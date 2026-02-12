  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Desa Belalang
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Desa Belalang, Indonezja

Bali
253
Lesser Sunda Islands
256
Badung
155
North Kuta
78
Apart - hotel BAZA KEDUNGU
Kedungu, Indonezja
od
$79,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 27–38 m²
2 obiekty nieruchomości 2
BAZA KEDUNGU to kompleks 54 apartamentów w stylu California Costa.Położony na pierwszej linii brzegowej jednego z głównych obszarów surferów Bali - Kedungu.I kwartał 2026 Dostawa obiektu25 lat Lishold z możliwością przedłużenia na kolejne 30 lat50% Pierwsza płatność, reszta po dostawie obiek…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
26.5 – 37.6
79,000 – 99,000
Deweloper
BAZA Bali
