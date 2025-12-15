  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Tabanan
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Tabanan, Indonezja

domy
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonezja
od
$147,435
Kompleks obejmuje 67 apartamentów, willi i kamienic. Projekt jest integralną częścią ekosystemu Nuanu, oferując mieszkańcom pełny dostęp do dobrze rozwiniętej infrastruktury, terenów zielonych, centrów rozrywki i obiektów edukacyjnych.Infrastruktura obszarowawspółpracaklub plażowypark multim…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Pokaż wszystko Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Tabanan, Indonezja
od
$157,800
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Inwestycje w centrum miasta twórczego Nuanu na Bali.Pierwszy hotel w Nuanu Creative City, otwarty na prywatne inwestycje.Hotel położony jest w centrum kreatywnego klastra Nuanu Creative City na południowo-zachodnim wybrzeżu Bali w Nuanu, na działce 8.400 m2.To nie jest tylko nowy obiekt. Jes…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Kaba Kaba, Indonezja
od
$328,296
Kompleks składa się z 16 willi z 2- 4 sypialniami, zbudowanych ze szczególnym uwzględnieniem szczegółów i przy użyciu materiałów wysokiej jakości.Cechy:baseny prywatnemalownicze widokiLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w malowniczej okolicy Kabakaba, który zachował dzi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
OneOne
Zespół mieszkaniowy Nagaya APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy Nagaya APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy Nagaya APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy Nagaya APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy Nagaya APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy Nagaya APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy Nagaya APARTMENTS
Tegalinggah, Indonezja
od
$91,200
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 32 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Apartamenty w Bukit z widokiem na ocean. Dostępny plan ratalny. Zaliczka 50%. Idealne zarówno pod inwestycję, jak i do komfortowego mieszkania. Rentowność wynajmu: 30% w okresie budowy. Mieszkania wykończone pod klucz. Mocne wnętrze z wysokiej jakości wykończeniami. Termin zakońc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.0
91,200
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Zespół mieszkaniowy Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Zespół mieszkaniowy Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Zespół mieszkaniowy Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Zespół mieszkaniowy Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Zespół mieszkaniowy Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Beraban, Indonezja
od
$157,000
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w centrum miasta twórczego Nuanu na Bali.Pierwszy hotel w Nuanu Creative City, otwarty na prywatne inwestycje.Hotel położony jest w centrum kreatywnego klastra Nuanu Creative City na południowo-zachodnim wybrzeżu Bali w Nuanu, na działce 8.400 m2.To nie jest tylko nowy obiekt. Jes…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 8
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 8
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 8
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 8
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 8
Tegalinggah, Indonezja
od
$310,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 95–263 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowy innowacyjny produkt w codziennym użytkowaniu na rynku. ROI 14 - 16%. Индивидуальная рассрочка. Виллы предлагаются с полной отделкой "под ключ", что включает в се бя современную мебель и interьерные решения. Подключена система "Умный дом". Срок сдачи: середина 2026 года Всего три мин…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonezja
od
$180,563
Premia eko-luksusowe rezydencje na Bali, zaprojektowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów, zaawansowanych technologii energooszczędnych i ich własną infrastrukturę klubu prywatnego. Mieszkańcy mają panoramiczny widok na tropikalną dżunglę, malowniczy ogród i zielone pola ryżowe. Tutaj …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonezja
od
$234,194
Projekt nieruchomości na Bali wewnątrz Nuanu Creative City, 10 minut spacerem od oceanu, 5 minut od wszystkich obiektów miejskich. Oferujemy nowy rodzaj nieruchomości, które można wykorzystać do życia społeczności w niepełnym wymiarze czasu, ciesząc się wakacje w powitalnej kultury Balinese …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Pokaż wszystko Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Tabanan, Indonezja
od
$95,045
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Azoria Living - Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.Unikalny Wellness & Resort- Inspired Living Concept.Przegląd projektu:Azoria Living by COCO Development redefiniuje nowoczesne możliwości życia i inwestycji na Bali.Położony zaledwie 3 minuty od plaży Nunggalan, ta ekskluzywna s…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ANTA OASIS
Zespół mieszkaniowy ANTA OASIS
Zespół mieszkaniowy ANTA OASIS
Zespół mieszkaniowy ANTA OASIS
Zespół mieszkaniowy ANTA OASIS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ANTA OASIS
Zespół mieszkaniowy ANTA OASIS
Tegalinggah, Indonezja
od
$93,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Ekskluzywny kompleks trzy minuty od oceanu. Przewidywana stopa zwrotu do 15% Forma własności: Dzierżawa 30+20 lat Zakończenie realizacji kompleksu: IV kwartał 2026 r. Dzielnica: Bukit. Apartamenty, kamienice i wille z panoramicznymi przeszkleniami. Meble i sprzęt AGD. Infrastruktura na pozio…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Zespół mieszkaniowy Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Zespół mieszkaniowy Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Zespół mieszkaniowy Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Zespół mieszkaniowy Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Zespół mieszkaniowy Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Sudimara, Indonezja
od
$94,987
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Azoria Living - Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.Unikalny Wellness & Resort- Inspired Living Concept.Przegląd projektu:Azoria Living by COCO Development redefiniuje nowoczesne możliwości życia i inwestycji na Bali.Położony zaledwie 3 minuty od plaży Nunggalan, ta ekskluzywna s…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się