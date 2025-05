Kompleks mieszkalny Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia

Innowacyjny projekt z niezwykłym wzornictwem w kształcie smoka i rezydencjami w stylu kokosowym, zarządzany przez słynną markę Anantara. Projekt będzie pierwszym premium oceanfront kompleks mieszkalny w Seseh, oferujący wyjątkową infrastrukturę: trzy baseny, restauracje i bary, szkoła surfingu, centrum fitness, studio jogi, spa, sale konferencyjne i pomieszczenia współpracy, a także prywatne lądowisko dla helikopterów.

Projekt otrzymał dwie prestiżowe nagrody w konkursie Real Estate Asia Awards 2024: Luxury Residential Development of the Year (Indonezja) oraz Resort Estate Project of the Year (Indonezja).

2 bary dla 200 osób

restauracja dla 280 osób

parking podziemny

sala konferencyjna i pomieszczenia współpracy

3 baseny nieskończoności

fitness i obszar jogi

centra wellness i spa

Japońska restauracja

sklepy i butiki

Centralna klimatyzacja

System "Smart Home"

Systemy przeciwkomarów

Panele słoneczne

Kompleks będzie obsługiwany przez operatora hotelu z 45-letnim doświadczeniem w branży hotelowej, zarządzając 550 hotelami w 52 krajach.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt znajduje się w obszarze Seseh, na unikalnej plaży z czarnym piaskiem wulkanicznym.