Apart hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.

Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera!

Jedyny kompleks wypoczynkowy w Nusa Dua zarządzany przez markę Ramada by Wyndham (4 gwiazdki), reprezentowaną w 95 krajach i posiadającą ponad 9300 hoteli na całym świecie.

Kompleks składa się z:

Hotelu ze 100 apartamentami (9 rodzajów apartamentów)

67 willi z naturalnego kamienia z prywatnymi basenami

Współpracy z wiodącą galerią sztuki współczesnej w Singapurze - MayinArt (obrazy w każdym pokoju)

Wszystkie pokoje wyposażone są we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, sprzęt i udogodnienia.

Wzrost rentowności marki: 14% - 18% rocznie. Według STR i Colliers, w porównaniu z obiektami prywatnymi, hotele markowe wykazują:

+18–25% - w stosunku do obłożenia

+30–40% - w stosunku do średniej ceny za noc

Biznes, który nie wymaga żadnego zaangażowania w proces! Będzie dostępna aplikacja mobilna, dzięki której inwestorzy będą mogli online sprawdzić obłożenie i rentowność obiektu!

Dzierżawa: 30 lat od 2025 r. + 30 lat

Różowa ziemia (turystyczna)

Wkład własny 30%

Brak rat do końca budowy.

Zakończenie budowy: II kwartał 2028 r.

Infrastruktura:

Koncepcja hotelu Art-Wellness

Lobby, Lobby Bar

Restauracja z tarasem

Coworking

Centrum SPA i Wellness

Sala fitness

Basen zewnętrzny z serwisem plażowym

Parking zewnętrzny dla samochodów i rowerów

I wiele więcej

Ta infrastruktura zapewnia mieszkańcom wygodę i komfortowy styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.