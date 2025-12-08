  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Ubud
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Ubud, Indonezja

Apart - hotel v Ubude
Apart - hotel v Ubude
Apart - hotel v Ubude
Apart - hotel v Ubude
Apart - hotel v Ubude
Apart - hotel v Ubude
Ubud, Indonezja
od
$109,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Willa 1 piętro Taras Basen 1 sypialnia Powierzchnia: Budynek - 40 m ² Cena: 108 000 $ (2942 $ za m ²) Wydatki i podatki od sprzedaży obiektu są obliczane indywidualnie i zależą od różnych czynników. Całkowite wydatki i podatki: Opłata notarialna 1% (udziały z ku…
Agencja
Baliray
Zespół mieszkaniowy New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$257,664
Oferujemy designerskie wille dla krótkoterminowego wynajmu i generowania zysków dla inwestorów. Każda willa posiada własny basen i ogród o powierzchni 40- 55 m2.Leasehold 25 + 25 lat.Pierwsza płatność od 30%. Udogodnienia na okres budowy. Okres budowy - 18 miesięcy.Ten kompleks willi jest wy…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$387,987
Zaciszny kompleks willi w Ubud na Bali oferuje zapierające dech w piersiach widoki i znajduje się w odległości spaceru od malowniczego wodospadu. Goście mogą cieszyć się harmonią z naturą tutaj i uciec od zgiełku miasta. Projekt obejmuje 12 willi z 2-3 sypialniami. Nowocześnie zaprojektowane…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Ubude
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Ubude
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Ubude
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Ubude
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Ubude
Ubud, Indonezja
od
$72,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Apartamenty Oddzielne wejście Wysokość sufitu: 4 metry 1 sypialnia Powierzchnia: Budynek - 29 m ² Cena: 72 500 $ (2500 $ za m ²) Wydatki i podatki od sprzedaży obiektu są obliczane indywidualnie i zależą od różnych czynników. Całkowite wydatki i podatki: Opłata …
Agencja
Baliray
Zespół mieszkaniowy Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$164,148
Apartamenty na sprzedaż w małym kompleksie z bezpośrednim widokiem na dżunglę w Ubud. Kompleks składa się z dwóch budynków z 3 piętrami, z dwoma apartamentami na prawie każdym piętrze. Z 11 apartamentów, 9 są obecnie dostępne na zakup.Oczekuje się, że projekt zostanie ukończony wiosną 2025 r…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy GOLDEN PEARL
Zespół mieszkaniowy GOLDEN PEARL
Zespół mieszkaniowy GOLDEN PEARL
Zespół mieszkaniowy GOLDEN PEARL
Zespół mieszkaniowy GOLDEN PEARL
Zespół mieszkaniowy GOLDEN PEARL
Ubud, Indonezja
od
$252,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Wyjątkowe apartamenty w pięknym Ubud. Rentowność mieszkań z wynajmu sięga nawet 15%. Zaliczka — 30%. Przytulne apartamenty z designerskimi nowoczesnymi renowacjami i meblami. Na miejscu znajduje się prywatny basen. Mieszkanie o przytulnym układzie - 96m2 Ubud to miejsce, w którym można le…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$208,916
Projekt z charakterystyczną i unikalną architekturą zainspirowaną tradycyjnym rzemiosłem glinianym Bali w duchowym centrum wyspy.Kompleks apartamentów i kamienic na Bali, gdzie łączą się tradycyjne indonezyjskie cechy i nowoczesne innowacje architektoniczne.Projekt obejmuje 28 1-pokojowych a…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$213,890
Istnieją 42 wille dwupoziomowe z 1 i 2 sypialniami i panoramicznym widokiem na Ubud. Wszystkie wille będą wykonane z naturalnych materiałów drewnianych z głębokimi odcieniami wystroju, zachowując koncepcję magicznego Ubud jak najwięcej. Kompleks będzie miał miejsce na jogę, spa, restaurację,…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$243,735
Wille są oferowane na sprzedaż w małym odnowionym kompleksie w Ubud. Kompleks będzie miał łącznie 6 dwupokojowych, 3 trzypokojowych i 1 pięciopokojowych willi, a także 8 apartamentów i 1 penthouse.Nieruchomość inwestycyjna w proponowanym projekcie nadaje się nie tylko do codziennego, ale rów…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$118,187
Kompleks mieszkalny w nowej strzeżonej społeczności z różnorodną infrastrukturą do życia, rozrywki i rekreacji.Atrakcje społeczne: obiekty artystyczne, obszary spacerowe, warsztaty, place zabaw dla dzieci, tenis stołowy i szachy na świeżym powietrzu.Szacunkowy zysk od dewelopera: od 12% rocz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$616,800
Pierwsza faza projektu obejmuje umeblowane kamienice i wille z prywatnymi basenami i ogrodami.Kompleks jest idealnym wyborem dla inwestorów, oferując wysoką wydajność, zrównoważony pasywny dochód i komfort zarówno dla inwestycji życia i życia.Infrastruktura:pula nieskończonościobszar jogiobs…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Zespół mieszkaniowy Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Zespół mieszkaniowy Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Zespół mieszkaniowy Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Zespół mieszkaniowy Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Zespół mieszkaniowy Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Ubud, Indonezja
od
$155,000
Opcje wykończenia Gotowe
Sales officially launch on October 15th, but the best deals are available now. Reserve your spot and become part of a project that sets a new standard for family vacations in Bali! Sunny Ubud Family Resort is the first 4-star Kids-First Family Resort in the heart of Bali, where every are…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$118,060
Drugim etapem projektu jest kompleks apartamentów z 1-2 sypialniami i studiami, w których znajduje się "oddzielny teren rekreacyjny.Kompleks jest idealnym wyborem dla inwestorów, oferując wysoką wydajność, zrównoważony pasywny dochód i komfort zarówno dla inwestycji życia i życia.Infrastrukt…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$348,194
Apartamenty i wille są oferowane w odnowionym kompleksie z zakończeniem w połowie 2025 roku. Obecnie 5 apartamentów i 3 wille z własnymi działkami są dostępne na zakup. Wszystkie apartamenty są jednoosobowe, a wille mają układy z trzema lub czterema sypialniami. Infrastruktura kompleksu obej…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$397,936
Odkryj unikalne połączenie komfortu, stylu i naturalnego piękna na jednej z najbardziej malowniczych wysp na świecie. Apartamenty, kamienice i wille są dostępne w atrakcyjnej lokalizacji obok Parq Ubud. Złożona infrastruktura:grunty sportowe2 basenyPark wodny dla dzieciKids 'clubrestauracja …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$193,993
Apartamenty w małym kompleksie z widokiem na dżunglę 5 minut do centrum Ubud.Własność: leasehold przez 25 lat.Przewidywana wydajność wynajmu przez dewelopera - 19%.Wyposażony we wszystko, co jest niezbędne do udanego wynajmu dziennie.Zawód: 78%Cena na etapie przedsprzedaży: od 132,000 dolaró…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$119,380
Kompleks składa się z 20 apartamentów i willi, tylko 8 apartamentów. Nieruchomości inwestycyjne kompleksu nadają się nie tylko do codziennego, ale także do długoterminowego wynajmu. Kompleks posiada całą niezbędną infrastrukturę do komfortowego życia:1 wspólna pula11 prywatnych basenówsala g…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$253,684
Obiekt jest oferowany w kompleksie 10 willi z widokiem na tarasy ryżu. Każda willa posiada basen nieskończoności, zieleń i parking.Land freehold przez 80 lat (z późniejszym przedłużeniem), leasehold przez 30 lat (również z przedłużeniem).Korzyści Zwrot - 4 lataWygodne miejsce na wynajem dzie…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$161,164
Jest to nie tylko oddzielny hotel, ale przestrzeń kulturalna, która zanurza gości w bogatym dziedzictwie Bali. Koncepcja opiera się na koncepcji łączenia tradycyjnej architektury, sztuki i rzemiosła z nowoczesnymi wygodami. Tutaj każdy element - od projektowania pomieszczeń do serwisu - odzw…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$238,761
Dwu- i trzypokojowe wille z tarasem, basenem nieskończoności i widokiem dżungli są oferowane. Jest to jeden z trzech projektów deweloperskich w samym sercu Bali - Ubud, kulturalne i duchowe centrum wyspy, popularne wśród turystów dla jego atrakcji, naturalne piękno i spokojna atmosfera. Komp…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$149,226
Cztery 1-pokojowe apartamenty w odnowionym kompleksie w Ubud z bezpośrednim widokiem na dżunglę. Kompleks posiada 2 baseny i ogród na spacer.Kompleks został ukończony w 2023 r., więc już pokazuje rzeczywiste dane dotyczące liczby osób rocznie i dochodów z wynajmu. Prawdziwe obłożenie wynosi …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$83,466
W nowoczesnym kompleksie w samym sercu Ubudu znajduje się 38 apartamentów. Typy apartamentów: standardowe studia, szklane studia, apartamenty z łukami i dwupoziomowe apartamenty. Apartamenty są idealne do odsprzedaży podczas budowy lub do wynajmu do nomadów cyfrowych lub wolnych strzelców, l…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$223,839
Wille z widokiem na dżunglę 5 minut do centrum Ubud.Własność: leasehold przez 25 lat.Oszacowanie wydajności wynajmu przez dewelopera - 11- 17%.Wszystkie jednostki wyposażone są we wszystko, co jest niezbędne do udanego codziennego wynajmu.Zawód: 85%Lokalizacja i pobliska infrastruktura Ubud …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$146,242
Kompleks składa się z 66 domów premium, z których tylko 6 jednopokojowe i 12 dwupokojowe partie są dostępne do zakupu. Infrastruktura kompleksu jest harmonijnie zintegrowana z krajobrazem i naturalnie rozłożona przez strumień. Obejmuje ono:odbiór z personelem uważnym;Spa w stylu japońskim Pr…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy P R E S A L E VODOPAD
Zespół mieszkaniowy P R E S A L E VODOPAD
Zespół mieszkaniowy P R E S A L E VODOPAD
Zespół mieszkaniowy P R E S A L E VODOPAD
Zespół mieszkaniowy P R E S A L E VODOPAD
Zespół mieszkaniowy P R E S A L E VODOPAD
Ubud, Indonezja
od
$67,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w pięknym Ubud. Apartamenty o atrakcyjności inwestycyjnej od 14,3% rocznie (wynajem długoterminowy); od 17,07% rocznie (dzienny wynajem). Pełne wykończenie «turnkey». Wzrost kosztów po zakończeniu wynosi 62%. DZIERŻAWA 30 lat + 25 lat z odnowieniem. Termin: II kwartał 2025 r. …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$358,141
Zaciszny kompleks butikowy w Ubud na Bali oferuje zapierające dech w piersiach widoki i znajduje się w odległości spaceru od malowniczego wodospadu. Projekt obejmuje 5 przestronnych i nowoczesnych willi z 2-3 sypialniami.Każda willa posiada:duży odkryty obszar z tarasem i basenemmalowniczy d…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$387,987
Oferujemy wille z unikalnym designem, wyposażone w basen, mały ogród i plac zabaw dla dzieci.Rezydencja posiada parking i restaurację.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Bezpiecznego Domu"Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w samym sercu Bali, popularne wśród…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$288,503
Kompleks 10 willi położony wśród tarasów ryżu, 4 minuty od centrum Ubud. Oferujemy umeblowane wille w stylu stodoły z basenem nieskończoności 15 m2 i widoki na pola ryżowe, miejsca parkingowe.Własność - za darmo.Ostatnia willa została na sprzedaż!Wyposażenie i wyposażenie w domu Podstawowe w…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$59,492
Oferujemy apartamenty z prywatnymi wejściami.W rezydencji znajduje się przedszkole i plac zabaw dla dzieci, restauracje i kawiarnie, sala gimnastyczna, centrum spa, strefa współpracy, basen i boiska sportowe.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wysokość sufitu - 4 m.Lokalizacja i pobliska infras…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy AURA APART
Zespół mieszkaniowy AURA APART
Zespół mieszkaniowy AURA APART
Zespół mieszkaniowy AURA APART
Zespół mieszkaniowy AURA APART
Zespół mieszkaniowy AURA APART
Ubud, Indonezja
od
$75,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z topową lokalizacją i rozwiniętą infrastrukturą. Zaliczka - 50%. Dzierżawa: 30 lat + 30 lat Mieszkanie 28 mkw. Mieszkanie pod klucz, po remoncie, umeblowane i wyposażone. Przytulna loggia 3m2 Lokalizacja w pięknym Ubud. Obszar ten jest stolicą kulturalną. Znajduje się tu wiel…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$392,961
Dwie ostatnie wille z basenem nieskończoności i zielonym otoczeniem są oferowane, cena 300,000 dolarów i 380,000 dolarów. Nowoczesne wille, zaprojektowane zgodnie z unikalnym projektem, będą budowane zgodnie z europejskimi technologiami i kontrolą jakości na każdym etapie. Wygodne i przestro…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy UBUD CITY Renaissance
Zespół mieszkaniowy UBUD CITY Renaissance
Zespół mieszkaniowy UBUD CITY Renaissance
Zespół mieszkaniowy UBUD CITY Renaissance
Zespół mieszkaniowy UBUD CITY Renaissance
Zespół mieszkaniowy UBUD CITY Renaissance
Ubud, Indonezja
od
$118,800
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty inwestycyjne w sercu Ubud. Obłożenie w Ubud wynosi 23%. Gwarantowany zwrot z czynszu i podwyżki cen w zależności od zapotrzebowania na powierzchnię. Apartamenty UBUD CITY Renaissance z aplikacją mobilną do planowania wakacji (nawigacja, kalendarz i rejestracja na wydarzenia, …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Ubud, Indonezja
od
$134,303
Apartamenty w małym budynku o niskim wzniesieniu z bezpośrednim widokiem na dżunglę 5 minut do centrum Ubud.Własność: leasehold przez 25 lat.Oszacowanie wydajności wynajmu przez dewelopera wynosi 15- 19%.Wszystkie jednostki wyposażone są we wszystko, co jest niezbędne do udanego wynajmu dzie…
Agencja
TRANIO
