meble i urządzenia klasy premium. Idealny zarówno dla inwestycji, jak i zamieszkania. Wyposażenie projektu to basen, wspólna praca, salon, spa, łaźnia parowa, miejsca na przyjęcia.Konstrukcja jest przytulny i stylowy koloryt: szary, beżowy…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 7
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 7
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 7
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 7
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 7
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 7
Pererenan, Indonezja
od
$124,900
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z idealną lokalizacją i pięknym widokiem. Apartamenty w wyjątkowym kompleksie mieszkalnym wykończonym w całości pod klucz. Zainstalowano system „inteligentnego domu”. Kompleks mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 7 w popularnej dzielnicy Canggu. Otoczony wspaniałą przyrodą i bl…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$139,138
Dwupoziomowe apartamenty z pełnym wyposażeniem i meblami. Infrastruktura: lobby, ogród, podziemny parking, fitness, basen, restauracja, hotel, całodobowa recepcja i ochrona. Projekt został już ukończony!Cechy mieszkania W każdym mieszkaniu znajduje się salon z kuchnią, sypialnia w mezzanine,…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$242,740
Koncepcja architektoniczna kompleksu inspirowana jest słońcem - symbolem światła, ciepła i energii. Deweloper starał się tworzyć budynki, które przekazują poczucie harmonii i spokoju poprzez minimalizm i jasne kształty geometryczne. Symetria i linie, podobnie jak promienie słoneczne, podkreś…
Agencja
TRANIO
Apart - hotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Apart - hotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Apart - hotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Apart - hotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Apart - hotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$240,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty 1 sypialnia Widok na ocean Basen Siłownia Powierzchnia: Powierzchnia obiektu - 60,58 m ² Cena: 240 000 $ (3962 $ na m ²) Dochód z wynajmu: Przychody dziennie - 160 $ Ładowanie - 70 % Przychody dziennie, biorąc pod uwagę załadunek obiektu: 112 $ Przychody rocznie z uwzg…
Agencja
Baliray
Zespół mieszkaniowy Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$215,183
Mały kompleks w stylu eko-tropikalnym składa się tylko z 9 apartamentów ze wspólnym basenem. Panorama okien oferuje widoki na dżunglę i ocean. Leasehold - 50 lat.Etapy transakcji:rezerwacja - 6000 dolarówtransakcja zakończona w ciągu 2 tygodnipłatność (można nawet użyć kryptoburty)zawarcie u…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Zespół mieszkaniowy SWOI LOFT UMALAS
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$163,200
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 51–150 m²
5 obiekty nieruchomości 5
LOFT Umalas to nowoczesny kompleks mieszkalny w cichej, zielonej okolicy otoczony przez wille i pola ryżowe. To idealny wybór dla rodzin: żadnych hałaśliwych miejsc w pobliżu, i tylko 7 minut rowerem na plażęKompleksowe oferty:Przestronne domy dwupoziomowe i stylowe apartamenty na poddaszuRo…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
145,000
Willa
75.0 – 150.0
185,000 – 400,000
Deweloper
SWOI DEVELOPMENT
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$574,221
Kompleks znajduje się na wzgórzu w wyjątkowej, naturalnej lokalizacji: z jednej strony jest kanion, z drugiej - las. To tworzy absolutną prywatność. Kompleks obejmuje 18 willi (sprzedanych), 20 apartamentów, restaurację, bibliotekę i centrum spa.Grunty dzierżawione są na okres 39 lat z prawe…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonezja
od
$746,128
Oferujemy przestronną willę z dwoma basenami (jednym z nich na dachu), piękny ogród, miejsce parkingowe, salon na dachu i widoki na ocean.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa.Korzyści Jeśli zdecydujesz się wynająć willę w celu maksymalizacji potencjału zwrotu z inwestycji, doświadcz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Tibubeneng, Indonezja
od
$547,160
Mini kompleks wykwintnych willi pod klucz. Można wybrać między 2-pokojowe wille 125,7 m2 i 3-pokojowe wille 424 m2. Każda willa posiada prywatny basen. 3-pokojowe wille posiadają taras na dachu z grillem.Cechy mieszkania wysokiej jakości płytki porcelanowe na podłodzeschody marmurowewysokiej…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonezja
od
$278,555
Projekt składa się z 5 dwupokojowych willi. Wyposażony na dachu taras trzypiętrowej willi oferuje widok na ocean, zwiększając potencjał wynajmu willi. Wygodne podjazdy i prywatne miejsca parkingowe sprawiają, że każda willa jest wygodna dla rodzin. Wille mają bardzo piękne widoki na pola ryż…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$436,734
Pierwszy-klasy kompleks mieszkalny oferuje wybór dwu- i trzypoziomowych willi z 1- 5 sypialniami. Infrastruktura kompleksu:Bieganie po kompleksieСo- workingPowierzchnia sportowaPlac zabaw dla dzieciStrefa SPA (sauna, jacuzzi, masaże)RestauracjaDuży basenObszar JogiMini kinoParkingOkres budow…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$333,270
Oferujemy domy i willę z basenem i miejscami parkingowymi.Rezydencja składa się z willi i 4 kamienic, a także zapewnia bezpieczeństwo wokół zegara.Zakończenie - wrzesień 2024 r.Cechy mieszkania Villa.Przestronny i stylowy salon z panoramicznymi oknami w lekkich kolorach z wykwintnymi element…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Managed by Ramada. Unit purchase.
Zespół mieszkaniowy Managed by Ramada. Unit purchase.
Zespół mieszkaniowy Managed by Ramada. Unit purchase.
Zespół mieszkaniowy Managed by Ramada. Unit purchase.
Zespół mieszkaniowy Managed by Ramada. Unit purchase.
Zespół mieszkaniowy Managed by Ramada. Unit purchase.
Kutuh, Indonezja
od
$124,131
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Ten kompleks apartamentowy położony jest w malowniczej dzielnicy Bukit na Bali i oferuje doskonałą mieszankę przyrody, komfortu i atrakcyjności inwestycyjnej.Infrastruktura i udogodnienia:• Dwie wykwintne restauracje, stylowy bar i relaksujące centrum spa.• Nowoczesny Smart Gym i dwa baseny …
Agencja
Darton Global
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Zespół mieszkaniowy Y-WAY
Pererenan, Indonezja
od
$119,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w pełni umeblowane, wykończone pod klucz. Okres zwrotu wynosi 5-6 lat. 5 lat gwarancji na przedmiot. Kompleks mieszkaniowy położony jest zaledwie 200 metrów od oceanu, w malowniczej okolicy Seseh, w najbardziej obiecującej lokalizacji Canggu. Kompleksowe udogodnienia: -…
Agencja
DDA Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Dzielnica mieszkaniowa Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Dzielnica mieszkaniowa Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Dzielnica mieszkaniowa Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Dzielnica mieszkaniowa Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Dzielnica mieszkaniowa Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonezja
od
$365,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Kamienica 2 sypialnie Basen 2 podłogi Parking Inteligentny dom Bezpłatne członkostwo FINS Powierzchnia:  Budynek - 90 m ² Cena: 365 000 $ (4055 $ za m ²) Dochód z wynajmu willi: Ładowanie - 85%  Przychody dziennie, biorąc pod uwagę załadunek obiektu rocznie - 200 $ (45 890 $) Zysk …
Agencja
Baliray
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$109,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Jedyny kompleks kurortów w Nusa Dua pod kierownictwem marki Ramada Wyndham (4 gwiazdki), który jest reprezentowany w 95 krajach i posiada ponad 9,300 hoteli na całym świecie.Kompleks składa się z:Hotel, który obejmuje 100 jednostek (9…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$139,875
Kompleks mieszkalny składa się z willi i apartamentów, centrum spa (sauna i hammam), restauracji (kucharz z Francji), piwnicy winiarni i baru cygar, siłowni i studia jogi, sklepu, ogrodu, heliportu, podziemnego parkingu i imprezy. Kompleks posiada całodobową obsługę konsjerża i ochronę (nadz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Zespół mieszkaniowy SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Zespół mieszkaniowy SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Zespół mieszkaniowy SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Zespół mieszkaniowy SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Zespół mieszkaniowy SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Canggu, Indonezja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 52 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Unikalny innowacyjny kompleks na Bali. Dzierżawa na 30 lat + przedłużenie o 30 lat. Termin realizacji: I kwartał 2026. W projekcie znajdują się apartamenty premium, a także przestrzenie europejskich uzdrowisk i uzdrowisk na Bali. Infrastruktura obejmowała: lobby, basen, siłownię, restaur…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
110,000
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$245,625
Prestiżowo obsługiwane apartamenty znajduje się tuż przy pięknej plaży Nusa Dua. Każdy budynek posiada zapierające dech w piersiach widoki na ocean, zapewniając mieszkańcom naprawdę niezapomniane doświadczenie życiowe. Kompleks oferuje szeroką gamę udogodnień pierwszej klasy, w tym w pełni w…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy SKY LINER Uluvatu
Zespół mieszkaniowy SKY LINER Uluvatu
Zespół mieszkaniowy SKY LINER Uluvatu
Zespół mieszkaniowy SKY LINER Uluvatu
Zespół mieszkaniowy SKY LINER Uluvatu
Zespół mieszkaniowy SKY LINER Uluvatu
Pecatu, Indonezja
od
$149,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Unikalny kompleks apartamentów premium SKY LINER Uluwatu obejmuje: apartamenty na poddaszu, apartamenty rodzinne z prywatnym dziedzińcem, studia, apartamenty 1-3 pokoje, penthouse. Wszystkie gatunki na oceanie z wysokości 100 metrów. Wyjątkowa najwyższa lokalizacja w sercu Uluwatu na zboc…
Deweloper
BIG BALI GROUP
Zespół mieszkaniowy HORIZON APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy HORIZON APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy HORIZON APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy HORIZON APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy HORIZON APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy HORIZON APARTMENTS
Pererenan, Indonezja
od
$210,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 64–131 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Apartamenty na pierwszym wybrzeżu oceanu. Korzyści dla inwestycji: zwrot z wynajmu do 20 000 $ rocznie. Rezerwacja: depozyt 1000$ lub równoważny. Dostępne plany ratalne. Posiadanie przez okres 29 lat, odnawialne. Jedyne apartamenty w wyjątkowym kompleksie na Bali. Wykończenie pod kluc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
64.0
210,000
Mieszkanie 2 pokoi
83.7
305,000
Mieszkanie 3 pokoi
131.4
393,000
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Canggu, Indonezja
od
$150,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
SWOI BERAWA to osiedle mieszkaniowe w popularnej dzielnicy Changgu. Zaliczka 25%. Changu to najpopularniejszy obszar Bali wśród turystów, co gwarantuje atrakcyjność inwestycyjną i zwrot. Willa z designerskim remontem i meblami. Willa posiada prywatny basen, gdzie można przejść na emery…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Benoa, Indonezja
od
$288,503
Kompleks obejmuje 10 nowoczesnych willi, idealne zarówno dla życia, jak i inwestycji,Cechy:obfite światło naturalneotwarte tarasy z widokiem na oceanNiektóre wille posiadają prywatne basenyWyposażenie i wyposażenie w domu TelewizjaKlimatyzacjaPiekarnikMikrofalówkaLodówkaHobKorzyści Nieruchom…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$179,071
Kompleks ma tylko opcje na zakup wtórny, 2 apartamenty na pierwszym i drugim poziomie, cena 170 000 dolarów i 180 000 dolarów.Kompleksowe udogodnienia:spa, sala jogi;kawiarnia;plac zabaw;centrum fitness;współpraca;bar na dachu i restauracja oceanfront;prywatna plaża z klubem plażowym;parking…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Ungasan, Indonezja
od
$92,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 25–110 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Willa z pięknym widokiem na ocean. Willa ma przestronny układ, wyposażenie i piękny nowoczesny wystrój wnętrz. Kompleks mieszkaniowy ARDHANA z usługami hotelu 5-gwiazdkowego. Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie Bukit. Blisko plaży Melasti. Nieruchomość będzie interesująca zarówn…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$174,097
Projekt o niskim progu wejścia w prestiżowej lokalizacji, kilka minut jazdy od oceanu lazurowego i jednej z najlepszych plaż na Bali - Melasti Beach.Rezydencja oferuje przedszkole i studia dla dzieci, basen 40 x 50 m i boiska sportowe, restauracje i kawiarnie, siłownię, centrum spa, obszar w…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$176,982
113 apartamenty 7 minut rowerem od Batu Bolong Beach w najbardziej modnej lokalizacji Bali. Unikalny budynek z falowym dachem, który uosabia idealną falę do surfowania, odzwierciedlającą ducha i pasję do życia, harmonię z naturą człowieka i wody.Koncepcja "Dach dżungli" symbolizuje szacunek …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonezja
od
$1,84M
Luksusowa willa z przestronnym salonem na dachu z widokiem na ocean, tropikalny ogród i basen nieskończoności oferuje. Wysokiej jakości wykończenia, materiały premium, skuteczne rozwiązania projektowe - wszystko co najlepsze jest realizowane w tym projekcie.Niewiarygodna willa z pięcioosobow…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pererenan, Indonezja
od
$181,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Apartament z tarasem. 30% zaliczki z ratami za 7 płatności. Wynajem długoterminowy 28+30 lat. Przytulnie urządzone apartamenty z wykończeniem pod klucz. Przeznaczone do inwestycji lub stałego pobytu. Kompleks mieszkaniowy z rozwiniętą infrastrukturą do komfortowego życia. Udog…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$626,649
Elegancki i przytulny kompleks 51 willi z wspólnym basenem, barem i tarasem na dachu z widokiem na ocean. Na tym terenie znajduje się obszar handlowy i plac zabaw dla dzieci.Wysoko zażądany projekt w miejscu premii. Wszystkie apartamenty w projekcie zostały już wyprzedane, a wille nadal są w…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$198,968
Oferujemy luksusowe wille i apartamenty.W rezydencji znajduje się panoramiczny basen, podziemny parking, centrum spa z sauną, centrum fitness, salon z kominkiem, biblioteka.Zakończenie - 2. kwartał 2024 r.Korzyści ROI z 15% w ciągu 7 lat.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Pandawa Hills
Zespół mieszkaniowy Pandawa Hills
Zespół mieszkaniowy Pandawa Hills
Zespół mieszkaniowy Pandawa Hills
Zespół mieszkaniowy Pandawa Hills
Zespół mieszkaniowy Pandawa Hills
Kutuh, Indonezja
od
$125,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 37 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Pandawa HillsWille i apartamenty z unikalnym naturalnym krajobrazem na oceanieCo wchodzi w wartośćPełne wsparcie prawneOzdoba wnętrz i mebleOpracowanie biznesplanu zarządzania obiektem po dostawieProjektowanie i rozwój projektuBudowa i nadzór techniczny obiektuProces zakupuWybór i rezerwacja…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Canggu, Indonezja
od
$180,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Apartamenty Nad oceanem Widok panoramiczny Basen 1 sypialnia Obszar: Budynek - 47 m² Cena: 180 000 $ (3830 $ za m²) Dochód z wynajmu: Przychód dzienny: 150 USD Ładowanie - 80% Przychód dzienny uwzględniający obciążenie obiektu - $120 Przychód roczny uwzględniający obłożenie obiektu - …
Agencja
Baliray
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Munggu, Indonezja
od
$297,705
Innowacyjny projekt z niezwykłym wzornictwem w kształcie smoka i rezydencjami w stylu kokosowym, zarządzany przez słynną markę Anantara. Projekt będzie pierwszym premium oceanfront kompleks mieszkalny w Seseh, oferujący wyjątkową infrastrukturę: trzy baseny, restauracje i bary, szkoła surfin…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Jimbaran, Indonezja
od
$422,807
Nieruchomości klasy europejskiej w tropikalnym raju Bali! Kompleks będzie miał infrastrukturę klubową dla ponad 50 rodzajów działalności - obszary rekreacyjne, SPA, siłownia, basen, miejsca imprez, itp. Na miejscu dostępny będzie stały lekarz i pielęgniarka. Istnieje 6 rodzajów willi i 3 rod…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$348,194
Oferujemy domy z basenem 5 x 2,5 m, tarasy na dachu i miejsca parkingowe.Zakończenie - październik 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w malowniczej okolicy turystycznej Uluwatu, 8 minut od oceanu i 30 minut od lotniska.Karma Beach - 10 minutPole golfowe Kuta - …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$742,980
Oferujemy przestronne i jasne wille z ogrodami i basenami.Zakończenie - 2026.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Berawa Beach znajduje się na południowo-zachodnim wybrzeżu wyspy Bali
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Munggu, Indonezja
od
$181,657
Nowy kompleks składa się z 103 rezydencji, z wyborem 9 różnych typów. Na terytorium kompleksu będą:restauracja i barSPApubliczne i prywatne basenysklep z owocamiobszary pracy i odpoczynkuparkingUsługi dla rezydentów i gości:usługi gastronomiczne i inne usługiczyszczenie i naprawapranietransf…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$124,255
Przedstawny nowy blok mieszkanie w pierwszorzędny mieszkalny kompleks. Istnieje wybór studio, apartamenty i penthouses. Niektóre apartamenty mają bezpośredni dostęp do wspólnego basenu lub prywatnego basenu.Pierwszy-klasy kompleks mieszkalny oferuje wybór studio, apartamenty i penthouses. Ni…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonezja
od
$99,484
Oferujemy mieszkania i wille z basenem, ogrodami, miejscami parkingowymi, widokiem na zatokę. Rezydencja dysponuje wspólnym basenem i barem, strefą współpracy, salą fitness, restauracją na dachu, salą masażu, pracownią jogi, obsługą konsjerża i ochroną wokół zegara.Zbudowany zostanie również…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia