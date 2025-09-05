  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.

Bukit, Indonezja
$114,000
10
ID: 27557
Data aktualizacji: 5.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Karangasem
  • Miasto
    Kecamatan Karangasem
  • Wioska
    Bukit

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Rozpoczęła się sprzedaż nowego kompleksu od wiarygodnego dewelopera z 10-letnim doświadczeniem i sprawdzoną rentownością.

Kompleks położony jest zaledwie 250 metrów od oceanu - Melasti Beach i wyróżnia się jego niezwykłą architekturą, przypominającą wulkan.

Kompleks posiada doskonałą infrastrukturę - duży 183 m basen, jacuzzi, spa, siłownia, kawiarnia i współpraca.

  • Sypialnie: studio, 1, 2
  • Powierzchnia: 37 m2 - 100 m2

Na sprzedaż - 123 sztuki:

  • Wille - 8
  • Apartamenty - 82
  • Apartamenty 1 + 1 - 20
  • Apartamenty 2 + 1 - 13

Cena: 114,900 USD - 344,900 USD

Własność - Leasehold 35 lat + 25 lat

Pierwsza płatność - 50%
Brak raty% do końca budowy.

Zakończenie budowy: 1. kwartał 2027 r.

Infrastruktura:

  • 183- metrowy basen z jacuzzi i zimnym basenem nurkowym
  • Współpraca w zakresie pracy i spotkań
  • Zdrowy bar dla zdrowej żywności
  • Siłownia
  • Restauracja
  • Obszar rekreacyjny z kawiarnią i współpracą dla mieszkańców
  • Parking podziemny
  • I wiele więcej

Lokalizacja na mapie

Bukit, Indonezja

