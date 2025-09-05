  1. Realting.com
  4. Apart hotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Apart hotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Bukit, Indonezja
12
ID: 27553
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Karangasem
  • Miasto
    Kecamatan Karangasem
  • Wioska
    Bukit

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Kompleks składa się z pokoi hotelowych, kamienic i willi, w sumie 138 jednostek, jest budowana na powierzchni 10 000 m2, z czego 50% jest zielone terytorium, znajduje się 5 minut od plaży, co sprawia, że atrakcyjne zarówno dla mieszkańców i inwestorów.

Bliskość oceanu i wygodny dostęp do dużych obiektów infrastruktury sprawiają, że projekt ten jest pożądany na rynku nieruchomości.

Nasz kompleks stanie się częścią dużego międzynarodowego łańcucha hotelowego Ramada Encore.

  • Sypialnie: studio, 1, 2, 3
  • Powierzchnia: 31 m2 - 259 m2
  • Meble: w pełni umeblowane

Cena:

  • Pokoje typu superior - 31 m2 od 119000 USD
  • Pokoje Deluxe - 42 m2 od 141000 USD
  • 1 sypialnia willa - 80 m2 od 210 000 USD
  • Willa 2 sypialnie - 138 m2 od 253000 USD


Leasehold 50 lat + priorytet odnowy.

Dla inwestorów:

  • Resale: Zysk do 30%
  • Czynsz: Zapewnienie stabilnego dochodu do 18%

Plan płatności:

  • Płatność zaliczkowa 25%
  • Brak raty% do końca budowy

Zakończenie budowy: 4. kwartał 2026 r.

Infrastruktura:

  • 2 baseny z widokiem na ocean
  • Centrum SPA
  • 2 restauracje i bar
  • Obszary spacerowe
  • Obszar grillowania
  • Kino
  • Obóz edukacyjny dla dzieci
  • I wiele więcej

Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom wygodę i wygodny styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.

Lokalizacja na mapie

Bukit, Indonezja

