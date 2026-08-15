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Kawalerki na sprzedaż w Indonezja

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Bali
51
Lesser Sunda Islands
51
Kuta Selatan
15
Ubud District
10
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51 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Ungasan, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Ungasan, Indonezja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/3
Projekt znajduje się na najbardziej "Instagrammable" nabrzeża oceanowego na 27 ha i składa s…
$132,000
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Kawalerka w Canggu, Indonezja
Kawalerka
Canggu, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 4
XO Projekt I Canggu wille i apartamenty na sprzedaż w Changu, BaliLuksusowe wille i apartame…
$160,000
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Kawalerka w Benoa, Indonezja
Kawalerka
Benoa, Indonezja
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 5
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: pano…
$110,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Kawalerka 1 pokój w Kedewatan, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Kedewatan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 1/2
WATERFALL: Luksusowe Jungle- Zobacz apartamenty w Ubud Center Doświadcz doskonałej mieszanki…
$60,000
VAT
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Agencja
ESTABRO
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Kawalerka 1 pokój w Pererenan, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Pererenan, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 27 m²
Kompaktowy apartament w Elysium Block V, Pererenan, Canggu. 27 m2 przemyślanej, planowanej p…
$99,750
VAT
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Deweloper
BREIG Property
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Kawalerka 1 pokój w Kedungu, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Kedungu, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 30 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$85,498
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka w Kutuh, Indonezja
Kawalerka
Kutuh, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/4
Projekt stylowy LOYO Rozwój teraz zdobywa Bukit.XO Pandawa jest kompleksem freehold dla tych…
$110,000
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Kawalerka w Kutuh, Indonezja
Kawalerka
Kutuh, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Liczba kondygnacji 4
Projekt stylowy LOYO Rozwój teraz zdobywa Bukit.XO Pandawa jest kompleksem freehold dla tych…
$120,000
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Kawalerka w Benoa, Indonezja
Kawalerka
Benoa, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/5
Green Village - komfort + kompleks wypoczynkowy w samym sercu Nusa Dua, BaliGreen Village je…
$110,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Peliatan, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Peliatan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/4
Studio — Mono Aura AURA Wellness Resort | Spacious 35.7 m² Studio with 11.9% Yield …
$102,900
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Agencja
ESTABRO
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Kawalerka 1 pokój w Tua, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Tua, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 5/5
Apartamenty na najlepszej wyspie Bali.Apartamenty z pełnym wykończeniem "pod klucz". Płatnoś…
$149,500
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Beraban, Indonezja
Kawalerka
Beraban, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/2
Stylowe apartamenty z widokiem na ocean.30% zaliczki z 7 ratami.Długoterminowy wynajem 28 + …
$181,500
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pererenan, Indonezja
Kawalerka
Pererenan, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/4
Unikalny kompleks mieszkalny otoczony naturą!Kompletne wykończenie pod klucz!Dostępne urządz…
$118,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 2 pokoi w Tibubeneng, Indonezja
Kawalerka 2 pokoi
Tibubeneng, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4/4
79 000 USD 300m od plaży BERAWA! Co ty na to?Cześć! Mam nadzieję, że ta oferta dobrze ci zro…
$69,000
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Kedewatan, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Kedewatan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1/2
Income- Generating Apartments in the Heart of Ubud - a Ready- to- Run BusinessIdealna okazja…
$78,750
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Kutuh, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Kutuh, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/2
39 m ² Ocean- View Apartment - Premium Inwestycje na Półwyspie BukitStylowy 39 m ² apartamen…
$130,000
VAT
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Kawalerka w Kutuh, Indonezja
Kawalerka
Kutuh, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Liczba kondygnacji 4
Pandawa HillsWille i apartamenty z unikalnym oceanfront naturalny krajobrazCo jest zawarte w…
$125,000
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Kawalerka 2 pokoi w Canggu, Indonezja
Kawalerka 2 pokoi
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
LUKSURY TOWNHOUSES FOR SALE - UMALAS, CANGGUDoświadcz doskonałego połączenia życia tropikaln…
$251,975
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Agencja
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Kawalerka w Benoa, Indonezja
Kawalerka
Benoa, Indonezja
Powierzchnia 20 m²
Piętro 2/3
The One Bali - Niedrogi hotel Inwestycje Pod Wyndham ZarządzanieThe One jest kolekcją w styl…
$24,500
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Agencja
Hotel Invest
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Kawalerka w Benoa, Indonezja
Kawalerka
Benoa, Indonezja
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 5
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: pano…
$90,000
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Kawalerka 1 pokój w Tibubeneng, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Tibubeneng, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/4
Premium apartments in Bali near the ocean A unique project for living and investment, which …
$230,000
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Kawalerka w Cemagi, Indonezja
Kawalerka
Cemagi, Indonezja
Kompleks 8 to nowy projekt dewelopera Alexa Villasa. Kompleks składa się z 51 jednostek.W bu…
$114,000
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Agencja
ISIA
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Kawalerka 1 pokój w Peliatan, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Peliatan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
Piętro 1/4
Studio - Aura ZenAURA Wellness Resort, Ubud, Bali 124; Studio inwestycyjne o zwrocie 12,4%Ty…
$82,300
VAT
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Agencja
ESTABRO
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Kawalerka 1 pokój w Pererenan, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Pererenan, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 2
Kompaktowy apartament w Elysium Block 2, Pererenan, Canggu z widokiem na ocean. 28 m2 przemy…
$105,500
VAT
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Deweloper
BREIG Property
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Kawalerka 1 pokój w Peliatan, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Peliatan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 4/4
Studio — Mono Aura AURA Wellness Resort | Spacious 35.7 m² Studio with 11.9% Yield …
$121,900
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Agencja
ESTABRO
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Kawalerka 1 pokój w Kutuh, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Kutuh, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2/4
Apartamenty na Bali 32 m ² • od 110000 dolarów • wydajność od 16% • 2 minuty do oceanu • Pan…
$110,000
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Kawalerka 1 pokój w Sanur Kaja, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Sanur Kaja, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2/4
New project in Sanur - the most prestigious and convenient area for living in Bali. Pre-sal…
$94,500
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Kawalerka 1 pokój w Peliatan, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Peliatan, Indonezja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
Piętro 4/4
Studio — Aura Zen AURA Wellness Resort, Ubud, Bali | Investment Studio with 12.4% Yield …
$94,900
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Agencja
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Kawalerka 1 pokój w Ungasan, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Na sprzeda? 35 m ² designerski apartament w ogrodzonym kompleksie na wyspie Bali w dzielnicy…
$81,500
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Kawalerka w Kutuh, Indonezja
Kawalerka
Kutuh, Indonezja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Liczba kondygnacji 4
Pandawa HillsWille i apartamenty z unikalnym oceanfront naturalny krajobrazCo jest zawarte w…
$140,000
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Parametry nieruchomości w Indonezja

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