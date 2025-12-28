Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Indonezja

2 obiekty
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Ubud w Cimenyan, Indonezja
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Ubud
Cimenyan, Indonezja
Powierzchnia 720 m²
Setter Ubud to nowoczesna przestrzeń współpracy z prywatnymi biurami znajdującymi się w serc…
$1,05M
Zostaw prośbę
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Berawa w Tibubeneng, Indonezja
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Berawa
Tibubeneng, Indonezja
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna przestrzeń współpracy i sieć prywatnych biur w samym sercu Berawy, Canggu - jeden…
$1,50M
Zostaw prośbę
