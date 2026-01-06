  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Buleleng
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Buleleng, Indonezja

domy
12
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM VILLAS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM VILLAS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM VILLAS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM VILLAS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM VILLAS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ELYSIUM VILLAS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM VILLAS
Wana Giri, Indonezja
od
$100,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Elitarny kompleks mieszkalny 600 metrów od oceanu. Kompleks apartamentów, kamienic i willi. Wszystkie będą wyposażone w okna panoramiczne; znajdują się układy z balkonami, własnym ogrodem. Apartamenty, wille i kamienice są wynajmowane z wykończeniem pod klucz, które są wliczone w cenę. Wielk…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy LUXURY AMALI RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy LUXURY AMALI RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy LUXURY AMALI RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy LUXURY AMALI RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy LUXURY AMALI RESIDENCE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy LUXURY AMALI RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy LUXURY AMALI RESIDENCE
Wana Giri, Indonezja
od
$355,200
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Pierwsza luksusowa rezydencja LUXURY AMALI RESIDENCE na Bali w obiecującej dzielnicy Uluvatu. Domy znajdują się wśród białych skał, z całkowitą naprawą « pod klucz » z przepięknym widokiem na ocean. Z nieop…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Dream Apartments Club house
Zespół mieszkaniowy Dream Apartments Club house
Zespół mieszkaniowy Dream Apartments Club house
Zespół mieszkaniowy Dream Apartments Club house
Zespół mieszkaniowy Dream Apartments Club house
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Dream Apartments Club house
Zespół mieszkaniowy Dream Apartments Club house
Wana Giri, Indonezja
od
$130,572
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Idealny kompleks w samym sercu malowniczej dzielnicy Badung. Wyjątkowa okazja inwestycyjna, ze względu na swoją lokalizację i charakter, projekt jest popularny i atrakcyjny dla życia. Kompleks w Bali oferuje apartamenty z pełnym wykończeniem pod klucz. Przestrzeń jest przemyślana do najmniej…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Wana Giri, Indonezja
od
$104,160
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty blisko plaży, od sprawdzonego dewelopera. Gwarantowany wzrost cen na obszarze Pererenan o co najmniej 30%. Przychód z wynajmu od 12%. Apartamenty na Bali wykończone w całości pod klucz. Kompleks zostanie oddany w II kwartale 2025 roku. Udogodnienia na terenie kompleksu SWOI GARDE…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Zespół mieszkaniowy XO Pandawa Apartments
Wana Giri, Indonezja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w stylowym projekcie w Bali w dzielnicy Badung.15% ROI. Willa nadaje się zarówno do inwestycji na wynajem, jak i do formatu drugiego domu.XO Pandawa Apartamenty dla tych, którzy cenią aktywny styl życia i stylu. Zamknięty kompleks willi z widokiem na ocean.Apartament 2 minuty od …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OM APARTMENTS
Wana Giri, Indonezja
od
$160,676
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 58 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Apartament Premium z najlepszą lokalizacją turystyczną. Zwrot za 4-6 lat. Smycz. Wzrost kosztów w ciągu 2 lat. ZWROT Z INWESTYCJI 15-20%. OM APARTMENTS apartament z tarasem i basenem. Ultranowoczesny wystrój wnętrz. Wyposażenie apartamentu: łóżko, szafa, sofa, lodówka, system audio w sypi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
57.6
160,676
Agencja
Foreign Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy KAMMORA LIVING VILLAS
Zespół mieszkaniowy KAMMORA LIVING VILLAS
Zespół mieszkaniowy KAMMORA LIVING VILLAS
Zespół mieszkaniowy KAMMORA LIVING VILLAS
Zespół mieszkaniowy KAMMORA LIVING VILLAS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy KAMMORA LIVING VILLAS
Zespół mieszkaniowy KAMMORA LIVING VILLAS
Wana Giri, Indonezja
od
$149,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Kompleks apartamentów i willi premium w najbardziej poszukiwanej lokalizacji na Bali. Rentowność mieszkania: ROI 17,83% - zwrot w ciągu 6 lat Apartamenty KAMMORA LIVING & WILLE o nowoczesnym wystroju i pełnym wykończeniu (meble, sprzęt AGD). W kompleksie znajduje się duży basen, parking podz…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Balix Lofts Ubud
Zespół mieszkaniowy Balix Lofts Ubud
Zespół mieszkaniowy Balix Lofts Ubud
Zespół mieszkaniowy Balix Lofts Ubud
Zespół mieszkaniowy Balix Lofts Ubud
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Balix Lofts Ubud
Zespół mieszkaniowy Balix Lofts Ubud
Wana Giri, Indonezja
od
$160,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w nowoczesnym kompleksie. Indywidualny projekt pod inwestycję. Średni zwrot z wynajmu 8% - 13%. Obszar: Ubud Zakończenie kompleksu: III kwartał 2025. Wyjątkowe apartamenty Balix Lofts Ubud z dogodną lokalizacją. Projekt jest w pełni umeblowany i wykonany z nowoczesną aranżacj…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy 5 STORIES
Zespół mieszkaniowy 5 STORIES
Zespół mieszkaniowy 5 STORIES
Zespół mieszkaniowy 5 STORIES
Zespół mieszkaniowy 5 STORIES
Wana Giri, Indonezja
od
$400,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Pomożemy Ci znaleźć DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczny układ z deweloperem!Kompleks mieszkalny 5 STORIES zbudowany jest z pięciu willi położonych w idealnej okolicy Pererenane, 800 metrów od plaży.Nowoczesna willa trzypokojowa z przestronnym salonem i kuchnią z panoramicznymi oknami. Os…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Nagaya APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy Nagaya APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy Nagaya APARTMENTS
Wana Giri, Indonezja
od
$91,200
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty w Bukita z widokiem na ocean. Dostępne urządzenia. 50% zaliczki. Idealny dla inwestycji i komfortowe życie. Wydajność wynajmu: 30% w okresie budowy. Mieszkanie pod klucz. Mocne wnętrze z jakości wykończenia. Data dostawy: 1 kwartał 2025 r. Luksusowy kompleks mieszkalny Nagay…
Agencja
Foreign Real Estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się