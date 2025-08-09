Kompleks mieszkalny New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia

Apartamenty w małym budynku o niskim wzniesieniu z bezpośrednim widokiem na dżunglę 5 minut do centrum Ubud.

Własność: leasehold przez 25 lat.

Oszacowanie wydajności wynajmu przez dewelopera wynosi 15- 19%.

Wszystkie jednostki wyposażone są we wszystko, co jest niezbędne do udanego wynajmu dziennego.

Zawód: 78%

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Ubud jest sercem wyspy i centrum atrakcji dla turystów: najlepszych mistrzów jogi i medytacji, galerii sztuki, wielu międzynarodowych szkół i ośrodków rozwoju dla dzieci.

Nieruchomość w Ubud płaci za siebie szybciej niż w innych obszarach. Wypożyczalnie gruntów są tu znacznie tańsze niż w Changgu lub Seminyak, można osiągnąć taki sam zysk, jak w przypadku drogich nieruchomości nad morzem.