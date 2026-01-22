Apart hotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali

📊 Investment Studio Apartments w ZEN Hotele i Residences, Bali

Uzyskaj do 12,9% rocznie 124; Wypłata 7- 8 lat 124; Przystępne wejście do kompleksu kompleksu kompleksu Melasti Beach, Bali

📈 Wskaźniki inwestycji

• Cena: od 95 000 USD

• Powierzchnia: od 32 m ²

• Format: Studio Apartament

• Oczekiwany plon: do 12,9% rocznie

• Przekazywanie: 2027

• Struktura własnościowa: Leasehold 30 lat z opcją przedłużenia

📍 Lokalizacja i popyt

• Melasti Plaża - jeden z najbardziej malowniczych i szybko rozwijających się obszarów na Bali Południowej

• Tylko 500 metrów do oceanu

• 30 minut do międzynarodowego lotniska Ngurah Rai

• Blisko miejscowości Uluwatu, Nusa Dua i Jimbaran

• Stabilny popyt turystyczny przez cały rok

🏨 Zalety Format

• Najbardziej przystępna cena wejścia w ramach projektu

• Wysoka płynność po odsprzedaży

• Możliwość połączenia dwóch studiów w jedną większą jednostkę

• Nadaje się do krótko- i średnioterminowych czynszy

• Niskie koszty utrzymania

🏗 Koncepcja projektu

• Hotele i Rezydencje ZEN - konceptualny ośrodek wellness w pobliżu oceanu

• Unikalny japoński ogród o powierzchni ponad 5000 m ²

• Centrum SPA, siłownia, miejsca do jogi

• Podpis restauracja i strefy relaksu dla mieszkańców

• Strefy współpracy i infrastruktura rodzinna

💼 Warunki zakupu

• Płatność zaliczkowa: 30%

• Plan raty deweloperów podczas budowy

• Elastyczny harmonogram płatności bez finansowania bankowego

🛡 Bezpieczeństwo prawne

• Oznaczenie strefy turystycznej

• Zezwolenia na grunty i budowę dostępne na życzenie

• Profesjonalna spółka zarządzająca na poziomie resortu

• Własność Leasehold jest standardowym i bezpiecznym formatem dla zagranicznych inwestorów na Bali

🏘 Inne opcje zakupu w kompleksie

• Studio Apartments - od 95 000 USD

• Zen Apartments 1-2 Sypialnie - od 185,000 USD

• Inteligentne wille z prywatnym basenem i dachem - od 262,500 USD

• Możliwość wyboru formatu nieruchomości w oparciu o strategię inwestycyjną i budżet

Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.