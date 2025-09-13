  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.

Beraban, Indonezja
od
$157,000
12
ID: 27987
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 13.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Tabanan
  • Wioska
    Beraban

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Inwestycje w centrum miasta twórczego Nuanu na Bali.
Pierwszy hotel w Nuanu Creative City, otwarty na prywatne inwestycje.

Hotel położony jest w centrum kreatywnego klastra Nuanu Creative City na południowo-zachodnim wybrzeżu Bali w Nuanu, na działce 8.400 m2.

To nie jest tylko nowy obiekt. Jest częścią zintegrowanego ekosystemu opartego na kulturze, kreatywności i zrównoważonym rozwoju.

Jest to rzadka okazja do inwestowania w segment charakteryzujący się rosnącym popytem, ograniczoną podażą i długoterminowym potencjałem wzrostu wartości.

Integracja z infrastrukturą miasta twórczego Nuanu:

  • Dostęp do ponad 30 rodzajów unikalnego wypoczynku: przestrzenie artystyczne, centra wellness, spa, restauracje;
  • Roczny program festiwali i imprez kulturalnych;
  • W sumie 41 jednostek hotelowych z pełnym zarządzaniem Nuanu Hospitality są dostępne na sprzedaż.

ROI: 12,5% Obwieszczenie - 15% (w zależności od wybranego typu pokoju w hotelu)

W sprzedaży:

  • Ocean View - 7 pokoi
  • Pokój standardowy 37 m2 - 5 szt.
  • Pokój w rogu z widokiem na ocean 47 m2 - 2 jednostki

Widok na basen - 21 pokoi

  • Pokój standardowy 37 m2 - 10 szt.
  • Pokój w rogu z widokiem na ocean 47 m2 - 4 jednostki
  • Pokój z mezzanine 62 m2 - 7 jednostek

Widok na ogród - 13 pokoi

  • Pokój standardowy 37 m2 - 5 szt.
  • Pokój w rogu z widokiem na ocean 47 m2 - 2 jednostki
  • Pokój z mezzanine 62 m2 - 6 jednostek

Wszystkie pokoje są wyposażone we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, sprzęt i udogodnienia.

  • Płatność zaliczkowa 30%
  • Brak raty% do końca budowy.

Zakończenie budowy: 4. kwartał 2026 r.

Infrastruktura:

  • Nowoczesny design z elementami kultury lokalnej
  • Basen 420 m2
  • Restauracja i bar
  • Sala fitness
  • Obszar konferencji
  • I wiele więcej

Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom wygodę i wygodny styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.

Lokalizacja na mapie

Beraban, Indonezja

