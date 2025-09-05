Kompleks mieszkalny Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.

Rozpoczęła się sprzedaż nowego kompleksu od wiarygodnego dewelopera z 10-letnim doświadczeniem i sprawdzoną rentownością.
Kompleks położony jest zaledwie 250 metrów od oceanu - Melasti Beach i wyróżnia się jego niezwykłą architekturą, przypominającą wulkan.
Kompleks posiada doskonałą infrastrukturę - duży 183 m basen, jacuzzi, spa, siłownia, kawiarnia i współpraca.
Na sprzedaż - 123 sztuki:
Cena: 114,900 USD - 344,900 USD
Własność - Leasehold 35 lat + 25 lat
Pierwsza płatność - 50%
Brak raty% do końca budowy.
Zakończenie budowy: 1. kwartał 2027 r.
Infrastruktura: