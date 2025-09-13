Kompleks mieszkalny Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.

Inwestycje w centrum miasta twórczego Nuanu na Bali.
Pierwszy hotel w Nuanu Creative City, otwarty na prywatne inwestycje.
Hotel położony jest w centrum kreatywnego klastra Nuanu Creative City na południowo-zachodnim wybrzeżu Bali w Nuanu, na działce 8.400 m2.
To nie jest tylko nowy obiekt. Jest częścią zintegrowanego ekosystemu opartego na kulturze, kreatywności i zrównoważonym rozwoju.
Jest to rzadka okazja do inwestowania w segment charakteryzujący się rosnącym popytem, ograniczoną podażą i długoterminowym potencjałem wzrostu wartości.
Integracja z infrastrukturą miasta twórczego Nuanu:
ROI: 12,5% Obwieszczenie - 15% (w zależności od wybranego typu pokoju w hotelu)
W sprzedaży:
Widok na basen - 21 pokoi
Widok na ogród - 13 pokoi
Wszystkie pokoje są wyposażone we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, sprzęt i udogodnienia.
Zakończenie budowy: 4. kwartał 2026 r.
Infrastruktura:
Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom wygodę i wygodny styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.