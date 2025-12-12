  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Bangli
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Bangli, Indonezja

Bali
249
Lesser Sunda Islands
252
Badung
153
North Kuta
78
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apart - hotel Exclusive Opportunity: Acquire a One-of-a-Kind Boutique Hotel in Bali
Apart - hotel Exclusive Opportunity: Acquire a One-of-a-Kind Boutique Hotel in Bali
Apart - hotel Exclusive Opportunity: Acquire a One-of-a-Kind Boutique Hotel in Bali
Apart - hotel Exclusive Opportunity: Acquire a One-of-a-Kind Boutique Hotel in Bali
Apart - hotel Exclusive Opportunity: Acquire a One-of-a-Kind Boutique Hotel in Bali
Pokaż wszystko Apart - hotel Exclusive Opportunity: Acquire a One-of-a-Kind Boutique Hotel in Bali
Apart - hotel Exclusive Opportunity: Acquire a One-of-a-Kind Boutique Hotel in Bali
Z tego miejsca brać bilet na wulkan najtaniej, Indonezja
od
$8,00M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Unikalny Boutique Resort na pierwszej linii jeziora BaturKintamani Nether124; Bali Nether124; Volcano View Nether124; 35 Apartments + 18 VillasMiejsce, gdzie architektura łączy się płynnie z naturą.Projekt na poziomie premierowym w sercu naturalnego cudu - kalarepa Batur, uznawana za miejsce…
Agencja
Darton Global
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Darton Global
Języki komunikacji
English, Русский, Español, Українська
Na mapie
Realting.com
Udać się