  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Nowe domy

Nowe domy w Indonezja

Bali
108
Lesser Sunda Islands
114
Badung
56
North Kuta
22
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Willa Ubud Dream
Willa Ubud Dream
Willa Ubud Dream
Willa Ubud Dream
Willa Ubud Dream
Pokaż wszystko Willa Ubud Dream
Willa Ubud Dream
Ubud, Indonezja
od
$215,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 70–78 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Ubud Dream to unikalny kompleks 41 dwupoziomowych willi w sercu Ubudu.Wille z wykończeniem projektanta i meble na prywatne lub rodzinne wakacje:1 sypialnia - od 78 m22 sypialnie - do 86 m2Ratacje płatności30% zaliczki50% w ratach do zakończenia budowy20% dochodu z czynszu po ukończeniuWygody…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
78.0
255,000
Mieszkanie
70.0 – 78.0
215,000 – 255,000
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Wieś domków Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Wieś domków Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Wieś domków Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Wieś domków Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Wieś domków Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pokaż wszystko Wieś domków Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Wieś domków Taunhaus na Bali v Ubude No 501
Pejeng Kawan, Indonezja
od
$240,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Kamienica na Bali w Ubud № 501 2 sypialnie Basen Przestronny taras Powierzchnia: Budynek - 132,7 m ² Teren - 120 m ² Cena: 240 000 $ (1 809 $ za m ²) Dochód z wynajmu kamienicy: Przychody dziennie: 180 $ Ładowanie - 80 % Przychody dziennie z uwzględnieniem załadun…
Agencja
Baliray
Zostaw prośbę
Willa Dream View 4
Willa Dream View 4
Willa Dream View 4
Willa Dream View 4
Willa Dream View 4
Pokaż wszystko Willa Dream View 4
Willa Dream View 4
Wana Giri, Indonezja
od
$449,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Wspaniała willa z unikalną lokalizacją. ROI - 11 procent. Willa jest idealnym miejscem na pobyt stały i inwestycje. Dostępne są raty do 8 miesięcy. Willa w cichej wiosce. Kompleks znajduje się na terytorium największego klubu golfowego. Willa z tarasem, trzy sypialnie, prywatny basen, jadaln…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
TekceTekce
Kamienica ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Kamienica ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Kamienica ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Kamienica ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Kamienica ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pokaż wszystko Kamienica ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Kamienica ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pererenan, Indonezja
od
$381,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 39–383 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Kamienica z prywatnym ogrodem i basenem. 30% zaliczki z ratami za 7 płatności. Wynajem długoterminowy 28+30 lat. Kamienica z własnym ogrodem, basenem, terenem rekreacyjnym. Ultranowoczesna kamienica, stworzona z nowym i wygodnym układem, szersza niż standardowe kamienice. Udogodn…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Pokaż wszystko Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Benoa, Indonezja
od
$105,000
Opcje wykończenia Gotowe
Zamknięte osiedle w najbardziej prestiżowej lokalizacji na Bali, Nusa Dua. Eleganckie wille z jedną lub dwiema sypialniami i prywatnymi basenami położone są w spokojnej okolicy, zaledwie 700 metrów od oceanu i plaży Geger. Kompleks powstaje na działce o powierzchni 2,36 hektara i oferu…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Village
Willa Village
Willa Village
Willa Village
Willa Village
Pokaż wszystko Willa Village
Willa Village
Lesser Sunda Islands, Indonezja
od
$175,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Twój projekt inwestycyjny jest na Bali! Nowoczesne wille z inteligentną technologią w sercu Changu!Wysokie dochody z wynajmu!Dostępne urządzenia!Kompletne wykończenie pod klucz! Materiały premium!Changu to najbardziej wysublimowany obszar Bali, łączący relaks tropikalny z dynamicznym życiem …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Willa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Willa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Willa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Willa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Pokaż wszystko Willa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Willa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Ubud, Indonezja
od
$140,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Nowy projekt inwestycyjny na Bali o gwarantowanym dochodzie 8% przez 3 lata.Korzyści finansowe:Roczny zysk - od 37,059 USDZysk netto rocznie - od 18,333 USDROI - 15,1%Kapitalizacja - 22,3%Rentowność jest ustalona w umowie. Zarządzanie: Ribas Hotel Group.Unikalny kompleks 16 butikowych willi …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa AQUAMARINE III
Willa AQUAMARINE III
Willa AQUAMARINE III
Willa AQUAMARINE III
Willa AQUAMARINE III
Pokaż wszystko Willa AQUAMARINE III
Willa AQUAMARINE III
Canggu, Indonezja
od
$620,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 263 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Apartamenty w doskonałej lokalizacji blisko oceanu. Prognoza zwrotu — 30% po zakończeniu budowy. Nieruchomość idealnie nadaje się do zamieszkania na stałe oraz pod inwestycję. Zaliczka — 10%. Płatność w równych ratach przez 12 miesięcy. Apartamenty wyposażone są w designerskie wykoń…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Jungle Flower Villas
Willa Jungle Flower Villas
Willa Jungle Flower Villas
Willa Jungle Flower Villas
Willa Jungle Flower Villas
Pokaż wszystko Willa Jungle Flower Villas
Willa Jungle Flower Villas
Ubud District, Indonezja
od
$340,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 87–158 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Jungle Flower Villas to wyjątkowy kompleks 10 willi zlokalizowanych w samym sercu Bali, w Ubud. To kulturalne i duchowe centrum wyspy znane jest z naturalnego piękna i spokojnej atmosfery. Wille otoczone są dżunglą i otoczone zielenią, tworząc poczucie całkowitej prywatności i harmonii z nat…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Willa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Willa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Willa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Willa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Pokaż wszystko Willa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Willa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Ubud, Indonezja
od
$140,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Nowy projekt inwestycyjny na Bali o gwarantowanym dochodzie 8% przez 3 lata.Korzyści finansowe:Roczny zysk - od 37,059 USDZysk netto rocznie - od 18,333 USDROI - 15,1%Kapitalizacja - 22,3%Rentowność jest ustalona w umowie. Zarządzanie: Ribas Hotel Group.Unikalny kompleks 16 butikowych willi …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Pokaż wszystko Kamienica
Kamienica
Tibubeneng, Indonezja
od
$210,000
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 75–105 m²
2 obiekty nieruchomości 2
SWOI LOFT UMALAS kompleks 40 kamienic premium z doskonałą infrastrukturą wewnętrzną i łatwym dostępem do wszystkich głównych lokalizacji na Bali. Kamienice - od 75 do 108 mkw. Z pełnym wyposażeniem (meble, zabudowa kuchenna, sprzęt AGD, hydraulika, wystrój i architektura krajobrazu, syste…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Pokaż wszystko Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Ungasan, Indonezja
od
$320,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Willa dwie minuty od plaży. Przewidywany zwrot z inwestycji wynosi 17%. Płatność: 30% + plan ratalny dla 7 płatności po 10% każda%. Płatności nieoprocentowane przez 12 miesięcy. Idealny wybór dla inwestycji wysokowydajnych! Dekoracja wnętrz i umeblowanie są wliczone w cenę. B…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa U Villas 1
Willa U Villas 1
Willa U Villas 1
Willa U Villas 1
Willa U Villas 1
Pokaż wszystko Willa U Villas 1
Willa U Villas 1
Kutuh, Indonezja
od
$290,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Luksusowe wille na sprzedaż w kompleksie U Villas PandawaInstalacje: do 12 miesięcyDostawa: grudzień 2024ROI: 17%1. Opis:Zwracamy Państwa uwagę na ekskluzywny kompleks 7 podwójnych willi na Półwyspie Bukit, w okolicy Uluwatu, Bali. Wille znajdują się w strefie nieturystycznej z widokiem na m…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Willa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Willa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Willa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Willa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Pokaż wszystko Willa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Willa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Lesser Sunda Islands, Indonezja
od
$492,757
Rok realizacji 2025
Niepowtarzalna okazja zainwestowania w w pełni umeblowaną willę klasy premium na Bali z potencjałem wysokiego dochodu z wynajmu! W pełni umeblowane wille pod klucz! Warunki płatności: wpłata początkowa 10%, raty 2-letnie. Odkryj idealne połączenie luksusu i praktyczności w willi  „pod klucz”…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa GREEN 2
Willa GREEN 2
Willa GREEN 2
Willa GREEN 2
Willa GREEN 2
Pokaż wszystko Willa GREEN 2
Willa GREEN 2
Wana Giri, Indonezja
od
$438,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Villa kilka minut od oceanu. Willa w popularnej okolicy z wysokim zapotrzebowaniem na wynajem. 2-3 sypialnie są najbardziej wysublimowanym segmentem w czynszu. Willa z nowoczesnym designem i jest w pełni gotowa do zajmowania. Wszystkie udogodnienia, w tym wysokiej jakości meble, sprawi, że ż…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Willa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Willa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Willa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Willa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Pokaż wszystko Willa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Willa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Canggu, Indonezja
od
$290,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 40–337 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Ultranowoczesna willa w nowym kompleksie z widokiem na ocean. Doskonała opcja inwestycyjna z wysokim zyskiem z wynajmu (ROI 15-18%). Willa przeznaczona jest do komfortowego zamieszkania na stałe, wykończona w całości pod klucz. Nowoczesny system „inteligentnego domu”. Najlepsza lokalizacj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
39.7 – 40.0
124,900 – 140,000
Mieszkanie 2 pokoi
111.0
409,000
Willa
90.2 – 337.0
290,000 – 1,08M
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Benoa, Indonezja
od
$168,000
Opcje wykończenia Gotowe
Zamknięte osiedle w najbardziej prestiżowej lokalizacji na Bali, Nusa Dua. Eleganckie wille z jedną lub dwiema sypialniami i prywatnymi basenami położone są w spokojnej okolicy, zaledwie 700 metrów od oceanu i plaży Geger. Kompleks powstaje na działce o powierzchni 2,36 hektara i oferu…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa LOYO Villas
Willa LOYO Villas
Willa LOYO Villas
Willa LOYO Villas
Willa LOYO Villas
Pokaż wszystko Willa LOYO Villas
Willa LOYO Villas
Ubud, Indonezja
od
$240,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 80–100 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Wille na sprzedaż w LOYO Villas Ubud, Bali  Luksusowe wille na sprzedaż w wyjątkowym kompleksie 5 willi - LOYO Villas Ubud, położony w samym sercu Bali, w Ubud. Jest to idealne miejsce do życia i wypoczynku, w otoczeniu przyrody i atrakcji kulturalnych. 1. Charakterystyka obiektu Wi…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa Eight Feeels
Willa Eight Feeels
Willa Eight Feeels
Willa Eight Feeels
Willa Eight Feeels
Pokaż wszystko Willa Eight Feeels
Willa Eight Feeels
Kedewatan, Indonezja
od
$260,000
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa w Ubud to stylowa inwestycja o wydajności do 15% rocznie!Wzrost wartości - 10- 15% rocznie!Dostępne urządzenia!Pełne wyposażenie!Nowoczesna willa z 2 sypialniami w elitarnym kompleksie ośmiu Feeels jest harmonią japońskiego minimalizmu i natury balijskiej. Idealny dla tych, k…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa THE PALM GRANDIOS
Willa THE PALM GRANDIOS
Willa THE PALM GRANDIOS
Willa THE PALM GRANDIOS
Willa THE PALM GRANDIOS
Pokaż wszystko Willa THE PALM GRANDIOS
Willa THE PALM GRANDIOS
Lesser Sunda Islands, Indonezja
od
$234,896
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne wille w stylu europejskim zaledwie 10 minut od morza!Elastyczne warunki zakupu! Dostępne urządzenia!Palm Grandio to kompleks willi premium w Pattaya. Projekt inspiruje skandynawski design ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności i elegancji.Udogodnienia: wysokie sufity, panor…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Melasti Dream Residence
Willa Melasti Dream Residence
Willa Melasti Dream Residence
Willa Melasti Dream Residence
Willa Melasti Dream Residence
Pokaż wszystko Willa Melasti Dream Residence
Willa Melasti Dream Residence
Ungasan, Indonezja
od
$320,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Wyjątkowa okazja do zakupu willi w prestiżowym kompleksie Melasti Dream Residence na Bali! Informacje ogólne: - Lokalizacja: Bali, Bukit, obszar Melasti - Liczba willi: 63 - Rentowność (ROI): 17% - Rentowność wynajmu: 25-30% Opis willi: Każda willa Melasti Dream Residence zost…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa NEBIUS
Willa NEBIUS
Willa NEBIUS
Willa NEBIUS
Willa NEBIUS
Wana Giri, Indonezja
od
$399,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Willa z dala od hałasu, w cichej okolicy. Willa w popularnym obszarze rozwijającym się Melastie, gdzie średni wskaźnik obsadzenia 3-pokojowych willi z dziennym czynszem wynosi 67,8%. 3 sypialnie są najbardziej popularnym segmentem w wynajmie. Wysokie zapotrzebowanie na 2-4 pokojowe wille i b…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa PULAU VILLAS
Willa PULAU VILLAS
Willa PULAU VILLAS
Willa PULAU VILLAS
Willa PULAU VILLAS
Pokaż wszystko Willa PULAU VILLAS
Willa PULAU VILLAS
Pecatu, Indonezja
od
$420,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 200–300 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Willa premium do długoterminowego zamieszkania i inwestycji. Rentowność wynajmu wynosi do 15% rocznie. Willa całkowicie wykończona pod klucz. Własny basen otoczony piękną przyrodą. Zaletami przejęcia jest wzrost wartości po zakończeniu budowy nawet o 25%. Warunki płatności: - plan …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Willa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Willa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Willa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Willa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Pokaż wszystko Willa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Willa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonezja
od
$210,000
Rok realizacji 2026
Kompleks składa się z pokoi hotelowych, kamienic i willi, w sumie 138 jednostek, jest budowana na powierzchni 10 000 m2, z czego 50% jest zielone terytorium, znajduje się 5 minut od plaży, co sprawia, że atrakcyjne zarówno dla mieszkańców i inwestorów.Bliskość oceanu i wygodny dostęp do duży…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Pokaż wszystko Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Kutuh, Indonezja
od
$230,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Luksusowe wille na sprzedaż w kompleksie U Villas Pandawa Plan ratalny: do 12 miesięcy Dostawa: grudzień 2024 ZWROT Z INWESTYCJI: 17% 1. Opis: Przedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks 7 podwójnych willi na półwyspie Bukit, w rejonie Uluwatu, Bali. Wille znajdują się w nieturystycz…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa Green Village
Willa Green Village
Willa Green Village
Willa Green Village
Willa Green Village
Pokaż wszystko Willa Green Village
Willa Green Village
Benoa, Indonezja
od
$85,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 34–140 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: panoramiczne widoki na horyzont i wschodzące słońce. To rzadkie miejsce na Bali, gdzie każdy dzień zaczyna się jako obraz.Kompleks znajduje się w odległości spaceru od zacisznej piaszczystej plaży bez fal…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa GREEN 1
Willa GREEN 1
Willa GREEN 1
Willa GREEN 1
Willa GREEN 1
Pokaż wszystko Willa GREEN 1
Willa GREEN 1
Wana Giri, Indonezja
od
$399,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w samym sercu Bali. Nieruchomość wzrost w obszarze, gwarantowana wysoka wydajność. Żądany wynajem. Apartament z w pełni wyposażonymi meblami. Opracowana infrastruktura i udogodnienia: od oryginalnych kawiarni po spa - wszystko to znajduje się w odległości spaceru. Nie musisz podr…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa GREEN DREAM UMALAS
Willa GREEN DREAM UMALAS
Willa GREEN DREAM UMALAS
Willa GREEN DREAM UMALAS
Willa GREEN DREAM UMALAS
Pokaż wszystko Willa GREEN DREAM UMALAS
Willa GREEN DREAM UMALAS
Wana Giri, Indonezja
od
$290,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$169,900
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Jedyny kompleks kurortów w Nusa Dua pod kierownictwem marki Ramada Wyndham (4 gwiazdki), który jest reprezentowany w 95 krajach i posiada ponad 9,300 hoteli na całym świecie.Kompleks składa się z:Hotel, który obejmuje 100 jednostek (9…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Pokaż wszystko Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonezja
od
$90,000
Rok realizacji 2027
Przedstawne wille kurortowe od 90 000 USD ze wspólnymi i prywatnymi basenami i widokiem na ocean, od głównego dewelopera z 9-letnim doświadczeniem na Bali.Projekt znajduje się w Nusa Dua - najdroższa i najbardziej elitarna lokalizacja na Bali, 8 minut do plaży Nusa Dua, 15 minut do plaży Mel…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa GARDEN VILLA
Willa GARDEN VILLA
Willa GARDEN VILLA
Willa GARDEN VILLA
Willa GARDEN VILLA
Pokaż wszystko Willa GARDEN VILLA
Willa GARDEN VILLA
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$330,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 124 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Wspaniała willa z widokiem na dżunglę i pola ryżowe. Dostępne są nieoprocentowane raty do 19%. Rentowność z wynajmu - 20%. Willa jest w pełni umeblowana i posiada designerskie wykończenia. Wyjątkowa lokalizacja w otoczeniu natury. Tutaj możesz zanurzyć się w balijskim spokoju i cieszyć…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Pandawa Hills
Willa Pandawa Hills
Willa Pandawa Hills
Willa Pandawa Hills
Willa Pandawa Hills
Pokaż wszystko Willa Pandawa Hills
Willa Pandawa Hills
Kutuh, Indonezja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 97–125 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Pandawa HillsWille i apartamenty z unikalnym naturalnym krajobrazem na oceanieCo wchodzi w wartośćPełne wsparcie prawneOzdoba wnętrz i mebleOpracowanie biznesplanu zarządzania obiektem po dostawieProjektowanie i rozwój projektuBudowa i nadzór techniczny obiektuProces zakupuWybór i rezerwacja…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa Garuda
Willa Garuda
Willa Garuda
Willa Garuda
Willa Garuda
Pokaż wszystko Willa Garuda
Willa Garuda
Wana Giri, Indonezja
od
$240,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Zainwestuj w unikalny projekt na Bali, który łączy usługę premium i harmonię z naturą!Dostępne urządzenia!Gwarantowany zwrot w wysokości 10% rocznie!Wyposażenie: restauracje, bary, współpraca, spa, kompleks basenowy, szybki Internet, centrum fitness, przytulne rekreacji, centrum dla dzieci.L…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa XO Canggu
Willa XO Canggu
Willa XO Canggu
Willa XO Canggu
Willa XO Canggu
Pokaż wszystko Willa XO Canggu
Willa XO Canggu
Canggu, Indonezja
od
$280,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
1 obiekt nieruchomości 1
XO Projekt I Canggu wille i apartamenty na sprzedaż w Changu, BaliLuksusowe wille i apartamenty są na sprzedaż w unikalnym kompleksie XO Project I Canggu, położony na najbardziej turystycznej ulicy Changu - Batu Bolong. Kompleks ten jest idealny dla tych, którzy lubią być w epicentrum wydarz…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Kamienica View apartments
Kamienica View apartments
Kamienica View apartments
Kamienica View apartments
Kamienica View apartments
Pokaż wszystko Kamienica View apartments
Kamienica View apartments
Lesser Sunda Islands, Indonezja
od
$109,000
Liczba kondygnacji 2
Twój projekt inwestycyjny jest na Bali! Nowoczesne domy z inteligentną technologią domu w sercu Changu!Wysokie dochody z wynajmu!Dostępne urządzenia!Kompletne wykończenie pod klucz! Materiały premium!Changu to najbardziej wysublimowany obszar Bali, łączący relaks tropikalny z dynamicznym życ…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Pokaż wszystko Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonezja
od
$90,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Przedstawne wille kurortowe od 90 000 USD ze wspólnymi i prywatnymi basenami i widokiem na ocean, od głównego dewelopera z 9-letnim doświadczeniem na Bali.Projekt znajduje się w Nusa Dua - najdroższa i najbardziej elitarna lokalizacja na Bali, 8 minut do plaży Nusa Dua, 15 minut do plaży Mel…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Pokaż wszystko Willa Dreamland
Willa Dreamland
Pecatu, Indonezja
od
$303,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Luksusowe wille na Bali (Uluvatu) - inwestycja w raj i stabilny dochód!Pełne wyposażenie!Elastyczne raty!Wzrost kosztował 10- 15% rocznie!Projekt Dreamland oferuje stylowe wille 1-3 sypialne z prywatnymi basenami, panoramicznymi oknami i przemyślaną architekturą. Nowoczesne wille w pobliżu p…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Pokaż wszystko Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Sumba Barat, Indonezja
od
$395,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a unique location on Sumba Island, where it impresses with its pristine beauty and tranquility. It's an island devoid of hustle and bustle, with rolling savannah hills and pristine beaches fringing the co…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Pokaż wszystko Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Kutuh, Indonezja
od
$188,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Powierzchnia 50–87 m²
15 obiekty nieruchomości 15
Projekt Pandawa Dream LOYO & BONDAR jest miejscem, gdzie luksus spełnia opłacalne inwestycje!1. ObiektyApartament z jedną sypialnią:- Powierzchnia domu: 30,3 m ²- Korytarz: 3,7 m ²- Łazienka: 3,4 m ²- Sypialnia: 9.0 m ²- Salon: 8.3 m ²- Balkon: 5,9 m ²Dwupokojowe apartamenty:- Powierzchnia d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Willa
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa XO Pandawa Villas
Willa XO Pandawa Villas
Willa XO Pandawa Villas
Willa XO Pandawa Villas
Willa XO Pandawa Villas
Pokaż wszystko Willa XO Pandawa Villas
Willa XO Pandawa Villas
Kutuh, Indonezja
od
$300,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa Serenity Village
Willa Serenity Village
Willa Serenity Village
Willa Serenity Village
Willa Serenity Village
Pokaż wszystko Willa Serenity Village
Willa Serenity Village
Canggu, Indonezja
od
$570,000
Liczba kondygnacji 2
Twój projekt inwestycyjny jest na Bali! Nowoczesne wille z inteligentną technologią w sercu Changu!Wysoka wydajność: 8- 12% rocznie!Dostępne urządzenia!Kompletne wykończenie pod klucz! Materiały premium!Prywatne wille z widokiem na ocean!Changu to najbardziej wysublimowany obszar Bali, łączą…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Pokaż wszystko Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Desa Matawai Amahu, Indonezja
od
$395,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a unique location on Sumba Island, where it impresses with its pristine beauty and tranquility. It's an island devoid of hustle and bustle, with rolling savannah hills and pristine beaches fringing the co…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Cube VIlla
Willa Cube VIlla
Willa Cube VIlla
Willa Cube VIlla
Willa Cube VIlla
Pokaż wszystko Willa Cube VIlla
Willa Cube VIlla
Lesser Sunda Islands, Indonezja
od
$400,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusową willę z panoramicznym widokiem na naturę i wysokiej jakości wykończenia na Bali!CONCRETE CUBE VILLA to nowoczesny projekt, który tworzy unikalne wartości dla Klienta, willa łączy przyjazne dla środowiska rozwiązania projektowe, energooszczędne mat…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Onsider
Willa Onsider
Willa Onsider
Willa Onsider
Willa Onsider
Pokaż wszystko Willa Onsider
Willa Onsider
Pecatu, Indonezja
od
$360,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa willa na Bali to idealna inwestycja o wydajności do 15% rocznie!Dostępne urządzenia!Pełne wyposażenie!Nowoczesna willa z 3 sypialniami Onsider w prestiżowej dzielnicy Uluvatu to nie tylko dom, ale także dochodowa inwestycja o wysokiej płynności. Przestronne pokoje, prywatny basen i…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$169,900
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Jedyny kompleks wypoczynkowy w Nusa Dua zarządzany przez markę Ramada by Wyndham (4 gwiazdki), reprezentowaną w 95 krajach i posiadającą ponad 9300 hoteli na całym świecie. Kompleks składa się z: Hotelu ze 100 apartament…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa ARIN GRIN
Willa ARIN GRIN
Willa ARIN GRIN
Willa ARIN GRIN
Willa ARIN GRIN
Pokaż wszystko Willa ARIN GRIN
Willa ARIN GRIN
Kutuh, Indonezja
od
$545,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa s vidom na okean
Willa s vidom na okean
Willa s vidom na okean
Willa s vidom na okean
Willa s vidom na okean
Pokaż wszystko Willa s vidom na okean
Willa s vidom na okean
Canggu, Indonezja
od
$290,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
VillaPierwsza linia w oceanieDorzecze oceaniczne3 sypialnieWidok panoramicznyObszar:Budynek - 213 m2Cena: 290,000Koszty i podatki sprzedaży obiektu są obliczane indywidualnie i zależą od różnych czynników.Koszty ogólne i podatki:Opłata notarialna 1% (podzielona z kupującym 50 / 50)Podatek od…
Agencja
Baliray
Zostaw prośbę
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Pokaż wszystko Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Ungasan, Indonezja
od
$135,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Agencja
Baliray
Zostaw prośbę
Willa Villa na Bali v Denpasare No 304
Willa Villa na Bali v Denpasare No 304
Willa Villa na Bali v Denpasare No 304
Willa Villa na Bali v Denpasare No 304
Willa Villa na Bali v Denpasare No 304
Denpasar, Indonezja
od
$99,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Willa Przestronny basen 2 sypialnie Powierzchnia: Budynek - 75 m ² Cena: 99 000 $ (1320 $ za m ²) Dochód z wynajmu: Przychody dziennie: 125 $ Ładowanie - 80 % Przychody dziennie, biorąc pod uwagę załadunek obiektu - 100 $ Przychody rocznie z uwzględnieniem załadunku obiektu - 36 000…
Agencja
Baliray
Zostaw prośbę
Willa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Willa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Willa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Willa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Willa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Willa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Willa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Wana Giri, Indonezja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Willa na inwestycje z widokiem na dżunglę i rzekę Rental wydajność: do 14,6% rocznie z obciążeniem 80% Willa z architektury Balinese. Wysokie sufity, basen, salon. Data dostawy: Styczeń 2025 UBUD GREEN VIEW VILLAGE wille znajdują się w Pejeng (Pedzheng), Ubud. Kompleks oddalony jest o 3 minu…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa BALIWOOD
Willa BALIWOOD
Willa BALIWOOD
Willa BALIWOOD
Willa BALIWOOD
Pokaż wszystko Willa BALIWOOD
Willa BALIWOOD
Wana Giri, Indonezja
od
$700,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 235–310 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Przestronna willa wykończona pod klucz. Atrakcyjność inwestycyjna na Bali: ROI 11-20% (310 mkw.). Zwrot z inwestycji 8-14%. (260 mkw.) ROI 13-24% (332 mkw.) Willa z nowoczesnym wystrojem wnętrz. Każda sypialnia ma własną łazienkę. Udogodnienia na miejscu: - Część wypoczynkowa z bas…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa STETSYUK DEVELOPMENT
Willa STETSYUK DEVELOPMENT
Willa STETSYUK DEVELOPMENT
Willa STETSYUK DEVELOPMENT
Willa STETSYUK DEVELOPMENT
Pokaż wszystko Willa STETSYUK DEVELOPMENT
Willa STETSYUK DEVELOPMENT
Tegalinggah, Indonezja
od
$225,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Villa vozle okeana
Willa Villa vozle okeana
Willa Villa vozle okeana
Willa Villa vozle okeana
Willa Villa vozle okeana
Pokaż wszystko Willa Villa vozle okeana
Willa Villa vozle okeana
Bukit, Indonezja
od
$437,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Willa Prywatny basen Malowniczy taras 3 sypialnie 1 salon Powierzchnia: Powierzchnia działki - 300 m ² Budynek - 125 m ² Cena: 437,500 $ (3500 $ za m ²) Wydatki i podatki od sprzedaży obiektu są obliczane indywidualnie i zależą od różnych czynników. Całkowite wy…
Agencja
Baliray
Zostaw prośbę
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Pokaż wszystko Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonezja
od
$99,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: Wille z 2 sypialniami 80 Years Leasehold, przedstawiające willę Glamp na urokliwej wyspie Lombok. Jego doskonała lokalizacja na terenie naszego ośrodka, zaledwie rzut kamieniem od basenu i plaży, sprawia, że ​​jest to doskonały wybór na rezydencję. Starannie dobrane materiały, w…
Deweloper
Arya Properties
Zostaw prośbę
Willa Kompleks AQUAMARINE Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE Changu
Pokaż wszystko Willa Kompleks AQUAMARINE Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE Changu
Canggu, Indonezja
od
$595,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 263–358 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Kompleks willi Aquamarine 1 składa się z 17 przestronnych willi z 3-4 sypialniami i znajduje się w samym sercu turystycznego życia, niezwykle popularnej dzielnicy Canggu na Bali. Wille zlokalizowane są na terenie zamkniętym, pod całodobową ochroną. Odległość do oceanu to zaledwie 2 minuty k…
Deweloper
BREIG Property
Zostaw prośbę
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Pokaż wszystko Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Pecatu, Indonezja
od
$300,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Kamienica premium blisko oceanu z pięknym widokiem na zachód słońca. Koszt wynajmu wzrasta o 10—15% każdego roku. Kamienica o wygodnym układzie, prywatny basen i taras. Wysokie sufity mają 3,6 metra, tworząc poczucie wyjątkowej przestrzeni. Meble, wyposażona kuchnia, wbudowane schowek, arc…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Pokaż wszystko Willa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Canggu, Indonezja
od
$575,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 280–348 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Deweloper
BREIG Property
Zostaw prośbę
Willa s vidom na risovye terassy
Willa s vidom na risovye terassy
Willa s vidom na risovye terassy
Willa s vidom na risovye terassy
Willa s vidom na risovye terassy
Pokaż wszystko Willa s vidom na risovye terassy
Willa s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonezja
od
$330,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Willa 2 podłogi 2 sypialnie Basen Taras Przestronny salon Powierzchnia: Budynek - 183,5 m ² Teren - 220 m ² Cena: 365 000 $ (1989 $ za m ²) Dochód z wynajmu willi: Przychody dziennie: 250 $ Ładowanie - 80 % Przychody dziennie z uwzględnieniem załadunku: 200 $ …
Agencja
Baliray
Zostaw prośbę
Willa Sky Stars Ocean View
Willa Sky Stars Ocean View
Willa Sky Stars Ocean View
Willa Sky Stars Ocean View
Willa Sky Stars Ocean View
Willa Sky Stars Ocean View
Ungasan, Indonezja
od
$259,000
Rok realizacji 2023
Sky Stars Ocean View to nowoczesny luksusowy kompleks willi, popularny wśród turystów o wysokich dochodach. Budujemy nowoczesne wille z kosztowną i wysokiej jakości marmurową dekoracją, niezawodnymi materiałami wykończeniowymi, drogimi i wygodnymi meblami. Każda willa ma bezramowe panoramic…
Deweloper
Samahita Group
Zostaw prośbę
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Pokaż wszystko Wieś domków Taunhaus s basseynom
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Ubud, Indonezja
od
$240,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Kamienica 2 sypialnie Basen Przestronny taras Powierzchnia: Budynek - 132,7 m ² Teren - 120 m ² Cena: 240 000 $ (1 809 $ za m ²) Dochód z wynajmu kamienicy: Przychody dziennie: 180 $ Ładowanie - 80 % Przychody dziennie z uwzględnieniem załadunku: 144 $ Przychody …
Agencja
Baliray
Zostaw prośbę
Kamienica PERERENAN GATE
Kamienica PERERENAN GATE
Kamienica PERERENAN GATE
Kamienica PERERENAN GATE
Kamienica PERERENAN GATE
Pokaż wszystko Kamienica PERERENAN GATE
Kamienica PERERENAN GATE
Pererenan, Indonezja
od
$129,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Kamienica z wysokim zwrotem z inwestycji. Kamienica PERERENAN GATE z pasywnym dochodem z codziennych czynszów. Dochód z wynajmu od 20% rocznie. Odsprzedaż od 30%. W pełni umeblowana kamienica. Z pięknym ogrodem, basenem i tarasem. Infrastruktura: - Plaża „Pererenan” oddalona o 10 minut…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Pokaż wszystko Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Benoa, Indonezja
od
$450,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 117–159 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Willa 80 metrów od plaży.Korzyści: wydajność do 15% rocznie.Wyposażenie:- Własny basen z hydromasażem;- System inteligentnego domu;- Teatr domowy;- Szafka na wino;- Magazyn.- Pralka;- Bosch sprzęt gospodarstwa domowego i analogi;- Hydraulika Grohe, Villeroy & Boch i analogi.Lokalizacja otocz…
Agencja
Foreign Real Estate
Zostaw prośbę
Willa VILLA HARMONY
Willa VILLA HARMONY
Willa VILLA HARMONY
Willa VILLA HARMONY
Willa VILLA HARMONY
Pokaż wszystko Willa VILLA HARMONY
Willa VILLA HARMONY
Kedewatan, Indonezja
od
$395,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 401 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Moa  Villa  Resort  Bali
Willa Moa  Villa  Resort  Bali
Willa Moa  Villa  Resort  Bali
Willa Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Indonezja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2021
Powierzchnia 350 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Od 1991 roku pomagamy międzynarodowym inwestorom budować wille na Bali zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Nie musisz się o nic martwić dzięki Ilot Property Bali - nasz zespół zajmie się wszystkimi cyklami inwestycji w nieruchomości: od nabycia działki do budowy willi i zarządzania nią.
Deweloper
Ilot Property Baly
Zostaw prośbę
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Pokaż wszystko Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Canggu, Indonezja
od
$289,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 41–193 m²
4 obiekty nieruchomości 4
W pełni umeblowana willa pod klucz o powierzchni 193 mkw. Okres zwrotu wynosi 5-6 lat. 5 lat gwarancji na przedmiot. Kompleks mieszkaniowy położony jest zaledwie 200 metrów od oceanu, w malowniczej okolicy Seseh, w najbardziej obiecującej lokalizacji Canggu. Kompleksowe udogodnienia: - Ba…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0 – 68.9
119,000 – 199,000
Willa
193.4
309,000
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa PRONOIA RESIDENCE
Willa PRONOIA RESIDENCE
Willa PRONOIA RESIDENCE
Willa PRONOIA RESIDENCE
Willa PRONOIA RESIDENCE
Pokaż wszystko Willa PRONOIA RESIDENCE
Willa PRONOIA RESIDENCE
Jimbaran, Indonezja
od
$345,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Willa 100 metrów od plaży Jimbaran. Zwrot z inwestycji – 13,3%. Zwrot kosztów w ciągu 7,5 lat. Architektura willi jest przemyślana w najdrobniejszych szczegółach, aby zapewnić komfortowy pobyt. Willa jest również w pełni umeblowana z łazienką w każdej sypialni i prywatnym basenem. R…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Pokaż wszystko Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonezja
od
$159,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: 80 Years Leasehold Wille Glamp z 3 sypialniami, przedstawiające willę Glamp na urokliwej wyspie Lombok. Jego doskonała lokalizacja na terenie naszego ośrodka, zaledwie rzut kamieniem od basenu i plaży, sprawia, że ​​jest to doskonały wybór na rezydencję. Starannie dobrane materi…
Deweloper
Arya Properties
Zostaw prośbę
Willa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Willa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Willa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Willa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Willa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Pokaż wszystko Willa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Willa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Ubud, Indonezja
od
$350,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 200 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Willa rodzinna o dużej powierzchni. Przewidywany zwrot z inwestycji – 17%. Koncepcja kompleksu obejmuje: - System „bezpieczny dom” - Firma zarządzająca z doświadczeniem w pracy z dziećmi - Plac zabaw dla dzieci w każdej willi - Menu dla dzieci i sala zabaw w restauracji willowej -…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa DREAM VIEW 1
Willa DREAM VIEW 1
Willa DREAM VIEW 1
Willa DREAM VIEW 1
Willa DREAM VIEW 1
Pokaż wszystko Willa DREAM VIEW 1
Willa DREAM VIEW 1
Wana Giri, Indonezja
od
$410,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Willa w przytulnej i cichej okolicy. Wydajność do 15,8%. Willa z pięknym panoramicznym widokiem na zielone lasy i ocean. Kompleks willi położony jest na terenie klubu golfowego, zaledwie minutę od zapierającej dech w piersiach plaży Dreamland. Położenie willi znajduje się na obszarze c…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Pokaż wszystko Willa
Willa
Pecatu, Indonezja
od
$265,709
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 130 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Wyjątkowa willa z widokiem na ocean. Willa o atrakcyjności inwestycyjnej, zapewniająca rentowność wynajmu na poziomie 8-10% w skali roku. Projektowanie wnętrz i projektowanie krajobrazu mogą być indywidualne. Na miejscu znajduje się prywatny basen. Zalety: okres najmu - 27 lat + prz…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Canggu, Indonezja
od
$309,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
W pełni umeblowana willa pod klucz o powierzchni 193 mkw. Okres zwrotu wynosi 5-6 lat. 5 lat gwarancji na przedmiot. Kompleks mieszkaniowy położony jest zaledwie 200 metrów od oceanu, w malowniczej okolicy Seseh, w najbardziej obiecującej lokalizacji Canggu. Kompleksowe udogodnienia…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Indonezja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Первоклассные двухуровневые дома c руфтопом площадью 140 м2 и 165 м2. Дома полностью укомплектованы премиальной техникой, сантехникой и другими инновациоными коплекту TOWNHOUSE ULUWATU — это первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан. Расположен в Улувату, ко…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Willa 5 STORIES
Willa 5 STORIES
Willa 5 STORIES
Willa 5 STORIES
Willa 5 STORIES
Pokaż wszystko Willa 5 STORIES
Willa 5 STORIES
Legian, Indonezja
od
$400,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
5-piętrowy kompleks mieszkaniowy składa się z pięciu willi położonych w idealnej okolicy Pererenane, 800 metrów od plaży. Nowoczesna 3-pokojowa willa z przestronnym salonem i kuchnią z panoramiczne okna. Cechą szczególną willi jest przestronny taras przy prywatnym basenie, z którego rozta…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文