Apart hotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali

Ungasan, Indonezja
od
$87,400
od
$2,731/m²
BTC
1.0396056
ETH
54.4901743
USDT
86 411.0258096
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
13 1
ID: 33284
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Ungasan

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

📊 Investment Studio Apartments w ZEN Hotele i Residences, Bali

Uzyskaj do 12,9% rocznie 124; Wypłata 7- 8 lat 124; Przystępne wejście do kompleksu kompleksu kompleksu Melasti Beach, Bali

📈 Wskaźniki inwestycji

• Cena: od 95 000 USD

• Powierzchnia: od 32 m ²

• Format: Studio Apartament

• Oczekiwany plon: do 12,9% rocznie

• Przekazywanie: 2027

• Struktura własnościowa: Leasehold 30 lat z opcją przedłużenia

📍 Lokalizacja i popyt

• Melasti Plaża - jeden z najbardziej malowniczych i szybko rozwijających się obszarów na Bali Południowej

• Tylko 500 metrów do oceanu

• 30 minut do międzynarodowego lotniska Ngurah Rai

• Blisko miejscowości Uluwatu, Nusa Dua i Jimbaran

• Stabilny popyt turystyczny przez cały rok

🏨 Zalety Format

• Najbardziej przystępna cena wejścia w ramach projektu

• Wysoka płynność po odsprzedaży

• Możliwość połączenia dwóch studiów w jedną większą jednostkę

• Nadaje się do krótko- i średnioterminowych czynszy

• Niskie koszty utrzymania

🏗 Koncepcja projektu

• Hotele i Rezydencje ZEN - konceptualny ośrodek wellness w pobliżu oceanu

• Unikalny japoński ogród o powierzchni ponad 5000 m ²

• Centrum SPA, siłownia, miejsca do jogi

• Podpis restauracja i strefy relaksu dla mieszkańców

• Strefy współpracy i infrastruktura rodzinna

💼 Warunki zakupu

• Płatność zaliczkowa: 30%

• Plan raty deweloperów podczas budowy

• Elastyczny harmonogram płatności bez finansowania bankowego

🛡 Bezpieczeństwo prawne

• Oznaczenie strefy turystycznej

• Zezwolenia na grunty i budowę dostępne na życzenie

• Profesjonalna spółka zarządzająca na poziomie resortu

• Własność Leasehold jest standardowym i bezpiecznym formatem dla zagranicznych inwestorów na Bali

🏘 Inne opcje zakupu w kompleksie

• Studio Apartments - od 95 000 USD

• Zen Apartments 1-2 Sypialnie - od 185,000 USD

• Inteligentne wille z prywatnym basenem i dachem - od 262,500 USD

• Możliwość wyboru formatu nieruchomości w oparciu o strategię inwestycyjną i budżet

Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 64.0 – 120.0
Cena za m², USD 2,188 – 2,891
Cena mieszkania, USD 185,000 – 262,500

Lokalizacja na mapie

Ungasan, Indonezja
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
