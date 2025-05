Kompleks mieszkalny ALEX VILLAS COMPLEX 7

Apartamenty z idealną lokalizacją i pięknym widokiem.



Apartamenty w wyjątkowym kompleksie mieszkalnym wykończonym w całości pod klucz. Zainstalowano system „inteligentnego domu”.



Kompleks mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 7 w popularnej dzielnicy Canggu. Otoczony wspaniałą przyrodą i blisko oceanu. Nowoczesna architektura i infrastruktura zapewniają komfortowy i przytulny pobyt.



Udogodnienia:

- Zielona aleja;

- Sztuczny wodospad;

- Zielone tarasy na dachach inspirowane polami ryżowymi Bali ;

- Malownicze atrium;

- Ścieżki do joggingu i jazdy na rowerze wokół kompleksu o długości 500m;

- Strefa coworkingowa;

- Siłownia i sala do jogi;

- Strefa SPA z sauną, jacuzzi i gabinetem masażu

- Ogromny basen z wodospadami i przejściami w głębokości 1300 m2;

- Plac zabaw dla dzieci;

- Strefa Spa (sauna, jacuzzi, zimno, masaże) ;

- Strefa jogi;

- Restauracje.



Nieruchomość nadaje się zarówno pod inwestycję, jak i do zamieszkania na stałe. Dzięki swojemu położeniu i infrastrukturze okolica cieszy się dużym zainteresowaniem turystów.



Napisz lub zadzwoń do nas, dobierzemy nieruchomość według Twoich preferencji. Zorganizujemy bezpieczną transakcję z deweloperem!