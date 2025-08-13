Kompleks mieszkalny Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia

Minikompleks wykwintnych willi pod klucz. Są wille z 3 i 4 sypialniami do wyboru. W tym kompleksie wszystko jest rozważane w najmniejszym szczególe, zdolnym do tworzenia nowych nawyków. Wille nadają się zarówno do życia, jak i do wynajęcia. Każda willa oferuje kilka sypialni z własną garderobą, łazienką i miejscem pracy, połączonym salonem, jadalnią i aneksem kuchennym, pralnią i dachem położonym po stronie zachodu słońca. Będzie projektor, mały zestaw kuchenny w przypadku grilla, jadalnia i miękkie siedzenia.Cechy mieszkania
Tibubeneng znajduje się na południu Bali. Posiada ona całą niezbędną infrastrukturę do codziennego życia. Tylko 3 minuty od kompleksu można dostać się do Berawa Beach.