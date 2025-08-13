Kompleks mieszkalny Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia

Minikompleks wykwintnych willi pod klucz. Są wille z 3 i 4 sypialniami do wyboru. W tym kompleksie wszystko jest rozważane w najmniejszym szczególe, zdolnym do tworzenia nowych nawyków. Wille nadają się zarówno do życia, jak i do wynajęcia. Każda willa oferuje kilka sypialni z własną garderobą, łazienką i miejscem pracy, połączonym salonem, jadalnią i aneksem kuchennym, pralnią i dachem położonym po stronie zachodu słońca. Będzie projektor, mały zestaw kuchenny w przypadku grilla, jadalnia i miękkie siedzenia.

wysokiej jakości płytki porcelanowe na podłodze

schody marmurowe

wysokiej jakości okna z podwójnym szkłem

drzwi i sufity z forniru włoskiego

oświetlenie z technologii AV

naturalne granitowe blaty kuchenne

Sterowanie oświetleniem może być zdalne, a także zintegrowane z czujnikami ruchu i światła

System kontroli klimatu pozwala regulować temperaturę w każdym pomieszczeniu

Inteligentna kontrola mediów pozwala kontrolować różne urządzenia rozrywkowe za pomocą smartfona lub tabletu

System bezpieczeństwa integruje się z systemami nadzoru wizyjnego i alarmowego

Przemyślane wnętrze i inżynieria chroniące willę przed opadami atmosferycznymi

Projekt został wykonany z uwzględnieniem aktywności sejsmicznej wyspy

Konstrukcje wykonane ze stali lub żelbetonu

Tibubeneng znajduje się na południu Bali. Posiada ona całą niezbędną infrastrukturę do codziennego życia. Tylko 3 minuty od kompleksu można dostać się do Berawa Beach.