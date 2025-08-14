  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Kuta Selatan
  4. Apart hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.

Apart hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.

Benoa, Indonezja
od
$109,900
BTC
1.3072386
ETH
68.5179651
USDT
108 656.4271908
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
4
Zostawić wniosek
ID: 27422
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 003175
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 14.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Benoa
  • Miasteczko
    Nusa Dua

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera!

Jedyny kompleks wypoczynkowy w Nusa Dua zarządzany przez markę Ramada by Wyndham (4 gwiazdki), reprezentowaną w 95 krajach i posiadającą ponad 9300 hoteli na całym świecie.

Kompleks składa się z:

  • Hotelu ze 100 apartamentami (9 rodzajów apartamentów)
  • 67 willi z naturalnego kamienia z prywatnymi basenami

Współpracy z wiodącą galerią sztuki współczesnej w Singapurze - MayinArt (obrazy w każdym pokoju)

Wszystkie pokoje wyposażone są we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, sprzęt i udogodnienia.

Wzrost rentowności marki: 14% - 18% rocznie. Według STR i Colliers, w porównaniu z obiektami prywatnymi, hotele markowe wykazują:

  • +18–25% - w stosunku do obłożenia
  • +30–40% - w stosunku do średniej ceny za noc

Biznes, który nie wymaga żadnego zaangażowania w proces! Będzie dostępna aplikacja mobilna, dzięki której inwestorzy będą mogli online sprawdzić obłożenie i rentowność obiektu!

  • Dzierżawa: 30 lat od 2025 r. + 30 lat
  • Różowa ziemia (turystyczna)

Wkład własny 30%
Brak rat do końca budowy.

Zakończenie budowy: II kwartał 2028 r.

Infrastruktura:

  • Koncepcja hotelu Art-Wellness
  • Lobby, Lobby Bar
  • Restauracja z tarasem
  • Coworking
  • Centrum SPA i Wellness
  • Sala fitness
  • Basen zewnętrzny z serwisem plażowym
  • Parking zewnętrzny dla samochodów i rowerów
  • I wiele więcej

Ta infrastruktura zapewnia mieszkańcom wygodę i komfortowy styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.

Lokalizacja na mapie

Benoa, Indonezja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonezja
od
$280,817
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM VILLAS
Wana Giri, Indonezja
od
$100,000
Zespół mieszkaniowy New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Munggu, Indonezja
od
$183,134
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonezja
od
$155,000
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$351,023
Państwo przegląda
Apart hotel Pokoje w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$109,900
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec The Umalas Signature
Apartamentowiec The Umalas Signature
Canggu, Indonezja
od
$139,516
Rok realizacji 2023
Unikalny zaawansowany technologicznie kompleks apartamentów Premium do życia i inwestycji w uprzywilejowanej części Bali - Umalas, Canggu. Ciche idylliczne miejsce, utopione w roślinności, z medytacyjnym i prywatnym stylem życia. Idealny na całe życie. Oferujemy pojedyncze apartamenty o powi…
Deweloper
Samahita Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonezja
od
$351,023
Rezydencja oferuje współpracujący obszar, restauracja, siłownia, basen nieskończoność z widokiem na ocean, na-zegar usługi concierge i bezpieczeństwa.Apartamenty dwupokojowe i jednopokojowe są dostępne.Zakończenie - 1. kwartał 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wyroby sanitarne z gipsus…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonezja
od
$320,934
Oferujemy kamienicę z basenem i ogrodem.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa.Zakończenie - wrzesień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Można zainstalować system "Smart Home".Lokalizacja i pobliska infrastruktura Supermarket - 1 minutaOcean - 4 minutyKlub plażowy - 4 minutyKlub …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się