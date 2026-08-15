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Mieszkania na sprzedaż w Indonezja

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2 233 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Ungasan, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Ungasan, Indonezja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/3
Projekt znajduje się na najbardziej "Instagrammable" nabrzeża oceanowego na 27 ha i składa s…
$132,000
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Mieszkanie 1 pokój w Kutuh, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kutuh, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/2
Gotowy apartament z tarasem na dachu w pobliżu plaży Pandawa!Apartament w kompleksie RAHYA V…
$192,000
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DDA Real Estate
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Mieszkanie w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie
Kuta Selatan, Indonezja
$109,589
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International real estate agency Habita
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 1 pokój w Tibubeneng, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Tibubeneng, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Jest to ostry, w pełni umeblowany loft z 1 sypialnią zbudowany w 2020 roku, który uderza pon…
$105,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Pejeng Kangin, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Pejeng Kangin, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Ta tropikalna nowoczesna willa siedzi głęboko w cichej dżungli, gdzie dźwięk rzeki i wodospa…
$198,000
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Mieszkanie w Ungasan, Indonezja
Mieszkanie
Ungasan, Indonezja
Dwa trzypokojowe współczesne Balijskie wille w Ungasan, w odległości krótkiego spaceru od po…
$230,000
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Batukandik, Indonezja
Mieszkanie
Batukandik, Indonezja
One- i dwupokojowe architektoniczne wille w Bingin, w odległości spaceru od klifów i surfing…
$209,000
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Mieszkanie 1 pokój w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kuta Selatan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Kompaktowe studio open- plan z prywatnym balkonem, w niskich, resort-styl rozwoju na południ…
$101,884
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Kawalerka w Canggu, Indonezja
Kawalerka
Canggu, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 4
XO Projekt I Canggu wille i apartamenty na sprzedaż w Changu, BaliLuksusowe wille i apartame…
$160,000
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Mieszkanie 1 pokój w Penestanan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Penestanan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Premia jednopokojowy poziom w tej enklawie Penestanan, siedzi na działkach z bezpośrednim, n…
$159,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Tabanan, Indonezja
Mieszkanie 4 pokoi
Tabanan, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 258 m²
4BR z widokiem na rzekę jest Nuanu Soft- Brutalist Villas 'top- tier wydania, tylko 4 wille …
$1,45M
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Mieszkanie 2 pokoi w Pecatu, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Ten 2024-zbudowany willa w Pecatu jest zbudowany dla inwestorów poważnie o zwrotach. Liczby …
$262,500
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Mieszkanie 2 pokoi w Beraban, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Beraban, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Cena w IDR 4,210,000,000 (258,100 USD), ta dwupokojowa, trzypokojowa tropikalna, nowoczesna …
$258,100
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Mieszkanie w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie
Kuta Selatan, Indonezja
Kompaktowe wille jednopokojowe w Pecatu, z możliwością spaceru do kawiarni i krótkiej przeja…
$115,000
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Mieszkanie 1 pokój w Ungasan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Jest to ostry-punkt off- plan willi na Półwyspie Bukit, zamknięty na 146000 dolarów na 27-le…
$146,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Tibubeneng, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Tibubeneng, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 4/4
**MAGNUM RESORT BERAWA** is an exclusive premium-class complex located in the very heart of …
$840,000
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ESTABRO
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Penthouse w Ubud, Indonezja
Penthouse
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 58 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$159,500
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 1 pokój w Sanur, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Sanur, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2/4
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the In…
$410,000
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Agencja
ESTABRO
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Mieszkanie 4 pokoi w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie 4 pokoi
Kuta Selatan, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Premia czteropokojowa willa wellness z boutique freehold cliffside, zaprojektowany wokół peł…
$1,05M
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Mieszkanie 1 pokój w Cemagi, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Cemagi, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
To drugie piętro studio rejestruje off- plan słodkie miejsce: blokujesz w cenie $79000 teraz…
$79,000
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Mieszkanie 1 pokój w Pecatu, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Zbudowany w 2024 roku, ten kompaktowy nowoczesny apartament znajduje się w dzielnicy turysty…
$119,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 139 m²
Ukończony, gotowy do ruchu 3-pokojowy basen willi w zarządzanej społeczności willi w Sanur, …
$521,250
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Mieszkanie w Tibubeneng, Indonezja
Mieszkanie
Tibubeneng, Indonezja
Kompleks leasehold w Berawa, 7 minut od plaży Berawa i blisko Atlas Beach Club i Finns Recre…
$190,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Abiansemal, Indonezja
Mieszkanie 4 pokoi
Abiansemal, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 284 m²
Ta nowoczesna willa z Balinese fusion znajduje się na 639 metrach kwadratowych doskonałej zi…
$360,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Ubud District, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Ubud District, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
73,7 m ² mieszkanie z dwoma sypialniami wewnątrz butiku 44- klucz obsługiwanej rezydencji da…
$175,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Tabanan, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Tabanan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 235 m²
3BR jest średniej wersji w Nuanu Soft- Brutalist Villas, 5 willi przeznaczonych dla kupujący…
$862,500
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Mieszkanie w Benoa, Indonezja
Mieszkanie
Benoa, Indonezja
Druga faza zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua, na południowym półwyspie Bukit na…
$82,375
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Mieszkanie 1 pokój w Cemagi, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Cemagi, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Jasne, inteligentnie ułożone mieszkanie z jedną sypialnią, uchwycenie uroku na poziomie ogro…
$89,000
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Mieszkanie 1 pokój w Canggu, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Canggu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Ta Japandi willa uzupełnia Q1 2026 jako wyrafinowany, w pełni zamknięty sanktuarium w jednej…
$197,500
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Mieszkanie 2 pokoi w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kuta Selatan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Dwupokojowy apartament z dwiema łazienkami, otwarty living- jadalnia-kuchnia i prywatny balk…
$329,648
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Typy nieruchomości w Indonezja.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Indonezja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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