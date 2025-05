Kompleks mieszkalny New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia

Pierwszy-klasy kompleks mieszkalny 150 m od oceanu oferuje wybór apartamentów, willi i dogodnej infrastruktury. Koncepcja kompleksu łączy nieruchomości turystyczne dla celów inwestycyjnych z rezydencjami przeznaczonymi do komfortowego życia osobistego. Oprócz kilku typów apartamentów i willi, projekt posiada rozbudowaną infrastrukturę prywatną: kompleks SPA, GYM i studio jogi, restaurację i stylowe lobby, kawiarnię i piekarnię z przytulnym tarasem, otwartą strefę treningu. Wielofunkcyjny obszar, który stanie się centrum wydarzeń, z wyskakujących obiektów.

Typy jednostek:

1) RIVER VALLEY: 3 i 4 sypialnie wille znajdują się wzdłuż stawu kaskadowego, z widokiem na promenadę i ocean.

2) HILL VALLEY: Góra z zapierającym dech widokiem na ocean. 3-pokojowe wille podążają za popularnymi układami z pierwszej fazy.

3) KWATERY SKANDI: Bloki kaskadowe w stylu skandynawskim. Wille IQ z nowoczesną estetyką.

4) HABITAT: Dla osób poszukujących prywatności. Rezydencje z 4 sypialniami, przestronne działki i prywatne obszary publiczne, organicznie zintegrowane z krajobrazem naturalnym.

Leasehold na okres 75 lat (25 obejmuje + przedłużenie o 50 lat).

Dodatkowe możliwości

Właściciele mogą korzystać z usług wynajmu mieszkań po budowie. Spółka zarządzająca przyjmuje:

sprzątanie;

naprawy;

przygotowanie do wynajęcia;

rejestracja na rynkach;

komunikacja z klientami;

wszystkie podatki i odliczenia.

Cechy mieszkania

Uszczelnianie wody:

3-warstwa bitumiczna

Cegłę z ochroną przed wilgocią

Zakrywanie i izolacja pod fundamentem

Zakrywanie boków samego fundamentu

Pokrycie pod cegłą

Zakrywanie całej ściany od podstawy fundamentu do dachu

Zakrywanie całej ściany wewnątrz

Uszczelnianie dachu

Materiały do wodoszczelności:

Uszczelnianie gruntu przez membranę

Sika powłoka wodoszczelność fundamentu (Szwajcaria)

Dodatek odpylający do betonu do budowy fundamentów

Rolka wodoodporna Sika (Szwajcaria)

Korzyści

Urządzenia są dostępne z 30% zaliczki lub osobisty elastyczny plan płatności.

Metody płatności: ruble, krypto, rupie, dolary, SWIFT.

Domy są budowane z uwzględnieniem aktywności sejsmicznej i dużych ilości opadów.

Premia lokalizacja obok pięciogwiazdkowych hoteli St. Regis, Mulia i Kempinski. Nusa Dua Beach, najlepsza plaża na wyspie, w odległości spaceru. Istnieją trzy luksusowe restauracje i trzy kawiarnie w pobliżu.

Deweloper z bogatym portfolio ukończonych projektów w Dubaju, Monako i Czarnogórze. Firma zarządzająca deweloperem zajmuje się utrzymaniem willi, dostawą obiektów i komunikacją z klientami.

Gwarancja na konstrukcję - 10 lat i na wodoszczelność - 2 lata.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt znajduje się 3 minuty od plaż Nusa Dua i Geger, 10 minut spacerem od plaży Sawangan (plaże są idealne zarówno na relaksujący wypoczynek i do nurkowania, surfingu, kitesurfingu). Ponadto dostępny jest bezpośredni dostęp do infrastruktury hotelu Mulia (w 20 najlepszych ośrodkach w Azji), w tym do wyposażonej plaży (umowa z Mulią). 5-10 minut do 5-gwiazdkowych kurortów Ritz- Carlton, Apurva Kempinski Bali, St. Regis Bali Resort, Hilton Bali Resort. Około 5 minut do centrum handlowego Bali Collection Mall, 3- 7 minut do klubu golfowego Bali National Golf Club, klubu tenisowego i centrum sportów wodnych.