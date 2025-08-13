  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia

Tibubeneng, Indonezja
$650,000
ID: 27406
In CRM: 2473377
Data aktualizacji: 12.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Wioska
    Tibubeneng

O kompleksie

Minikompleks wykwintnych willi pod klucz. Są wille z 3 i 4 sypialniami do wyboru. W tym kompleksie wszystko jest rozważane w najmniejszym szczególe, zdolnym do tworzenia nowych nawyków. Wille nadają się zarówno do życia, jak i do wynajęcia. Każda willa oferuje kilka sypialni z własną garderobą, łazienką i miejscem pracy, połączonym salonem, jadalnią i aneksem kuchennym, pralnią i dachem położonym po stronie zachodu słońca. Będzie projektor, mały zestaw kuchenny w przypadku grilla, jadalnia i miękkie siedzenia.

Cechy mieszkania
  • wysokiej jakości płytki porcelanowe na podłodze
  • schody marmurowe
  • wysokiej jakości okna z podwójnym szkłem
  • drzwi i sufity z forniru włoskiego
  • oświetlenie z technologii AV
  • naturalne granitowe blaty kuchenne
Wyposażenie i wyposażenie w domu
  • Sterowanie oświetleniem może być zdalne, a także zintegrowane z czujnikami ruchu i światła
  • System kontroli klimatu pozwala regulować temperaturę w każdym pomieszczeniu
  • Inteligentna kontrola mediów pozwala kontrolować różne urządzenia rozrywkowe za pomocą smartfona lub tabletu
  • System bezpieczeństwa integruje się z systemami nadzoru wizyjnego i alarmowego
Korzyści
  • Przemyślane wnętrze i inżynieria chroniące willę przed opadami atmosferycznymi
  • Projekt został wykonany z uwzględnieniem aktywności sejsmicznej wyspy
  • Konstrukcje wykonane ze stali lub żelbetonu
Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Tibubeneng znajduje się na południu Bali. Posiada ona całą niezbędną infrastrukturę do codziennego życia. Tylko 3 minuty od kompleksu można dostać się do Berawa Beach.

Lokalizacja na mapie

Tibubeneng, Indonezja

