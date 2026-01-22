Apart hotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali

📊 Investment Studio Apartments w ZEN Hotele i Residences, Bali
Uzyskaj do 12,9% rocznie 124; Wypłata 7- 8 lat 124; Przystępne wejście do kompleksu kompleksu kompleksu Melasti Beach, Bali
📈 Wskaźniki inwestycji
• Cena: od 95 000 USD
• Powierzchnia: od 32 m ²
• Format: Studio Apartament
• Oczekiwany plon: do 12,9% rocznie
• Przekazywanie: 2027
• Struktura własnościowa: Leasehold 30 lat z opcją przedłużenia
📍 Lokalizacja i popyt
• Melasti Plaża - jeden z najbardziej malowniczych i szybko rozwijających się obszarów na Bali Południowej
• Tylko 500 metrów do oceanu
• 30 minut do międzynarodowego lotniska Ngurah Rai
• Blisko miejscowości Uluwatu, Nusa Dua i Jimbaran
• Stabilny popyt turystyczny przez cały rok
🏨 Zalety Format
• Najbardziej przystępna cena wejścia w ramach projektu
• Wysoka płynność po odsprzedaży
• Możliwość połączenia dwóch studiów w jedną większą jednostkę
• Nadaje się do krótko- i średnioterminowych czynszy
• Niskie koszty utrzymania
🏗 Koncepcja projektu
• Hotele i Rezydencje ZEN - konceptualny ośrodek wellness w pobliżu oceanu
• Unikalny japoński ogród o powierzchni ponad 5000 m ²
• Centrum SPA, siłownia, miejsca do jogi
• Podpis restauracja i strefy relaksu dla mieszkańców
• Strefy współpracy i infrastruktura rodzinna
💼 Warunki zakupu
• Płatność zaliczkowa: 30%
• Plan raty deweloperów podczas budowy
• Elastyczny harmonogram płatności bez finansowania bankowego
🛡 Bezpieczeństwo prawne
• Oznaczenie strefy turystycznej
• Zezwolenia na grunty i budowę dostępne na życzenie
• Profesjonalna spółka zarządzająca na poziomie resortu
• Własność Leasehold jest standardowym i bezpiecznym formatem dla zagranicznych inwestorów na Bali
🏘 Inne opcje zakupu w kompleksie
• Studio Apartments - od 95 000 USD
• Zen Apartments 1-2 Sypialnie - od 185,000 USD
• Inteligentne wille z prywatnym basenem i dachem - od 262,500 USD
• Możliwość wyboru formatu nieruchomości w oparciu o strategię inwestycyjną i budżet
Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.